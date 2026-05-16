Crimen y Justicia

Detuvieron en Recoleta y Belgrano a 3 motochorros con antecedentes: tenían 150 paquetes de figuritas del Mundial

Fueron arrestados tras dos intensas persecuciones realizadas por la Policía de la Ciudad. Entre los delincuentes suman más de 19 causas por distintos delitos

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La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes acusados de robar bajo la modalidad “motochorro” en los barrios de Belgrano y Recoleta

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo, tras dos persecuciones, a tres motochorros acusados de cometer robos en los barrios porteños de Recoleta y Belgrano. Luego de uno de los operativos, los efectivos descubrieron que los ladrones tenían en su poder al menos 150 paquetes de figuritas del Mundial 2026, valuados en más de 300 mil pesos. Además, trascendió que entre los tres delincuentes sumaban más de 19 antecedentes por distintos delito.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la caída de los primeros dos se dio luego de que en la zona de Recoleta varios transeúntes alertaron a personal motorizado de la fuerza de seguridad porteña sobre el robo de una mochila por parte de dos hombres que escapaban en una moto sin patente.

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Vista trasera de dos policías de la Ciudad de Buenos Aires con cascos y chalecos oscuros, mirando a dos hombres sentados en el suelo con el rostro borroso
Dos agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires custodian a dos ladrones detenidos en el barrio de Recoleta

Tras una persecución, uno de los sospechosos arrojó la mochila entre vehículos estacionados e intentó huir a pie, pero fue detenido a unos 50 metros. “Con las características aportadas, se inició un seguimiento que finalizó en el cruce de la avenida Pueyrredón y Beruti”, indicaron.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en la requisa, la Policía les incautó 150 sobres de figuritas del Mundial de Fútbol que se va a jugar en menos de un mes en Norteamérica, valuados en aproximadamente 300 mil pesos, dos teléfonos celulares y la moto utilizada para escapar.

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Fajos de paquetes de stickers Panini de la Copa Mundial FIFA 2026, atados con ligas, dentro de una bolsa negra. Una mano se ve en la parte superior izquierda
Los paquetes de figuritas del Mundial que le hallaron a uno de los ladrones en Recoleta

Los dos detenidos, de 31 y 32 años, tenían antecedentes por infracción en eventos masivos por ingreso sin entrada (2024), tenencia de estupefacientes (2026), hallazgo automotor (2026), patente tapada (2025) y falta de exhibición de documentación (2025).

Dos agentes de policía, uno sujetando a un hombre esposado y otro junto a un vehículo policial negro con luces azules, en una calle urbana
Uno de los operativos se llevó adelante en Recoleta, mientras que el otro comenzó en el barrio de Belgrano

En un segundo caso, en Pampa y Ramsay, en el barrio de Belgrano, el personal motorizado de la Policía de la Ciudad fue alertado por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) después de detectar a un hombre que había roto la ventanilla de una camioneta y robado una mochila.

El ladrón huyó en una motocicleta de alta cilindrada sin patente, pero fue interceptado tras un operativo cerrojo realizado por efectivos del Departamento Motorizado en la autopista Lugones y Ombúes. En su poder, la Policía secuestró la moto, dos cascos, un teléfono celular, una cámara y la mochila robada.

Primer plano de una motocicleta blanca y gris estacionada. Detrás se ven otras motocicletas oscuras, una con la inscripción "POLICIA DE LA CIUDAD", y agentes uniformados
Una de las motos secuestradas durante el operativo

El detenido en Belgrano, de 31 años, acumulaba antecedentes por daños (2025), circulación en sentido contrario (2025), falta de póliza de seguro (2024 y 2025), patente tapada (2025), cohecho activo (2025), lesiones leves (2021), denuncia familiar (2021), homicidio culposo (2023), falta de licencia de conducir (2024), activación de botón antipánico por violencia familiar (2022), desobediencia (2025) y robo agravado (2023).

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