Un estudio global reveló el país donde las personas envejecen más lentamente

La investigación, que analizó datos en 40 países de África, Asia, Europa y Sudamérica, identificó variables sociales, ambientales y políticas que influyen en la longevidad

La duración y calidad de la vida humana se convirtieron en temas centrales para sociedades de todo el mundo, especialmente a medida que la población global envejece y los desafíos asociados al aumento de la esperanza de vida se vuelven cada vez más visibles. Lograr un envejecimiento saludable, entendiendo qué factores permiten vivir más años con buena salud, es hoy un objetivo prioritario en el debate público y científico.

En estas búsquedas, emergen diferencias notables entre países. Fue así que Dinamarca se destacó como el país donde las personas envejecen más lentamente, según un estudio internacional publicado en la revista Nature Medicine y difundido por el portal Science Focus.

A través de esta investigación, que analizó datos en 40 países de África, Asia, Europa y Sudamérica, se indicó que factores ambientales, sociales y políticos influyen de manera determinante en la velocidad del envejecimiento. En contraste, Egipto encabeza la lista de los países con envejecimiento más acelerado.

Envejecimiento saludable y factores sociopolíticos

El equipo internacional de investigadores empleó una herramienta denominada “reloj de brecha de edad bioconductual”, un modelo de inteligencia artificial que compara la edad cronológica de una persona con la edad estimada a partir de sus factores de riesgo.

Este método permite identificar si una persona envejece de forma más saludable o acelerada en función de su entorno y condiciones de vida. Por ejemplo, si una persona tiene 50 años, pero el modelo predice que su edad biológica es de 55 años debido a sus factores de riesgo, la brecha sería de cinco años.

De acuerdo con los resultados presentados por Science Focus, Europa lidera en envejecimiento saludable, con Dinamarca a la cabeza: los daneses presentan una edad biológica promedio 2,35 años menor que su edad cronológica. Les siguen Países Bajos y Finlandia.

En el extremo opuesto, Egipto registra una edad biológica promedio 4,75 años superior a la cronológica, seguido por Sudáfrica y varios países de Sudamérica. Dentro de Europa, las regiones oriental y meridional experimentan un envejecimiento más rápido en comparación con el norte y el oeste del continente.

En Sudamérica, los hallazgos indican que variables como la calidad del aire, la desigualdad socioeconómica y de género, la migración y factores sociopolíticos —entre ellos la representación política, la libertad de partidos, el sufragio y la democracia— influyen en el envejecimiento acelerado.

Si bien la investigación no publica en su resumen datos puntuales para los países de la región como Argentina, sí posiciona a los países de América Latina, incluido el caso argentino, en una situación intermedia en cuanto al envejecimiento saludable y acelerado.

El estudio identificó que la calidad del aire, la igualdad de género y el nivel socioeconómico son factores físicos y sociales clave para un envejecimiento saludable. Sin embargo, los investigadores subrayan que los factores sociopolíticos ejercen una influencia significativa.

Según los hallazgos recogidos por Science Focus, la percepción de que existen partidos políticos representativos, la actuación de los políticos en interés de la ciudadanía y la existencia de elecciones democráticas se asocian estrechamente con una mayor longevidad y mejor salud en la vejez.

Consecuencias y desigualdades en el envejecimiento

El Dr. Morten Scheibye-Knudsen, profesor asociado de envejecimiento en la Universidad de Copenhague, explicó que este análisis “redefine el envejecimiento como un producto no solo de la biología y el estilo de vida, sino también de fuerzas ambientales y sociopolíticas más amplias”. También destacó el misterio que rodea la influencia de la política en el envejecimiento, sugiriendo que mecanismos como el estrés crónico derivado de la inseguridad y las desigualdades en acceso a la atención médica podrían estar implicados.

Las consecuencias del envejecimiento acelerado son notables: quienes presentan una mayor brecha de edad biológica tienen ocho veces más probabilidades de experimentar dificultades para realizar tareas cotidianas y cuatro veces más riesgo de deterioro cognitivo.

Asimismo, esta observación también señaló que los factores de riesgo tienen un impacto más fuerte que los factores protectores, y que en los países de menores ingresos el envejecimiento acelerado es significativo, independientemente del estatus socioeconómico individual.

A pesar de su alcance global, la investigación reconoce limitaciones, como la representación limitada de algunas regiones, especialmente en África, donde solo se incluyeron Egipto y Sudáfrica. Los autores advirtieron que los resultados mostraron asociaciones y no relaciones causales directas entre los factores estudiados y el envejecimiento.

Frente a estas desigualdades, los especialistas insistieron en la urgencia de abordar las brechas en salud a nivel mundial y subrayan la importancia de soluciones universales. Acciones como invertir en educación y atención sanitaria accesibles para toda la población se perfila, según los expertos, como una vía fundamental para preservar la salud y la calidad de vida a medida que las sociedades envejecen.

