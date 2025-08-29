5 alimentos antiinflamatorios que no deberían faltar en la dieta de las mujeres mayores de 50 años

Adoptar una dieta antiinflamatoria ayuda a prevenir enfermedades crónicas y a mantener la funcionalidad cerebral en mujeres mayores de 50 años

Al cruzar el umbral de los 50 años, muchas mujeres experimentan cambios fisiológicos relevantes vinculados a la menopausia y al envejecimiento, entre ellos la debilitación de huesos y músculos, sofocos, alteraciones digestivas e inflamación crónica.

En esta etapa, la alimentación desempeña un papel fundamental no solo para mantener la energía cotidiana, sino también para prevenir el deterioro de diversos sistemas corporales y asegurar un envejecimiento saludable. Nutricionistas coinciden en que adoptar una dieta antiinflamatoria puede ser clave para reducir el riesgo de trastornos crónicos, fortalecer el sistema inmune y conservar la funcionalidad cerebral.

El proceso natural de envejecimiento se acompaña de una mayor tendencia a la inflamación de bajo grado, un fenómeno que ha sido relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis y deterioro cognitivo. Amoldar la alimentación a esta realidad implica priorizar alimentos capaces de combatir la inflamación crónica a través de la presencia de antioxidantes, fibra, proteínas, ácidos grasos omega 3 y otros compuestos bioactivos. En este sentido, especialistas en nutrición recomiendan una selección específica de alimentos que, integrados de manera cotidiana, pueden aportar beneficios sustanciales para la salud integral de las mujeres en este grupo etario.

1. Frutos rojos

Las bayas, como arándanos, moras, fresas y frambuesas, ocupan el primer lugar entre los alimentos antiinflamatorios recomendados por nutricionistas. Estos frutos destacan por su alto contenido de antioxidantes, en particular polifenoles, que contribuyen a atenuar la respuesta inflamatoria y preservar la salud cerebral.

Las bayas, ricas en antioxidantes, ayudan a proteger la salud cerebral y reducir la inflamación en mujeres mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me encanta recomendarlos porque son fáciles de añadir a alimentos que quizás ya consumas, como tu yogur matutino o tu refrigerio del mediodía”, afirma a EatingWell Zariel Grullón nutricionista registrada.

Además, las bayas forman parte de la dieta MIND, un patrón alimentario orientado a prevenir la demencia y otras formas de deterioro cognitivo. Considerando que una elevada proporción de adultos experimenta cierto grado de declive cognitivo antes de los 70 años, aumentar el consumo de frutos rojos favorece la protección del sistema nervioso y promueve un envejecimiento saludable.

2. Porotos

El consumo regular de porotos aporta fibra y proteínas vegetales que estabilizan el microbioma intestinal y previenen la pérdida muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo orden se encuentran los porotos. Más allá de ser una fuente destacada de proteína vegetal, los porotos contienen fibra, polifenoles, péptidos y saponinas, todos ellos compuestos con efecto antiinflamatorio comprobado. Según Grullón, incorporar diferentes variedades de porotos no solo incrementa la sensación de saciedad, sino que ayuda a evitar el exceso de inflamación y estabilizar el microbioma intestinal, un aspecto relevante para manejar los trastornos digestivos asociados a la menopausia. Consumir una taza de porotos negros, por ejemplo, aporta la mitad de la fibra diaria recomendada, fundamental para la salud metabólica y la protección del colon. Además, su inclusión frecuente ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular relacionada con la edad.

“Los porotos son geniales porque, al igual que las bayas, podemos agregarlos como acompañamiento a cualquier comida, ya sean porotos refritos o guisados ​​por la mañana, o una ensalada densa con porotos para complementar nuestros almuerzos”, dice Grullón.

3. Verduras de hojas verdes oscuras

Las verduras de hoja verde oscura ofrecen vitaminas y minerales esenciales para fortalecer huesos y controlar la inflamación durante la menopausia (Foto: Inga Kjer/dpa)

El tercero de los alimentos clave son las verduras de hoja verde oscura, entre las que figuran la espinaca, la col rizada, el berro y el pak choi. Estos vegetales están repletos de vitaminas antioxidantes (A, C, E y K), polifenoles y minerales esenciales como el calcio, el magnesio y el potasio.

“Las verduras de hoja verde oscura como la espinaca, la col rizada, el berro y el pak choi están cargadas de nutrientes beneficiosos y fitoquímicos que anulan la inflamación y ayudan a reducir el estrés oxidativo” explica Seema Shah nutricionista registrada con sede en Long Beach, California.

La fibra de las hojas verdes también contribuye al control glucémico y la reducción de procesos inflamatorios. En la menopausia, cuando los niveles de estrógeno disminuyen y la masa ósea se ve comprometida, el aporte de minerales presentes en estas verduras se vuelve especialmente importante para la salud de los huesos.

4. Salmón

El salmón es una fuente clave de omega-3 y vitamina D, nutrientes que favorecen la salud cardíaca y ósea en la madurez (Freepik)

El salmón, por su parte, representa la principal fuente dietética de ácidos grasos omega-3, nutrientes con una reconocida capacidad para frenar la inflamación sistémica.

“Incluir una o dos raciones de pescado graso a la semana puede favorecer la salud cardíaca, reducir la rigidez asociada a la artritis y ayudar a preservar la función cerebral. Para las mujeres de este grupo de edad, también es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y vitamina D, dos nutrientes que contribuyen a la masa muscular y la fortaleza ósea“, afirma Lizzie O’Connor nutricionista registrada con sede en San Diego.

El salmón, además, aporta proteínas de alto valor biológico y vitamina D, esenciales para mantener la masa muscular y evitar la fragilidad ósea típica de la madurez. Su versatilidad permite incluirlo en recetas como poke bowls caseros, combinando sabor y salud en un solo plato.

5. Nueces y frutos secos

Las nueces y frutos secos combinan antioxidantes y grasas saludables que reducen el riesgo cardiovascular y el estrés oxidativo

Por último, las nueces y frutos secos ofrecen una combinación única de antioxidantes, grasas insaturadas, fibra, magnesio, fitoesteroles y polifenoles. Estos compuestos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a amortiguar el estrés oxidativo. Las almendras y las nueces, en especial, resultan eficaces para atenuar los procesos inflamatorios, mientras que las nueces de Brasil aportan selenio, mineral relevante en la neutralización de radicales libres. Además, para quienes no suelen consumir pescado, las nueces representan una valiosa fuente vegetal de ácidos grasos omega-3.

Un envejecimiento saludable, no obstante, va más allá de la dieta. Los nutricionistas recalcan la importancia de complementar la alimentación antiinflamatoria con ejercicio regular —incluyendo entrenamiento de fuerza y ejercicios de equilibrio— para mantener masa muscular y prevenir caídas. Dormir bien y priorizar un sueño reparador protege al organismo de múltiples enfermedades y favorece la salud mental. Mantener lazos sociales y fomentar la conexión con familia y amigos refuerza el bienestar emocional y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Finalmente, los chequeos médicos periódicos y el cumplimiento de las vacunas recomendadas completan el círculo del autocuidado en esta etapa vital.

Al integrar estos hábitos y alimentos, las mujeres mayores de 50 pueden promover la longevidad y la calidad de vida, previniendo los efectos de la inflamación crónica y fortaleciendo su salud integral.