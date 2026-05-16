Los migrantes salvadoreños impulsan nuevas inversiones y transforman la economía del país

Las historias de quienes apuestan por abrir negocios en su país natal muestran nuevas razones para regresar y transformar comunidades (Foto cortesía Hotel Martínez)

El retorno de migrantes salvadoreños para invertir y fundar nuevos emprendimientos en el país ha transformado de manera evidente la actividad económica nacional, impulsando la creación de empresas, el empleo y la proyección de una nueva imagen para El Salvador.

Esta tendencia, documentada por medios de comunicación y fuentes oficiales, se explica por la apertura institucional hacia la inversión privada, lo que ha atraído el interés de la diáspora en los últimos años.

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Desde la cancillería, la embajadora Milena Mayorga resalta la importancia del fenómeno. En una entrevista difundida en sus canales oficiales, conversó con Danny Amaya, empresario oriundo de Morazán y residente en Maryland, quien fundó una compañía de asesoría legal y fiscal.

Amaya sostuvo junto a Mayorga que la mejora en seguridad y la confianza institucional motivan a “muchos salvadoreños a planificar negocios, adquirir vivienda y preparar su retiro en el país”. El testimonio, compartido por la embajadora, enfatiza que el flujo de retornados transforma el destino de las remesas, orientándolas a proyectos productivos: compras de viviendas, apertura de hoteles, restaurantes o pequeños comercios.

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El gobierno ha instaurado incentivos para facilitar este retorno, como exenciones en menaje de casa y en vehículos importados. Estas políticas, de acuerdo a Mayorga y a entrevistados por CNN El Salvador, son ampliamente aprovechadas por la comunidad migrante. El resultado es un efecto multiplicador: los nuevos negocios inyectan recursos, generan empleo local y amplían las perspectivas de desarrollo regional.

El propietario de un hotel familiar en la playa Las Flores cuenta cómo nuevos proyectos dinamizan el entorno local. Sus vivencias reflejan el renacer de regiones tradicionalmente rezagadas por el fenómeno migratorio (Foto cortesía Hotel Los Martínez)

Testimonios recogidos por Hechos y CNN El Salvador revelan la dimensión humana del fenómeno. La familia Martínez, que invirtió en un hotel en la playa Las Flores, en San Miguel, encontró el impulso tanto en el “amor por El Salvador y por nuestra cultura” como en una evaluación práctica de la viabilidad económica.

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José Martínez, nacido en Estados Unidos de padres salvadoreños, detalló a Hechos que observa cada vez más personas interesadas en invertir en el país.

Su hermano Kevin agregó que la modernización de infraestructuras, como carreteras y miradores, favorece el desarrollo local y atrae mayor flujo de visitantes: “La inversión beneficia tanto a turistas como a la comunidad, y genera mejores oportunidades para la gente de la zona”, puntualizó ante Hechos.

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La empresaria Doris Campos regresó tras 44 años en San Francisco, Estados Unidos. Explicó a CNN El Salvador que su decisión nació del surgimiento de un ambiente de mayor seguridad: “negocio, hay seguridad y sobre todo hay confianza”, precisó. En la actualidad, Campos dirige un hotel costero, planea nuevas inversiones hoteleras y continúa administrando actividades en Estados Unidos mediante sus hijas.

Las experiencias de familias retornadas reflejan cómo las oportunidades y el entorno actual apoyan la creación de empresas (Foto Doris Campos, cortesía Hotel de Sol a Sol)

La percepción de seguridad aparece reiteradamente en quienes apuestan por volver. Campos contó a CNN El Salvador que la “estabilidad percibida bajo la administración actual” fue fundamental para reenfocar su vida profesional en el país. Si bien algunos organismos internacionales examinan aspectos críticos del modelo de seguridad, quienes retornan valoran la posibilidad real de emprender y crecer en este nuevo contexto salvadoreño.

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El turismo y la percepción internacional de El Salvador

La magnitud de las cifras —más de USD 3.600 millones en divisas por turismo y una inversión de USD 50 millones procedente de retornados— muestra que el aporte económico de los salvadoreños residentes en el extranjero va más allá de la transferencia de remesas. Ahora, esos recursos financian infraestructuras, desarrollan capacidades locales y favorecen la integración de comunidades que antes dependían casi exclusivamente de la economía migrante.

Testimonios recogidos por Hechos y CNN El Salvador indican que la transformación es también social. La percepción de seguridad y la confianza en las instituciones han rediseñado el imaginario de cientos de familias que consideran viable y atractivo regresar al país como inversionistas, tendencia que, según la embajadora Mayorga, “crece año con año”.

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El auge de emprendedores salvadoreños repatriados genera empleo y desarrollo local. El testimonio de quienes apuestan por invertir tras años en el exterior sorprende a la comunidad (Foto cortesía Hotel de Sol a Sol)

“Si traes una mente clara de lo que quieres, aquí lo logras”, resumió Doris Campos ante CNN El Salvador, quien aseguró: “Estoy contenta y puedo decir que soy muestra de esa realidad”.