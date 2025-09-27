Las pruebas de detección de rutina detectan el asma no diagnosticada

VIERNES, 26 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las pruebas de rutina pueden ayudar a encontrar a los niños que sufren de asma no diagnosticada en comunidades con niveles altos del trastorno respiratorio, según un estudio reciente.

Las pruebas de detección del asma durante las visitas de control del niño sano encontraron que más de dos tercios (un 35 por ciento) de los niños sin un diagnóstico previo de asma tenían al menos un factor de riesgo de la enfermedad, reportarán los investigadores el lunes en una reunión de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) en Denver.

Además, alrededor de un 24 por ciento de los niños con factores de riesgo fueron diagnosticados posteriormente con asma, dijeron los investigadores.

Los diagnosticados con asma reportaron tos o dificultad para respirar por la noche, uso previo de un inhalador o dificultad para hacer ejercicio debido a problemas respiratorios, dijeron los investigadores.

"El asma a menudo se diagnostica tarde o no se diagnostica en absoluto porque los padres pueden no pensar en ciertos síntomas, como la tos nocturna o la necesidad de dejar de hacer actividad para recuperar el aliento, como relacionados con el asma", dijo la investigadora, la Dra. Janine Rethy, jefa de división de pediatría comunitaria de MedStar Health, un proveedor de atención médica sin fines de lucro en Baltimore-Washington D.C. área metropolitana, dijo en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores evaluaron a 650 niños de 2 años o más para detectar asma durante las visitas de niño sano realizadas en una clínica médica móvil entre 2021 y 2024. La clínica móvil realizó estas pruebas en áreas urbanas con una alta prevalencia conocida de asma.

En general, se encontró que alrededor de un 8 por ciento de los niños examinados tenían asma no diagnosticada previamente, mostraron los resultados. Otro 18% de los niños tenía un diagnóstico previo de asma.

Es probable que el entorno familiar de los niños influyera en su asma, encontraron los investigadores.

Alrededor de un 52 por ciento de los niños no diagnosticados que dieron positivo en la prueba de asma tenían malas condiciones de vivienda: moho, cucarachas, ratones, ratas, pintura descascarada o fugas de agua.

Alrededor de un 38 por ciento de los niños con un diagnóstico previo de asma también vivían en esas condiciones, mostraron los resultados.

"También hay muchos desencadenantes ambientales en el hogar que pueden contribuir a estos síntomas y que un pediatra debe conocer para ayudar a comprender los desencadenantes e incorporarlos a un plan de tratamiento", dijo Rethy.

El estudio muestra que se puede ayudar a más niños con asma si los médicos y los expertos en salud pública centran los esfuerzos de detección en lugares que se sabe que tienen unas tasas altas de asma, dijeron los investigadores.

"El asma es altamente tratable si se diagnostica temprano y se aborda con una lente holística que incluye identificar y abordar los desencadenantes ambientales", dijo en un comunicado de prensa la investigadora, la Dra. Karen Ganacias, pediatra de MedStar Health.

"En las poblaciones con una prevalencia alta de asma, las pruebas rutinarias de los síntomas del asma y los desencadenantes ambientales modificables en el hogar pueden ser un primer paso importante para mejorar los resultados y reducir las disparidades", añadió Ganacias.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association) ofrece más información sobre el diagnóstico del asma.

FUENTE: Academia Estadounidense de Pediatría, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025