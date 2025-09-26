El fruto que ayuda a mantener estables la presión arterial y el azúcar en sangre

El consumo diario de arándanos mejora la función arterial y ayuda a controlar la presión sanguínea, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeños y de intenso color, los arándanos han pasado de simples acompañamientos culinarios a convertirse en objetos de estudio en el campo de la salud cardiovascular. Estas frutas reúnen una variedad de compuestos bioactivos, como antocianinas y polifenoles, que influyen positivamente en el sistema vascular.

Actualmente, investigaciones científicas demuestran que sumar arándanos a la alimentación diaria puede contribuir a mantener la presión arterial en niveles adecuados, ofreciendo un apoyo natural y sencillo para el cuidado del corazón a lo largo de la vida.

Numerosos estudios han demostrado que el consumo regular de arándanos contribuye a reducir tanto la presión arterial sistólica como la diastólica en adultos. Una investigación publicada en The Journals of Gerontology observó que la ingesta diaria de arándanos logró disminuir la presión sistólica cerca de 5 mm Hg, un cambio clínicamente relevante para la prevención de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

Este efecto positivo se extiende a hombres y mujeres de distintos grupos etarios cuando integran los arándanos en el marco de una alimentación saludable.

Cómo actúan los arándanos en el organismo

El poder de los arándanos radica en su riqueza en antocianinas y otros compuestos fenólicos, reconocidos por sus propiedades antioxidantes y vasodilatadoras. Los estudios destacan dos mecanismos esenciales:

Incremento de la biodisponibilidad de óxido nítrico: favorece la relajación de los vasos sanguíneos y mejora la función endotelial, facilitando el control de la favorece la relajación de los vasos sanguíneos y mejora la función endotelial, facilitando el control de la presión arterial.

Protección antioxidante: los polifenoles de los arándanos resguardan las células de los vasos sanguíneos ante el daño oxidativo, lo que ayuda a conservar su elasticidad y disminuir la rigidez arterial.

Estos mecanismos explican por qué una dieta rica en arándanos apoya la salud vascular y previene la progresión de la hipertensión.

Más allá de la presión arterial: otros beneficios

El impacto de los arándanos en la salud no se limita únicamente al control de la presión arterial. Diferentes investigaciones han relacionado su consumo regular con una mejora en diversos aspectos del funcionamiento cerebral, como la memoria, la atención y la agilidad mental.

Estos efectos positivos se atribuyen a la acción conjunta de sustancias antioxidantes y flavonoides, capaces de proteger las neuronas frente al daño oxidativo y de promover la comunicación entre las células cerebrales.

El consumo de arándanos también se asocia con mejoras en la memoria, la atención y la agilidad mental por su acción antioxidante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los arándanos han mostrado potencial para ayudar en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, reducir la inflamación sistémica y favorecer el equilibrio del colesterol. Su alto contenido de fibra contribuye a la salud digestiva y brinda sensación de saciedad, lo que puede apoyar programas de control de peso.

La adaptabilidad de los arándanos en la alimentación diaria resulta particularmente ventajosa: pueden consumirse frescos, congelados, deshidratados, en jugos, yogures, ensaladas o licuados, permitiendo incorporar sus propiedades sin modificar en exceso la rutina alimentaria.

Así, los arándanos se consolidan como un alimento funcional integral, capaz de aportar beneficios múltiples en áreas clave para la salud y el bienestar general.

Perspectiva institucional y recomendaciones

Cleveland Clinic, referente internacional en cardiología, resalta que el cambio de hábitos alimentarios es vital para prevenir y tratar la hipertensión. Aunque la institución aún no dispone de estudios propios centrados en los arándanos, sostiene que el aumento en el consumo de frutas ricas en polifenoles es una medida respaldada por la ciencia.

Asimismo, sustituir alimentos ultraprocesados por alternativas naturales como los arándanos encaja con las recomendaciones actuales para reducir los riesgos cardiovasculares.

Cleveland Clinic y guías internacionales recomiendan aumentar el consumo de frutas ricas en polifenoles, como los arándanos, para prevenir enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías internacionales coinciden: incorporar más frutas y verduras en la dieta cotidiana, en especial aquellas con alto contenido de antocianinas, es fundamental para mantener una presión arterial saludable y prevenir el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Incorporar arándanos como parte de la alimentación diaria representa una herramienta sencilla, natural y avalada por la ciencia para proteger el corazón y controlar la presión arterial. Gracias a sus características nutricionales y su acción directa sobre la función vascular, los arándanos se posicionan como aliados funcionales de la salud cardiovascular, al alcance de todos los que buscan un enfoque práctico y efectivo para su bienestar.