Salud

Los edulcorantes artificiales aceleran el deterioro cognitivo en adultos menores de 60 años, según un estudio

El seguimiento a más de 12 mil personas reveló que ciertos sustitutos del azúcar pueden afectar negativamente las funciones cerebrales a largo plazo. La investigación fue publicada en la revista Neurology

Por Pilar Alvarez

El estudio sobre edulcorantes artificiales revela una aceleración en el deterioro cognitivo entre adultos menores de 60 años

Un seguimiento a más de 12.000 personas en Brasil detectó que el consumo elevado de edulcorantes artificiales y alcoholes de azúcar puede acelerar el deterioro de la memoria y las funciones cognitivas, especialmente en personas con diabetes y adultos menores de 60 años.

El trabajo, publicado por la Academia Estadounidense de Neurología en la revista Neurology, cuestiona la percepción de inocuidad de estos sustitutos del azúcar.

Siete edulcorantes bajo la lupa

El estudio evaluó siete compuestos utilizados como edulcorantes y alcoholes de azúcar: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa. Estos ingredientes forman parte de productos ultraprocesados como refrescos, aguas saborizadas y postres bajos en calorías, así como de endulzantes de mesa.

La investigación resalta su frecuente consumo entre personas que buscan disminuir la ingesta de azúcar, en particular quienes padecen diabetes.

El consumo elevado de aspartamo, sacarina y xilitol está vinculado a una disminución más rápida de la memoria y la fluidez verbal

La muestra incluyó 12.772 adultos brasileños con una edad promedio de 52 años, quienes participaron en el Estudio Longitudinal Brasileño de Salud del Adulto entre 2008 y 2019.

Al inicio, los participantes completaron cuestionarios precisos sobre su dieta durante el último año, que permitieron clasificar a los individuos en tres grupos de acuerdo con la cantidad total diaria de edulcorantes consumidos.

El grupo de menor consumo promedió 20 mg al día, el de mayor consumo llegó a 191 mg diarios (equivalente a una lata de refresco light), y el sorbitol fue el más consumido, con un promedio de 64 mg al día.

Durante los ocho años, los participantes realizaron pruebas para evaluar memoria, lenguaje, fluidez verbal, memoria de trabajo, evocación de palabras y velocidad de procesamiento en tres momentos distintos.

Tras ajustar variables como edad, sexo, hipertensión y presencia de enfermedades cardiovasculares, los resultados publicados en Neurology demostraron que quienes consumieron más edulcorantes presentaron un deterioro cognitivo un 62% más rápido, lo que corresponde aproximadamente a 1,6 años adicionales de envejecimiento cerebral. El grupo intermedio mostró un deterioro un 35% más rápido, equivalente a 1,3 años de envejecimiento.

Personas con diabetes presentan mayor riesgo de afectación cognitiva al consumir sustitutos del azúcar en grandes cantidades

El análisis detallado indicó que el vínculo entre el uso de edulcorantes y el deterioro de la función cerebral fue más marcado en personas con diabetes.

En adultos menores de 60 años, el consumo elevado de estos productos estuvo relacionado con una caída más rápida en la fluidez verbal y la cognición general, mientras que no se observaron diferencias significativas en los mayores de 60 años.

Diferencias entre edulcorantes

Al analizar cada compuesto, la investigación relacionó el aspartamo, la sacarina, el acesulfamo-K, el eritritol, el xilitol y el sorbitol con un deterioro acelerado de la cognición global, especialmente la memoria. Sin embargo, la tagatosa no mostró asociación con deterioro cognitivo.

La doctora Claudia Kimie Suemoto, profesora de la Universidad de São Paulo y autora principal, afirmó a la Academia Estadounidense de Neurología: “Los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías suelen considerarse una alternativa saludable al azúcar; sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que ciertos edulcorantes pueden tener efectos negativos en la salud cerebral con el tiempo”.

Siete tipos de edulcorantes, entre ellos el eritritol y el sorbitol, fueron estudiados por su impacto en la salud cerebral

Suemoto agregó que quienes padecen diabetes tienden a usar más estos productos, lo que podría incrementar su exposición a los efectos nocivos identificados.

El estudio reconoce diversas limitaciones. Se trata de un trabajo observacional y, por tanto, sólo puede establecer asociaciones, no causalidad. Además, los datos sobre la dieta fueron autodeclarados, lo que podría afectar la precisión del consumo reportado.

Tampoco se incluyeron todos los edulcorantes que existen en el mercado, lo que restringe la posibilidad de generalizar los resultados.

Tanto la Academia Estadounidense de Neurología como la revista Neurology resaltan la necesidad de realizar investigaciones adicionales para confirmar estos resultados y establecer si otras alternativas al azúcar refinado, como el puré de manzana, la miel, el jarabe de arce o el azúcar de coco, pueden ser opciones más seguras para la salud cerebral.

