Pérez-Reverte, Martín Kohan, Cristina Pérez y la movida juvenil: qué se dijo en el mundo paralelo de la Feria del Libro

Arturo Pérez-Reverte presenta su novela 'Misión en París' y dialoga sobre los dilemas éticos y políticos de la Europa contemporánea en La Rural - (Fundación El Libro)

Entre todas las galaxias del universo, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires debería considerarse territorio independiente. Ya que entre sus pasillos, filas interminables y pilas de libros ocurre una forma de magia que no responde a ninguna ley física cuántica conocida.

Es el único lugar donde desconocidos se reconocen en las mismas palabras, donde una historia puede cambiar el rumbo de una tarde y donde las voces de los libros suenan más fuerte que el ruido del mundo exterior.

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Tiene su propio mapa donde los pabellones son diferentes continentes y los stands son países soberanos que se interconectan entre sí. Hasta muchas veces, la feria tiene su propio tránsito. Capaz en un día tan concurrido como este sábado, no es justamente un planeta civilizado pero en ese propio caos hay belleza.

Cientos de personas asisten a una concurrida convención, rodeadas de stands de editoriales y señalizaciones de eventos.

En ese mapa de órbitas y encuentros, este sábado muchas estrellas estuvieron brillando y hablando sobre su literatura.

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En el Pabellón Rojo, el escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte presentó Misión en París. El diálogo con Jorge Fernández Díaz, despertó expectativa entre los asistentes, que escucharon de primera mano los detalles de la nueva novela que continua despues de tantos años el universo de El capitán Alatriste.

Pérez-Reverte compartió anécdotas de su proceso creativo y dialogó con su lectores acerca de los desafíos narrativos que plantea retratar los dilemas morales y políticos de la Europa contemporánea.

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El enfoque riguroso y la mirada crítica de Pérez-Reverte destacan la relevancia de la documentación en la novela histórica y de aventuras - (Fundación El Libro)

El autor de La Reina del Sur repasó su experiencia en conflictos internacionales y cómo estos escenarios nutren el trasfondo de su obra. Al referirse al oficio de escribir y al paso de los años, sostuvo: “Cuando tienes mi edad, necesitas probarte continuamente cosas”,destacando que el rol de la escritura ahora en su vida es justamente lo que le permite desafiase a si mismo y mantener propi respeto.

La presencia de Pérez-Reverte fue una de las más convocantes de la jornada, y permitió un intercambio directo con el público sobre temas como la ética en tiempos de guerra, la construcción de personajes y la vigencia de la novela de aventuras en el siglo XXI. El escritor insistió en la importancia de la documentación rigurosa y la mirada crítica sobre la realidad, aspectos que describió como centrales en su trayectoria.

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Cristina Pérez profundiza en la figura de Tomoe Gozen en 'Mujer Samurai', abordando la cultura japonesa desde la sensibilidad y la filosofía oriental - (Fundación El Libro)

Mientras tanto, en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, Cristina Pérez presentó Mujer Samurai. La periodista y escritora abordó el proceso de investigación que la llevó a reconstruir la historia de Tomoe Gozen, la guerrera japonesa del siglo XII.

Frente a un auditorio lleno y con la presencia de su pareja, el ex ministro de defensa deñ gobierno de Milei, Luis Preti, Pérez explicó que su enfoque buscó alejarse de la mirada occidental, priorizando el relato desde la sensibilidad y la filosofía japonesas. “Todo es fugaz, todo es breve y tenemos que ser humildes, porque lo que tenemos pasa”, expresó durante la charla.

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Vestigios de coraje y reflexión inundaron los pabellones más concurridos. Se cruzaron viajes a otros tiempos, análisis profundos y relatos de identidad. Una jornada donde la narrativa internacional sorprendió a multitudes con nuevas mirada - (Fundación El Libro)

La autora subrayó que el libro no solo aborda las gestas militares, sino también el combate interior y las pérdidas personales. La presentación incluyó un análisis sobre el poder, la desmesura y la caducidad, e invitó a reflexionar sobre la batalla de la vida cotidiana.

En el Pabellón Amarillo, Martín Kohan dialogó con Juan José Becerra sobre sus últimos libros, explorando el modo en que los objetos, los lugares y las figuras históricas conforman una constelación de huellas de lo argentino. Kohan explicó que su escritura en Argentinos, ¡a las cosas!, busca la identidad nacional en las marcas dispersas y los vacíos, antes que en símbolos evidentes o monumentos.

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“La identidad aparece desperdigada en huellas quizás inesperadas, que desaparecen y pueden estar en Ushuaia, donde no hay nada”, afirmó Kohan ante un auditorio colmado.

En una sala colmada, los auroes desmenuzaron símbolos y ausencias nacionales. Análisis inesperados y una perspectiva que desafía tradiciones. El legado de un país que se reinventa en sus huellas - (Fundación El Libro)

El escritor porteño remarcó que su perspectiva no apunta a reforzar una identidad cristalizada, sino a “desestabilizarla y desmontarla”, y que la épica argentina puede hallarse tanto en la derrota como en el éxito.

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Entre los capítulos más comentados se encuentran los dedicados a Diego Maradona, en los que Kohan analiza el valor simbólico tanto de la final perdida ante Alemania en 1990 como del célebre gol con la mano. “Ser héroe en la derrota no es tan fácil. Maradona pudo”, sintetizó el autor, quien también valoró la influencia de Borges en su modo de “detener la mirada hasta que algo aparece”.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se consolida como espacio de encuentro y reflexión sobre la diversidad literaria y cultural - (Fundación El Libro)

Dentro de la movida juvenil que cada año está cada vez más presente, Inma Rubiales hizo su primera presentación en Argentina. Con filas de más de 5 mil personas esperando por ella y una sala José Hernández repleta, su nueva novela Un amigo gratis y la literatura romántica fuero protagonistas. Desde lo nacional: Pamela Stupia, como todos los años, estuvo presente en La Rural. Llevó a sus más fieles lectores a un viaje en el tiempo hasta los 90s y presentó la reedición de la saga Amistades Imperfectas.

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Sus presentaciones y charlas convocaron a una multitud diversa que, como atraída por una misma gravedad, se reunió para pensar la identidad, la memoria y el poder de la narrativa. Las actividades se desplegaron en los pabellones más concurridos de La Rural, confirmando que, en este territorio independiente, las palabras no solo construyen mundos, también los conectan.

La Feria del Libro de Buenos Aires se erige como territorio suspendido donde las palabras generan nuevas formas de habitar y comprender el mundo - (Fundación El Libro)

Afuera, la realidad sigue su curso; adentro, cada lector escribe su propia órbita, guiado por el impulso silencioso de encontrar ese libro que parece haberlo estado esperando desde siempre. En ese espacio donde la multitud se convierte en constelación, la Feria del Libro confirma su condición de territorio suspendido, donde las historias y las ideas se cruzan, se transforman y generan nuevos mapas posibles.

Mientras los días avanzan y las voces se multiplican, la magia de este universo persiste. Podría decirse que cada encuentro con un libro es también un encuentro con otra forma de habitar el mundo.