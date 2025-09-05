Automedicarse con marihuana podría empeorar las cosas

VIERNES, 5 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que comienzan a consumir marihuana para hacer frente a la ansiedad, la depresión o el dolor podrían terminar con un estado mental peor que antes, según un estudio reciente.

Las personas que se automedicaban con marihuana tenían niveles más altos de paranoia, ansiedad y depresión, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista BMJ Mental Health.

En comparación, los que usaban marihuana por "diversión" o "curiosidad" tenían puntuaciones más bajas en paranoia y ansiedad, mostraron los resultados.

"Nuestro estudio proporciona evidencias vitales sobre cómo el motivo por el que alguien comienza a consumir cannabis puede afectar dramáticamente a su salud a largo plazo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Edoardo Spinazzola . Es asistente de investigación en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres.

"Esta investigación sugiere que usar cannabis como un medio para automedicarse el malestar físico o mental puede tener un impacto negativo en los niveles de paranoia, ansiedad y depresión", dijo Spinazzola.

Las personas que usaban marihuana para automedicarse también tendían a usar más que las que bebían de forma recreativa, encontraron los investigadores.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a casi 3,400 usuarios de cannabis anteriores y actuales de 18 años o más que viven en el área de Londres. A los participantes se les preguntó las razones de su primer y continuo uso de marihuana, y también respondieron preguntas relacionadas con su salud mental.

Cada semana, el participante promedio consumió 206 unidades de THC, el compuesto de la marihuana que causa intoxicación, dijeron los investigadores. Eso es aproximadamente de 10 a 17 porros a la semana, suponiendo que el cannabis contuviera las concentraciones promedio de THC del 20% que se encuentran comúnmente en la hierba de Londres.

Sin embargo, las personas que consumen cannabis para tratar la ansiedad o la depresión consumen mucha más hierba: en promedio, 248 y 255 unidades de THC a la semana, respectivamente.

Además, las personas tendían a demostrar niveles más altos de paranoia si comenzaban a usar marihuana para automedicarse el dolor, la ansiedad, la depresión o la enfermedad, encontraron los investigadores.

La mayoría también "tenían puntajes promedio de depresión y ansiedad que estaban por encima del umbral para la derivación a consejería", dijo Spinazzola.

La Dra. Marta Di Forti , investigadora principal, señaló ejemplos de la vida real.

"Mi experiencia en la clínica me dice que hay grupos de personas que comienzan a usar cannabis como un medio para lidiar con el dolor físico y emocional", dijo en un comunicado de prensa Di Forti, profesor de uso de drogas, genética y psicosis en el King's College de Londres.

"Mi investigación ha confirmado que esto no está exento de un riesgo adicional significativo para su salud y bienestar, y los responsables políticos de todo el mundo deben ser conscientes del impacto que la legalización, sin una educación pública y un apoyo sanitario adecuados, podría tener tanto en el individuo como en los sistemas de atención de la salud en general", añadió Di Forti.

