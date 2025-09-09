El LSD es una terapia potencial para la ansiedad, según los primeros resultados de ensayos clínicos

MARTES, 9 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las drogas psicodélicas "flower power" podrían ser una cura potencial para la ansiedad moderna, sugiere una investigación reciente.

Una sola dosis de LSD ayudó a las personas que sufrían de ansiedad clínica en un nuevo ensayo clínico.

Los pacientes con ansiedad experimentaron un alivio rápido, significativo y duradero después de un solo tratamiento con MM120, una formulación farmacéutica oral de la droga psicodélica LSD, informaron recientemente los investigadores en el Journal of the American Medical Association.

Su ansiedad disminuyó en cuestión de días, y el efecto duró al menos tres meses.

Estos resultados ocurrieron a pesar de que los pacientes no recibieron ninguna terapia o consejería durante su viaje, dijeron los investigadores. En cambio, los monitores estaban en la sala simplemente para garantizar su seguridad.

"Lo único de este estudio fue que estaban administrando el psicodélico sin psicoterapia concomitante", dijo Nehal Vadhan, codirector del Centro de Investigación y Tratamiento de Psicodélicos de Northwell Health en Hempstead, Nueva York.

"Definitivamente creo que los psicodélicos son un tratamiento viable para el futuro", añadió Vadhan, que revisó los hallazgos.

Para el nuevo estudio, un equipo dirigido por el Dr. Reid Robison de Cedar Clinical Research en Draper, Utah, asignó al azar a 198 adultos de 18 a 74 años con trastorno de ansiedad generalizada para recibir una de cuatro dosis diferentes de MM120 (25, 50, 100 o 200 microgramos) o un placebo.

El ensayo tenía la intención de ayudar a determinar la mejor dosis de LSD para usar en ensayos clínicos de fase 3 fundamentales y a mayor escala, dijeron los investigadores.

La dosis de 100 microgramos funcionó mejor, aliviando los síntomas de ansiedad durante semanas, mostraron los resultados.

Las dosis de 25 y 50 microgramos no tuvieron un efecto significativo sobre la ansiedad en comparación con el placebo, mientras que la dosis de 200 microgramos produjo más alucinaciones y náuseas entre los pacientes sin funcionar mejor que la dosis de 100 microgramos, dijeron los investigadores.

"La dosis de 100 a 200 microgramos estaría en algún lugar dentro de ese rango sería una experiencia completa de tipo LSD de forma naturalista", dijo Vadhan. "Sabes, es un poco difícil de comparar porque, en el mundo, la gente puede tomar una cantidad tremenda, puede tomar muy poco y, por lo tanto, es difícil juzgar".

Los síntomas más comunes fueron alucinaciones y náuseas, y aumentaron a medida que aumentaba la dosis de LSD, mostraron los resultados. Casi el 93% de los que tomaron la dosis de 100 microgramos tuvieron alucinaciones, y alrededor del 40% tuvieron náuseas.

Vadhan estaba particularmente impresionado de que estos resultados se lograran sin terapia.

"Por lo general, en estos estudios, a menudo se da el caso de que los pacientes reciben psicoterapia durante la sesión de dosificación real, una forma específica de psicoterapia asistida por psicodélicos, y eso se considera útil", dijo.

"Pero también es bastante oneroso en términos de tiempo, gastos, etc. del médico", agregó, "y también hay una pregunta abierta sobre si la psicoterapia es realmente necesaria para que el psicodélico tenga su efecto beneficioso".

Sin embargo, podría ser difícil obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento con LSD, dijo Vadhan. La agencia rechazó previamente la MDMA, que actúa como psicodélico y estimulante, como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático.

"Se pensó que era un éxito porque hubo muchos estudios positivos que mostraron un buen efecto de la MDMA", dijo Vadhan.

Pero es difícil establecer una condición de placebo efectiva para estos ensayos clínicos, ya que generalmente está claro si una persona ha recibido un psicodélico real en lugar de una píldora falsa, dijo.

"Con todos estos estudios, las personas llegan a estos ensayos ahora esperando un buen efecto de los psicodélicos", dijo Vadhan. "Puedes ver cómo afectaría eso si supieras que obtuviste el psicodélico y vinieras a este estudio queriendo un psicodélico, cómo eso afectaría la forma en que se experimentan y miden subjetivamente tus síntomas".

Más información

La Asociación Estadounidense de Psicología tiene más información sobre los psicodélicos como medicina.

FUENTES: Northwell Health, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2025; Journal of the American Medical Association, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2025