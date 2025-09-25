Cuál es la sustancia oculta en el cacao que puede proteger la salud ante el paso de los años

El extracto de cacao reduce la inflamación en adultos mayores, según un estudio clínico en EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un suplemento de extracto de cacao rico en flavanoles logró reducir significativamente un marcador clave de inflamación en adultos mayores, según un estudio clínico de dos años realizado en Estados Unidos.

La investigación difundida por Muy Interesante señala que el consumo controlado de estos compuestos podría favorecer un envejecimiento saludable al influir en procesos biológicos directamente relacionados con el deterioro vinculado a la edad.

Diseño y hallazgos principales del subestudio COSMOS

El subestudio COSMOS incluyó a cerca de 600 adultos mayores, con una edad promedio de 70 años y sin enfermedades graves al inicio del seguimiento.

Los participantes se distribuyeron de manera aleatoria para recibir diariamente cápsulas con 500 mg de flavanoles de cacao o un placebo idéntico, sin que ni ellos ni los investigadores supieran a qué grupo pertenecían.

Durante los dos años de monitoreo, se practicaron análisis de sangre periódicos para evaluar el efecto del suplemento sobre cinco biomarcadores de inflamación, siendo la proteína C reactiva ultrasensible (hsCRP) el principal indicador.

Reducción destacada de la inflamación y resultados adicionales

Los resultados difundidos por Muy Interesante evidencian que quienes consumieron el extracto de cacao obtuvieron una reducción media anual del 8,4% en los niveles de hsCRP comparados con el grupo placebo.

En el subgrupo que presentaba inflamación elevada al inicio, la disminución anual fue cercana al 38%, una diferencia aún más notoria. Aunque estas cifras pueden parecer modestas, los especialistas resaltan que incluso reducciones pequeñas en hsCRP se asocian con menor riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Además, la investigación detectó un ligero incremento en los niveles de interferón gamma (IFN-γ), molécula vinculada a la inflamación y a la regulación del sistema inmune. Los autores, citados por Muy Interesante, señalan que este hallazgo requiere estudios complementarios y debe interpretarse con cautela.

Otros biomarcadores analizados, como la interleucina-6, TNF-alfa e interleucina-10, no presentaron variaciones relevantes, lo que indica que el impacto de los flavanoles de cacao no es universal sobre todas las vías inflamatorias.

Diferencias clave entre el suplemento y el chocolate convencional

El estudio establece una diferencia clara entre el suplemento empleado y el chocolate comercial. Los beneficios observados no se atribuyen al consumo habitual de tabletas de chocolate, sino al uso de un extracto concentrado y estandarizado de cacao. El chocolate procesado contiene menos flavanoles y más azúcares y grasas, lo que puede neutralizar cualquier efecto positivo.

Para alcanzar la dosis diaria utilizada en el estudio, sería necesario ingerir cantidades elevadas de chocolate negro de alta pureza, junto con su aporte calórico y de grasas.

En consecuencia, los autores evitan recomendar un mayor consumo de chocolate y apuntan al potencial de los suplementos estandarizados dentro de una estrategia de envejecimiento saludable.

Precauciones y conclusiones de los investigadores

A pesar de estos resultados alentadores, los investigadores insisten en la necesidad de cautela. El estudio se efectuó sobre todo en adultos mayores blancos y sanos, lo que dificulta extrapolar los hallazgos a otras poblaciones.

Además, solo se evaluó un tipo específico de extracto de cacao, por lo que no todos los productos del mercado ofrecen los mismos efectos.

Los investigadores también advierten que el cacao no constituye una solución milagrosa frente al envejecimiento, sino un posible complemento que debe integrarse a estilos de vida con actividad física, alimentación equilibrada y descanso adecuado.

Un alimento ancestral bajo la lupa de la ciencia

El cacao, presente en la alimentación y cultura humanas desde tiempos remotos, vuelve a captar el interés científico. Según Muy Interesante, este alimento pasó de ser símbolo de placer y celebración a objeto de estudio por su potencial impacto en la salud y la longevidad.

El subestudio COSMOS, que forma parte de un ensayo mayor sobre los efectos de suplementos como cacao y multivitaminas en más de 21.000 adultos, destaca por su rigor y duración.

Estos resultados refuerzan la idea de que la edad no determina una pérdida inexorable de la salud. Con intervenciones seguras y accesibles, como el consumo regulado de flavanoles de cacao, se amplían las alternativas para contrarrestar procesos silenciosos ligados al paso del tiempo y favorecer un envejecimiento más saludable.