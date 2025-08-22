Cuáles son las 5 frutas que tienen más antioxidantes y ayudan a prevenir enfermedades, según expertos

Consumir frutas ricas en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés oxidativo es el resultado del desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del organismo para neutralizarlos. Este fenómeno favorece la inflamación crónica y aumenta el riesgo de padecer enfermedades a largo plazo.

Incluir frutas ricas en antioxidantes en la alimentación diaria constituye una estrategia eficaz para proteger la salud y reducir la inflamación, aseguran los expertos. Los antioxidantes, presentes principalmente en alimentos vegetales, neutralizan el daño celular provocado por los radicales libres y, si se consumen de forma regular, pueden contribuir a la prevención de diversas afecciones crónicas, destacan desde Eatingwell.

El estrés oxidativo puede ocurrir tanto por procesos metabólicos normales como por factores ambientales: contaminación, pesticidas, radiación solar, dieta inadecuada, consumo de alcohol y tabaco, ejercicio excesivo, falta de sueño y uso de ciertos medicamentos.

El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre radicales libres y antioxidantes, lo que favorece la inflamación crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se neutralizan a tiempo, estos compuestos inestables dañan las células y el ADN, lo que con el paso del tiempo facilita la inflamación persistente y eleva la probabilidad de desarrollar enfermedades. Los antioxidantes cumplen un papel fundamental en mantener el equilibrio celular, reportó Eatingwell.

Frutas ricas en antioxidantes y beneficios para la salud

Consumir una variedad de frutas con alto contenido de antioxidantes es un recurso sencillo y accesible para fortalecer el organismo y reducir la inflamación.

Diversos especialistas y entidades científicas, como la Harvard T.H. Chan School of Public Health y Mayo Clinic, avalan el papel de los antioxidantes en la protección contra el daño celular y recomiendan una dieta abundante en frutas frescas por su elevado aporte de estos compuestos.

Entre las frutas más destacadas por su contenido antioxidante, avalado por ambas instituciones, se encuentran:

Los arándanos destacan por su alto contenido de antocianinas y su efecto protector contra enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Arándanos

Sobresalen por su elevado contenido de antocianinas, flavonoides y ácidos fenólicos. La piel azul de los arándanos alberga antocianinas, responsables de su color y acción antiinflamatoria.

El consumo frecuente de arándanos se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, y puede mejorar la función cerebral y el control del peso.

Una investigación publicada en la revista Nutrients demostró que el consumo diario de arándanos mejora los marcadores de función vascular en adultos en riesgo. Una porción de 100 gramos aporta hasta 9 milimoles de antioxidantes.

Consumir frutas ricas en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir la inflamación, según expertos y entidades científicas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Moras

Se caracterizan por su riqueza en vitaminas A y C, carotenoides, esteroles y terpenoides. Las antocianinas y terpenoides contribuyen a inhibir la liberación de moléculas proinflamatorias.

Un estudio del Journal of Agricultural and Food Chemistry indica que el consumo de moras puede incrementar los niveles de antioxidantes en sangre y reducir el daño oxidativo en el ADN. Una ración de 100 gramos aporta 6 milimoles de antioxidantes.

2. Cerezas

Las cerezas ofrecen polifenoles y melatonina, con beneficios antiinflamatorios y mejoras en la calidad del sueño en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aportan polifenoles, melatonina, carotenoides y vitaminas C y E. La evidencia científica muestra que el consumo de cerezas ejerce un efecto antiinflamatorio leve, más relevante en la prevención.

Además, el jugo de cereza ácida puede mejorar la calidad del sueño y aumentar la melatonina en adultos mayores. Una porción de 100 gramos contiene hasta 7 milimoles de antioxidantes.

4. Bayas de goji

Las bayas de goji se destacan por su alto contenido de antioxidantes y zeaxantina, compuestos clave para la salud ocular.- (Imagen ilustrativa Infobae)

Las bayas de goji (Lycium barbarum), originarias de Asia, se caracterizan por su color rojo anaranjado, resultado de la presencia de carotenoides, en particular zeaxantina, un compuesto clave para la salud ocular.

Estudios preliminares señalaron posibles beneficios asociados a su consumo, como la reducción del azúcar en sangre, la mejora del perfil de colesterol y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Sin embargo, la mayoría de los ensayos disponibles cuentan con un número reducido de participantes o una duración limitada, por lo que instituciones como Mayo Clinic recomiendan interpretar estos hallazgos con cautela.

En términos de aporte nutricional, una base de datos publicada en la revista Nutrition Journal indica que una porción de 100 gramos de bayas de goji contiene aproximadamente 4 milimoles de capacidad antioxidante.

5. Frambuesas

Las frambuesas contienen antocianinas y elagitaninos, compuestos que potencian su acción antioxidante y antiinflamatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su color y aroma se deben a compuestos como las antocianinas, elagitaninos y vitamina C. Estos fitonutrientes potencian los beneficios antioxidantes y antiinflamatorios.

Experimentos en laboratorio demuestran que los componentes de las frambuesas pueden combatir el estrés oxidativo y la inflamación relacionada con enfermedades como el cáncer, aunque la evidencia clínica en humanos aún resulta insuficiente. Una porción de 100 gramos contiene 4 milimoles de antioxidantes.

Cómo incorporar frutas antioxidantes en la dieta

Entre las alternativas prácticas para sumar estas frutas al día a día se encuentran añadir arándanos a la avena, emplear granada en yogur, preparar batidos con cereza ácida y espinaca, disfrutar de moras en postres saludables, mezclar bayas de goji en frutos secos o incluir frambuesas en recetas de desayuno. Estas propuestas facilitan aprovechar los antioxidantes de forma cotidiana y variada.

Entidades reconocidas, como la Harvard T.H. Chan School of Public Health, destacan que una dieta rica en frutas y verduras reduce el riesgo de enfermedades crónicas gracias al efecto protector de los antioxidantes. Preparar un desayuno con frambuesas representa una manera sencilla y sabrosa de cuidar la salud desde la primera comida del día.