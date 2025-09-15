Ansiedad social: qué es, cómo reconocerla y cuál es el tratamiento, según los especialistas

La ansiedad social afecta al 13% de la población mundial, según un informe de la Universidad de Nueva York (Freepik)

Hablar en público, asistir a una reunión o simplemente expresar una opinión pueden convertirse en desafíos abrumadores para quienes sienten que cualquier palabra o gesto provoca miradas críticas. Esta realidad, más común de lo que muchos imaginan, afecta a millones de personas que viven atrapadas en el temor a ser juzgadas o ridiculizadas cada vez que interactúan con otros.

Un informe de la Universidad de Nueva York, recogido por GQ, revela que hasta un 13% de la población mundial podría padecer ansiedad social. Detrás de estas cifras, se encuentran historias silenciadas por la incomodidad y el miedo, personas que ven restringidas sus relaciones personales, familiares y profesionales. La ansiedad social no solo limita oportunidades, sino que esconde un sufrimiento invisible que muchas veces permanece fuera del radar social y familiar.

¿Qué es la ansiedad social y en qué se diferencia de la ansiedad general?

La ansiedad social, a diferencia de otras, se caracteriza por un temor persistente y desproporcionado a ser observado, juzgado o criticado negativamente en situaciones sociales.

Según los especialistas consultados por GQ, esta condición se define como: “El temor a ser juzgado, criticado o ridiculizado por lo que se dice o se hace”. Afecta por igual a hombres y mujeres, y puede manifestarse en escenarios tan cotidianos como saludar a un vecino, realizar una exposición en público o simplemente participar en una conversación grupal.

La ansiedad social se manifiesta con síntomas físicos y emocionales como sudoración, taquicardia y aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menudo, la persona vive con una constante preocupación por la opinión de los demás, lo que aumenta sus niveles de alerta y tiene impacto en su autoestima. Muchas veces la ansiedad social no se detecta de inmediato, ya que sus síntomas suelen confundirse con timidez, inseguridad o nerviosismo transitorio.

Principales síntomas y consecuencias

La ansiedad social se manifiesta con síntomas como sudoración, taquicardia, dificultad para hablar, temblores, enrojecimiento y náuseas. Muchas personas anticipan situaciones negativas antes del contacto social y rumiación tras las interacciones, lo que puede derivar en evitación y aislamiento. Esta conducta afecta la calidad de vida y favorece la aparición de depresión.

Entre los factores que influyen se encuentran experiencias de acoso, humillación, vivencias en la infancia, predisposición genética y entornos críticos o poco tolerantes, lo que refuerza el miedo al juicio ajeno y la búsqueda de aprobación.

Estrategias para enfrentar y superar la ansiedad social

Los profesionales en psicología coinciden en que la ansiedad social puede superarse con el apoyo y las herramientas adecuadas. Entre las estrategias sugeridas se encuentra la exposición gradual y planificada a situaciones sociales. Los especialistas recomiendan comenzar con acciones sencillas: saludar a un vecino, formular una pregunta breve en una tienda o enviar un mensaje de voz a un amigo.

Especialistas sugieren iniciar con acciones sencillas como saludar a un vecino, grabar un audio o preguntar en una tienda (dpa)

A medida que se incrementa la sensación de control, la persona puede afrontar desafíos mayores, como participar en una reunión o dar una opinión en público. Este proceso debe acompañarse de paciencia y autocompasión.

Otra estrategia clave es la revisión de los propios pensamientos. Muchos afectados suelen construir realidades imaginarias alimentadas más por suposiciones que por hechos. Los expertos aconsejan cuestionar estas creencias, orientando la interpretación de los hechos hacia una perspectiva más realista y menos autocrítica. Identificar y poner en duda pensamientos distorsionados ayuda a debilitar el miedo al qué dirán y favorece una actitud más segura ante los demás.

Técnicas de respiración, relajación y mindfulness contribuyen a controlar los síntomas de la ansiedad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las técnicas de respiración y relajación resultan herramientas valiosas para recuperar el equilibrio en los momentos de mayor malestar. Ejercicios simples de respiración profunda pueden cortar el ciclo de pensamientos negativos y aliviar síntomas físicos como la tensión muscular o la dificultad para respirar, detalló GQ. Estos recursos, junto a la meditación o el mindfulness, contribuyen a mejorar la autoconciencia y la tolerancia a la incomodidad.

La importancia del acompañamiento profesional

Cuando la ansiedad social interfiere de manera significativa en la rutina, impacta las relaciones o repercute en la salud mental, los especialistas enfatizan la necesidad de buscar apoyo profesional. Un psicólogo no solo evalúa el grado de ansiedad, sino que diseña un plan de intervención individualizado basado en técnicas de terapia cognitivo-conductual y otras herramientas avaladas científicamente.

La intervención profesional incluye orientación, aprendizaje de habilidades sociales, desarrollo de estrategias para afrontar el miedo y un seguimiento continuo que aumenta las posibilidades de éxito.

La terapia cognitivo-conductual y el apoyo experto mejoran la calidad de vida de quienes sufren ansiedad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con ayuda experta permite transformar la relación con el entorno, recuperar el disfrute por la vida cotidiana y avanzar con mayor confianza en diferentes ámbitos. Así lo subraya GQ en su análisis, destacando que la ansiedad social, aunque suele ser invisible para el entorno, puede tratarse y superarse con el acompañamiento adecuado.