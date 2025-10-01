Salud

Qué significa ser maquiavélico y cuál es la diferencia con el narcisismo

Expertos en psicología explican cómo identificar estos rasgos de la “tríada oscura”, sus orígenes y el impacto que tienen en las relaciones personales y laborales

Por Brisa Bujakiewicz

La vida social presenta todo tipo de personalidades y estilos de vinculación. Algunos individuos parecen avanzar hacia sus objetivos sin vacilar. Despliegan su astucia, habilidad persuasiva y dejan en evidencia una notable ausencia de escrúpulos. Otros, en cambio, exigen atención constante y buscan validación en toda interacción social, convencidos de su propio valor por encima de los demás. Maquiavelismo y narcisismo describen estas formas diferentes de abordar el poder, el éxito y las relaciones.

Aunque estos conceptos suelen confundirse, según se desprende de Cleveland Clinic, existen distinciones importantes. El maquiavelismo se asocia con la manipulación calculada, mientras el narcisismo centra su energía en la autoimagen y la demanda de admiración. Ambos comportamientos se ubican dentro de lo que los especialistas denominan la “tríada oscura” de la personalidad humana. Según Men’s Health, todos exhibimos en mayor o menor medida rasgos maquiavélicos y narcisistas. La diferencia clave radica en la intensidad y la frecuencia de su manifestación, así como el impacto sobre quienes nos rodean.

Estrategia, manipulación y motivaciones

El maquiavelismo se define como una tendencia a actuar de forma estratégica para alcanzar metas personales, con alta tolerancia a la manipulación y la frialdad afectiva. Un maquiavélico reconoce pocas barreras morales cuando se trata de avanzar con eficiencia, incluso si eso implica engañar, omitir o usar a otros en beneficio propio. Según el psicólogo Bertus Jeronimus, el perfil maquiavélico suele originarse en infancias desafiantes, contextos de poco apoyo emocional y experiencias de desconfianza básica hacia los demás. Así, se consolidan personas que privilegian el control y la autosuficiencia.

En la práctica, quienes muestran este rasgo construyen relaciones principalmente con un fin utilitario. La superficialidad emocional y la dificultad para establecer vínculos genuinos suelen marcar sus trayectorias laborales y personales. El término proviene de Nicolás Maquiavelo, pensador renacentista que sostuvo polémicas ideas sobre el poder y la política, donde el éxito puede justificar casi cualquier medio.

De acuerdo con El Confidencial, el maquiavelismo también aparece en entornos empresariales y de poder. La preferencia por la estrategia antes que el vínculo emocional, el cálculo frío y la rutina de la manipulación distinguen a estos perfiles dentro de la dinámica social.

Narcisismo: necesidad de admiración y autopercepción

El narcisismo, según Mayo Clinic, se distingue por la necesidad constante de admiración, la convicción de superioridad personal y la falta de empatía intelectual y afectiva. Los narcisistas buscan reconocimiento en todas sus interacciones y presentan una autoimagen exagerada, a menudo desproporcionada con respecto a la realidad. Este rasgo puede establecerse desde la adolescencia y, en los casos más graves, derivar en trastorno narcisista de la personalidad.

A diferencia del maquiavélico, el narcisista construye relaciones a partir de la búsqueda de validación. Tolera mal la crítica, reacciona con sentimientos de ofensa frecuente y considera un agravio no recibir tratamientos especiales. Las frustraciones surgen cuando el entorno no ofrece la admiración esperada, lo que conduce al malestar constante y la insatisfacción en los vínculos más cercanos.

En las relaciones sociales y laborales, el narcisismo extremo genera conflictos y poca estabilidad emocional. Según Mayo Clinic, quienes padecen este trastorno pueden desarrollar cuadros de depresión, inseguridad, dificultades en el trabajo o problemas en la vida familiar, sobre todo ante el rechazo o la falta de reconocimiento.

Tríada oscura y diferencias profundas

El maquiavelismo y el narcisismo forman, junto a la psicopatía, la llamada tríada oscura de la personalidad. De acuerdo con El Confidencial, estos tres rasgos comparten la baja empatía, la manipulación y la búsqueda de posicionamiento, aunque cada uno utiliza recursos diferentes. El maquiavelismo recurre a la estrategia y la frialdad, el narcisismo a la necesidad de admiración y autoimportancia. La psicopatía incorpora impulsividad y desprecio por las consecuencias.

La investigación contemporánea sostiene que la mayor parte de las personas posee estos rasgos en diferentes medidas. Según Men’s Health, la gravedad y la frecuencia marcan la diferencia entre una variante adaptativa o disfuncional. Solo los extremos motivan diagnósticos clínicos o generan entornos tóxicos.

Las posibles causas de estos rasgos incluyen tanto la genética como el entorno temprano. Experiencias de abuso, negligencia o excesiva idealización en la infancia pueden influir en el desarrollo de estos patrones. La combinación de factores biológicos y sociales explica la complejidad de cada caso individual.

Entender, diferenciar y prevenir

Identificar la diferencia entre maquiavelismo y narcisismo se vuelve esencial en ámbitos laborales y personales. El maquiavélico suele manejar el conflicto desde la estrategia, evitando explicitar emociones. El narcisista, en cambio, dramatiza el conflicto, exige atención y despliega sus inseguridades en el deseo de aprobación.

La psicología enfatiza que ninguna persona es solo su rasgo. Según los especialistas, el abordaje temprano y el desarrollo de habilidades sociales pueden mejorar la calidad de vida y reducir la incidencia de comportamientos problemáticos. Entornos de mayor confianza y menos violencia emocional contribuyen a la prevención de extremos.

