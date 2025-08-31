Salud

Cómo funciona el entrenamiento piramidal, la nueva tendencia en el fitness

La estructura variable de este sistema permite adaptar el esfuerzo a diferentes perfiles, favoreciendo la adaptación y el crecimiento de los tejidos musculares

Por Faustino Cuomo

El entrenamiento piramidal se consolida
El entrenamiento piramidal se consolida como tendencia clave para ganar masa muscular y fuerza en menos tiempo (foto: Freepik)

El entrenamiento piramidal se posiciona como una de las metodologías más efectivas para quienes buscan ganar masa muscular en menor tiempo. Basado en la manipulación inteligente de la carga y las repeticiones, este sistema ganó popularidad en la conocida como Edad de Oro del culturismo, durante los años 70, y con el paso del tiempo se ha adaptado para integrarse con éxito en múltiples disciplinas deportivas, manteniéndose como referente en rutinas orientadas a la mejora de la fuerza y el volumen muscular.

Existen variantes de entrenamiento piramidal:
Existen variantes de entrenamiento piramidal: ascendente, descendente y doble, adaptables a diferentes objetivos y niveles (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el entrenamiento piramidal?

Según explica la Revista GQ, a diferencia de las rutinas tradicionales de fuerza, en las que las series suelen mantener un patrón constante de repeticiones y peso, el entrenamiento piramidal implica la variación de ambos factores con una lógica inversa: a medida que avanza la sesión, la carga aumenta y las repeticiones disminuyen, o viceversa, según los objetivos del deportista.

Juan Ruiz López, entrenador personal y director del Centro de Entrenamiento JRL, detalla que este método pertenece a los “métodos de esfuerzos máximos repetidos” y promueve la realización de series cercanas al fallo muscular, lo que produce un estímulo elevado sobre las fibras musculares y acelera la adaptación.

Asimismo, señala que, típicamente, se trabaja en “cuatro o cinco fases, donde la carga se incrementa y las repeticiones disminuyen, o al contrario, en función del tipo de pirámide seleccionada”. De este modo, se logra mantener altos niveles de exigencia, minimizando al mismo tiempo el riesgo de estancamiento.

La variabilidad de cargas y
La variabilidad de cargas y repeticiones distingue al método piramidal de las rutinas tradicionales de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variantes del entrenamiento piramidal

El sistema piramidal no adopta una única forma. Las principales variantes incluyen la pirámide ascendente, la descendente y la doble o completa:

  • Piramidal ascendente: se inicia con cargas ligeras y muchas repeticiones; en cada serie, se incrementa el peso y se reduce el número de repeticiones.
  • Piramidal descendente: el método inverso, comenzando con cargas elevadas y pocas repeticiones, para posteriormente ir disminuyendo peso y aumentando el número de repeticiones.
  • Piramidal doble: aquí, después de alcanzar la carga máxima, se invierte la secuencia, disminuyendo de nuevo el peso y subiendo las repeticiones.

El formato de pirámide elegido dependerá de la modalidad deportiva, el nivel de experiencia y los objetivos individuales. Ejercicios clásicos como sentadillas con barra, dominadas y press de banca resultan ideales para aplicar esta metodología, ya que requieren un importante trabajo muscular y una correcta gestión del esfuerzo.

Ejercicios como sentadillas, dominadas y
Ejercicios como sentadillas, dominadas y press de banca son ideales para aplicar el sistema piramidal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios comprobados del entrenamiento piramidal

Diversos expertos en Ciencias de la Actividad Física coinciden en que uno de los principales beneficios del entrenamiento piramidal es su capacidad para llevar el músculo cerca del fallo muscular, sin necesidad de sobrecargarlo en exceso. Según destaca Ruiz López para GQ, este estímulo “provoca procesos de adaptación y crecimiento más rápidos y eficientes”.

Otros beneficios asociados son:

  • Mayor activación de fibras musculares, favoreciendo el crecimiento y la ganancia de fuerza.
  • Prevención del estancamiento, gracias a la variabilidad de intensidad y volumen en cada sesión.
  • Optimización del tiempo de entrenamiento, al trabajar varios rangos de fuerza e hipertrofia en un solo bloque.
  • Adaptabilidad a distintas modalidades deportivas y perfiles de deportistas, permitiendo una personalización precisa.
La activación de fibras musculares
La activación de fibras musculares es uno de los beneficios comprobados por el entrenamiento piramidal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones clave

Aunque el entrenamiento piramidal no representa un riesgo intrínseco significativo, la correcta gestión de la carga es fundamental para evitar lesiones y asegurar una evolución segura. Este método demanda un elevado consumo energético, ya que las repeticiones suelen ejecutarse cerca del fallo muscular. Conviene, por tanto, realizar una planificación acorde al estado físico y los objetivos personales, así como adaptar la frecuencia de las sesiones.

“El descanso en este tipo de entrenamiento es clave. Hay que ser cuidadosos con el descanso del músculo, tanto entre series como entre días, para poder repetir sesiones intensas sin riesgo de lesión”, subraya Ruiz López. La individualización es otro aspecto esencial: no todos los cuerpos responden igual a este estímulo, de modo que la selección de ejercicios y el volumen de trabajo deben adaptarse a cada persona.

El entrenamiento piramidal permite personalizar
El entrenamiento piramidal permite personalizar rutinas según la modalidad deportiva y el perfil del deportista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplo práctico: rutina piramidal en press de banca y peso muerto

Para quienes desean implementar una rutina piramidal, Ruiz López propone un ejemplo utilizando dos ejercicios fundamentales: el press de banca y el peso muerto. Considerando un RM (repetición máxima) de 50 kilogramos para el press de banca y 100 kilogramos para el peso muerto:

  • Primera serie: carga ligera (50% del RM), 12 repeticiones.
  • Segunda serie: carga media (65% del RM), ocho repeticiones.
  • Tercera serie: carga elevada (80% del RM), seis repeticiones.
  • Cuarta serie: carga máxima tolerable (90% del RM), cuatro repeticiones.
La individualización y la planificación
La individualización y la planificación son claves para maximizar los beneficios y minimizar riesgos en el método piramidal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la modalidad descendente, se invertiría la progresión. Este enfoque permite estimular el músculo en diferentes rangos de esfuerzo, maximizando el crecimiento muscular y la fuerza.

La clave para obtener resultados óptimos consiste en ajustar la carga, priorizar la técnica y garantizar el descanso adecuado, manteniendo siempre la precaución ante señales de fatiga excesiva. El método piramidal, con su dinámica progresiva y versatilidad, continúa consolidándose como estrategia preferida entre deportistas y entrenadores, adaptándose tanto al entrenamiento avanzado como al de quienes buscan estructuras más seguras y eficientes para potenciar su desarrollo muscular.

