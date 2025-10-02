Salud

Los aerosoles nasales con adrenalina funcionan tan bien como el EpiPen inyectable para el choque anafiláctico

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 2 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas con reacciones alérgicas extremas y potencialmente mortales podrían hacer lo mismo con usar un aerosol nasal que pincharse en el muslo con un EpiPen, según una nueva revisión de evidencias.

La adrenalina administrada con aerosoles nasales líquidos o en polvo es tan efectiva, y a veces incluso mejor, que la adrenalina inyectada, informaron investigadores el martes en el Congreso Europeo de Medicina de Emergencia en Viena.

"Mi revisión encontró que la adrenalina intranasal, una alternativa sin aguja que se administra en forma de aerosol líquido o en polvo seco, puede ser tan efectiva como el EpiPen, y algunas formas llegan al torrente sanguíneo incluso más rápido", dijo la investigadora, la Dra. Danielle Furness , en un comunicado de prensa. Es médica residente en el Royal Derby Hospital en el Reino Unido.

"Los aerosoles nasales podrían convertirse en una alternativa adecuada e igualmente efectiva sin agujas al EpiPen, que es el tratamiento actual para la anafilaxia", agregó Furness.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobó el primer aerosol nasal para el tratamiento de emergencia de reacciones alérgicas en agosto de 2024.

El producto, neffy, es producido por ARS Pharma y está disponible para adultos y niños que pesen al menos 66 libras. La epinefrina es otro nombre para la adrenalina.

Para la revisión, Furness analizó datos de cinco estudios internacionales anteriores que comparaban la adrenalina inyectada con los aerosoles nasales de adrenalina. Los estudios se realizaron en Israel, Canadá, Tailandia, Estados Unidos y Japón.

Las personas con alergias poderosas a cosas como nueces o picaduras de insectos pueden sufrir un shock anafiláctico, donde su garganta se cierra y tienen problemas para respirar. Pueden colapsar y perder el conocimiento rápidamente, a menos que se traten con adrenalina, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Los resultados mostraron que la absorción de los aerosoles nasales fue comparable o incluso más rápida que las inyecciones. La adrenalina de un aerosol nasal tardó un máximo de 2.5 a 20 minutos en llegar al torrente sanguíneo, en comparación con 9 a 45 minutos para la adrenalina inyectada.

Se encontraron niveles similares o más altos de adrenalina en la sangre de los aerosoles nasales en comparación con las inyecciones, encontraron los investigadores. Al mismo tiempo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial fueron similares para las personas que usaron cualquiera de los métodos.

Los aerosoles nasales también parecen durar más y son más portátiles que los inyectables, anotó Furness.

La vida útil de un aerosol nasal de adrenalina es de dos años, mientras que los dispositivos de inyección deben reemplazarse cada año o año y medio, dijo.

"Los pacientes seguirían necesitando instrucciones claras sobre cómo y cuándo usar un aerosol nasal, pero podría mejorar la administración oportuna de adrenalina, sobre todo para las personas que tienen miedo a las agujas, o en entornos públicos fuera del hospital, lo que podría reducir las tasas de hospitalizaciones", dijo Furness en un comunicado de prensa.

"Creo que una vez que las evidencias sólidas del mundo real respalden la seguridad y la efectividad de los aerosoles nasales, podrían incorporarse a las directrices nacionales sobre la anafilaxia", añadió. "Un despliegue inicial debe incluir un monitoreo cercano y estricto, alentando a los médicos a informar cualquier caso en el que no haya funcionado como se esperaba, para garantizar la seguridad del paciente y mantener la confianza en el tratamiento".

El Dr. Felix Lorang, jefe del departamento de emergencias de SRH Zentralklinikum Suhl en Turingia, Alemania, se mostró de acuerdo en que los aerosoles nasales de adrenalina ofrecen una alternativa muy útil a los inyectables.

"Algunos pacientes experimentan barreras para usarlas por motivos como la fobia a las agujas, o lo fácil que es llevarlas todo el tiempo", dijo Lorang, que no participó en el estudio. "Según mi experiencia, muchas personas también dudan al usar una aguja en un pariente o amigo por temor a lastimar o lesionar a la persona".

Dijo que los aerosoles nasales parecen superar estas barreras.

"Si más estudios confirman su seguridad y eficacia, serán una alternativa útil para los pacientes, además de una herramienta adicional para que la use el personal médico", añadió Lorang.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre el tratamiento de la anafilaxia.

FUENTE: Congreso Europeo de Medicina de Emergencia, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylosaerosolesnasalesconadrenalinafuncionantanbiencomoelepipeninyectableparaelchoqueanafilactico

Últimas Noticias

Trabajadores agrícolas en riesgo de enfermedad renal

Healthday Spanish

Trabajadores agrícolas en riesgo de

El riesgo de COVID prolongado de los niños se duplica tras la segunda infección, señalan investigadores

Healthday Spanish

El riesgo de COVID prolongado

Qué significa perder mucho cabello, según los expertos

La pérdida abundante de cabello, un síntoma que puede ir más allá del aspecto estético, responde a causas que incluyen desde alteraciones hormonales hasta efectos secundarios de medicamentos. Cuándo consultar al médico

Qué significa perder mucho cabello,

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Un ensayo clínico con 120 adultos en Estados Unidos mostró que quienes usaron el dispositivo reportaron menos días de consumo y mayor bienestar emocional que el grupo control

Científicos diseñaron un parche inteligente

Cómo es la dieta inversa, la estrategia que promete mantener el peso sin efecto rebote

Este plan de alimentación es recomendado para quienes desean sostener la pérdida de peso lograda tras una etapa estricta. La importancia del seguimiento profesional, según expertos consultados por GQ y Cleveland Clinic

Cómo es la dieta inversa,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

Kicillof no consiguió los votos para el endeudamiento y la negociación con todos los sectores sigue abierta

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

TELESHOW
Camilota contó cómo evoluciona Thiago

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”