Salud

Los “guerreros de fin de semana”: cómo impacta en el corazón el ejercicio concentrado en dos días

Entrenar solo sábado y domingo es una opción que puede compensar la falta de movimiento, pero hay que tomar recaudos para evitar lesiones

Dr. Daniel Lopez Rosetti

Por Dr. Daniel Lopez Rosetti

Guardar
Daniel López Rosetti - El Entrenamiento

¿Qué sucede si hago ejercicio únicamente los fines de semana? Es una situación común: durante la semana no hay tiempo disponible, y el sábado y domingo se realiza un esfuerzo considerable. A esto se le denomina guerrero del fin de semana.

La recomendación internacional para que la actividad física beneficie la salud está claramente establecida. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las principales asociaciones científicas coinciden en que se debe realizar ejercicio moderado y sostenido, como una caminata rápida, durante 150 minutos semanales.

Esto corresponde a caminar rápido 30 minutos cinco veces a la semana. Alguien que camina a una velocidad habitual lo hace a aproximadamente tres a 3,5 kilómetros por hora, mientras que una caminata rápida implica moverse entre cuatro y 4,5 kilómetros por hora.

Una forma sencilla de medir la intensidad consiste en adelantar a la persona que va delante. Si logra hacerlo, está caminando más rápido de lo normal. Si se realiza ejercicio aeróbico tres o cinco veces por semana, 30 minutos en cada sesión, el resultado es suficiente para promover la salud.

¿Qué pasa si solo se entrena el fin de semana?

La inactividad física favorece la
La inactividad física favorece la inflamación crónica y acelera el envejecimiento de las arterias, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, muchas personas argumentan que solo disponen de tiempo los sábados y domingos para ejercitarse. Frente a esto, se plantea si es posible obtener un beneficio similar concentrando toda la actividad física en esos dos días.

En determinados casos, los llamados guerreros del fin de semana pueden compensar esta falta de tiempo, aunque el ejercicio debe ser más intenso.

En lugar de moderado, debe optarse por una intensidad superior: dos sesiones de 75 minutos de ejercicio aeróbico continuo, una el sábado y otra el domingo.

La OMS recomienda 150 minutos
La OMS recomienda 150 minutos semanales de actividad física moderada para proteger el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cumplir con estos requisitos, la velocidad debería aumentar: trotar o correr a ocho kilómetros por hora o, en bicicleta, mantener no menos de 20 kilómetros por hora.

No lo recomiendo en todos los casos, porque este esquema es adecuado solo para personas con entrenamiento, ya que elevar la intensidad sin adaptación puede ocasionar lesiones.

Si se elige esta alternativa, es importante contar con el apoyo o la supervisión de un entrenador.

Hacer ejercicio todos los días es lo mejor para la salud

El ejercicio intenso en dos
El ejercicio intenso en dos días puede ser efectivo, pero solo es seguro para personas entrenadas y bajo supervisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor recomendación sigue siendo el ejercicio aeróbico moderado y sostenido a lo largo de toda la semana, como una caminata rápida de 30 minutos día por medio.

La constancia, la adecuación de la intensidad y la supervisión profesional son fundamentales para obtener beneficios y evitar perjuicios. Adaptar el ejercicio a sus posibilidades, con asesoramiento adecuado, es clave para la salud física.

El movimiento, clave para proteger el corazón

Como ya he mencionado en Infobae, la evidencia científica señala que el sedentarismo constituye un enemigo para la salud cardiovascular, tan peligroso como el tabaquismo. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, sin embargo, el estilo de vida actual favorece pasar largas horas sentados, aumentar la dependencia de dispositivos electrónicos y disminuir la actividad física diaria. Este comportamiento sedentario constituye un factor de riesgo para enfermedades crónicas, especialmente para el corazón y los vasos sanguíneos.

La inactividad física promueve una inflamación crónica de bajo grado, la cual acelera la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) y favorece el envejecimiento vascular. La disminución de la flexibilidad arterial resulta en un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, trombosis y trastornos inmunológicos y metabólicos.

Moverse de manera regular no solo fortalece el corazón, sino que preserva múltiples sistemas del organismo y prolonga la autonomía

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario” (Ed. Planeta, 2019), “Recetas para vivir mejor y más tiempo” (Ed. Planeta, 2025), entre otros.

Temas Relacionados

Guerreros de fin de semanaentrenamiento físicoejercicioúltimas noticiasDía Mundial del Corazón

Últimas Noticias

Cómo el insomnio impacta en la vida sexual y las claves para mejorar el descanso

Los problemas para conciliar el sueño pueden afectar el deseo, la erección y la lubricación, además de incidir en el estado de ánimo y la respuesta cardiovascular

Cómo el insomnio impacta en

Se registran 40 mil infartos al año en Argentina y crece la preocupación por los casos en jóvenes

Es la principal causa de muerte en nuestro país y su incidencia está levemente por encima de la media mundial. Ante los primeros síntomas es vital buscar atención médica de inmediato. En el Día Mundial del Corazón, un repaso por las claves para la prevención

Se registran 40 mil infartos

Intolerancia a la lactosa: por qué ocurre y cómo manejar los síntomas, según un especialista

En una nueva edición de El Puente, el doctor Juan Pablo Stefanolo, especialista en gastroenterología y neurogastroenterología, analizó las causas de este cuadro y ofreció estrategias prácticas para identificar molestias y adaptar la alimentación

Intolerancia a la lactosa: por

Día Mundial del Corazón: cómo prevenir enfermedades cardiovasculares y cuáles son los factores de riesgo

Especialistas advierten sobre el impacto de distintos indicadores en la salud, el rol de la detección temprana y las recomendaciones de alimentación, ejercicio y controles médicos

Día Mundial del Corazón: cómo

Por qué la promesa de la “U de la felicidad” ya no se cumple para los jóvenes de hoy

Expertos de Psychology Today advierten que las nuevas generaciones enfrentan mayores niveles de malestar psicológico sin perspectivas claras de mejora con el paso del tiempo

Por qué la promesa de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo el insomnio impacta en

Cómo el insomnio impacta en la vida sexual y las claves para mejorar el descanso

Intolerancia a la lactosa: por qué ocurre y cómo manejar los síntomas, según un especialista

Se registran 40 mil infartos al año en Argentina y crece la preocupación por los casos en jóvenes

Cortes de cabello para mujeres a partir de los 50 años: estilos, consejos y cómo elegir el ideal

Día Mundial del Corazón: cómo prevenir enfermedades cardiovasculares y cuáles son los factores de riesgo

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Costera de Taiwán

La Guardia Costera de Taiwán interceptó a dos buques del régimen chino que ingresaron ilegalmente en su zona marítima

María Corina Machado solicitó al papa León XIV su mediación por los presos políticos de Venezuela

El “Codex Gigas”, la misteriosa ‘Biblia del Diablo’, sigue desatando leyendas y asombro

Una exposición revive el Nueva York de los 80 con Warhol, Basquiat y Cindy Sherman

La libertad de expresión frente al fanatismo: un alegato del abogado de Charlie Hebdo

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá