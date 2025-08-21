Salud

Cómo el cerebro distingue información relevante en situaciones de aprendizaje, según científicos

Un nuevo estudio en ratones planteó que la plasticidad de neuronas en la corteza sensorial permite responder de forma específica a estímulos asociados con recompensas y favorece la flexibilidad de la memoria

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La plasticidad inhibitoria de las
La plasticidad inhibitoria de las neuronas SST facilita la adaptación del cerebro frente a enseñanzas asociadas a recompensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente revela un mecanismo esencial en la plasticidad sináptica durante el aprendizaje, al mostrar cómo ciertas interneuronas modifican la inhibición solo si el estímulo predice una recompensa. La investigación fue publicada en Cell Reports y se realizó en modelos animales.

Este hallazgo aportó una visión renovada sobre la adaptación cerebral y la adquisición de nuevas conductas.

El papel de las neuronas SST en el aprendizaje

El equipo liderado por Eunsol Park y Alison L. Barth en la Universidad Carnegie Mellon demostró que las neuronas somatostatinérgicas (SST) de la corteza sensorial reducen su efecto inhibidor sobre las neuronas piramidales únicamente cuando un estímulo anticipa una recompensa.

Este ajuste solo ocurre si existe una contingencia clara, lo que indica que el cerebro responde de forma específica a los estímulos relevantes para el aprendizaje.

La corteza sensorial muestra una
La corteza sensorial muestra una reducción significativa de inhibición durante el aprendizaje asociativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño experimental involucró ratones que debían asociar un soplo de aire en los bigotes con la entrega de agua. Con un sistema automatizado, los animales aprendieron a anticipar la recompensa, al reflejar el proceso en un aumento de la frecuencia de lamidos tras el estímulo.

Este modelo permitió observar los cambios sinápticos de las neuronas SST en las primeras fases del aprendizaje asociativo.

Reducción específica de la inhibición en la corteza sensorial

La reducción de la inhibición llevada a cabo por las neuronas SST en la corteza sensorial resultó notoria: tras solo un día, se detectó una disminución de aproximadamente el 40% en la amplitud de las corrientes inhibitorias sobre las neuronas piramidales superficiales, en comparación con los animales control.

Este efecto fue específico: no se observó en neuronas piramidales de capas profundas ni en otros tipos de interneuronas, como las que expresan parvalbúmina.

Las neuronas somatostatinérgicas desempeñan un
Las neuronas somatostatinérgicas desempeñan un papel fundamental en la reorganización cortical inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia del estímulo-recompensa se hizo evidente cuando la recompensa se presentó de manera impredecible. En ese contexto, no se registró disminución en la inhibición ejercida por las neuronas SST, lo que evidencia que el cerebro distingue entre información significativa y trivial, ajustando su respuesta únicamente ante aprendizajes relevantes para la conducta.

La desinhibición como mecanismo autónomo

Otro aspecto relevante del estudio, destacado por Cell Reports, es que la supresión química de la actividad de las neuronas SST fue suficiente para imitar la reducción de inhibición observada durante el aprendizaje, incluso sin entrenamiento.

Mediante técnicas quimiogenéticas en ratones genéticamente modificados, los investigadores lograron reducir la salida inhibitoria hacia las neuronas piramidales superficiales, confirmando que la modulación de la actividad SST constituye un mecanismo autónomo en la plasticidad cortical.

El análisis sináptico mostró modificaciones tanto pre- como postsinápticas: disminuyeron la amplitud y frecuencia de los eventos cuánticos, así como el tamaño de los botones axonales de las neuronas SST de capas superficiales. Estos cambios no alcanzaron a otras capas ni a otros subtipos de interneuronas, lo que demuestra la alta precisión de la plasticidad inhibitoria.

Los estímulos relevantes generan modificaciones
Los estímulos relevantes generan modificaciones específicas en la inhibición sináptica sobre las neuronas piramidales superficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones, límites y nuevas preguntas

A pesar de la importancia de la reducción de la inhibición SST, no fue suficiente para acelerar el aprendizaje conductual. Los ratones con supresión química de SST no aprendieron la asociación más rápido que los controles, señalando que la desinhibición es una etapa inicial y necesaria, pero no la única en la reorganización cortical.

Según los autores, la plasticidad inhibitoria mediada por SST podría permitir a las neuronas piramidales responder con mayor flexibilidad a los estímulos relevantes para la formación de la memoria. Este mecanismo no solo amplía el conocimiento básico de la memoria y el aprendizaje, sino que también sugiere nuevas estrategias terapéuticas para trastornos neurológicos en los que la plasticidad sináptica está alterada.

El estudio reconoce como limitación la dificultad para identificar el subtipo exacto de neuronas SST responsable de la depresión sináptica, debido a la diversidad de estas interneuronas.

La predicción de una recompensa
La predicción de una recompensa activa mecanismos que distinguen información significativa de información trivial en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al centrarse en un aprendizaje asociativo simple, queda abierta la exploración sobre si procesos semejantes ocurren en contextos más complejos o en otras áreas del cerebro.

Estos resultados muestran que los estímulos relevantes modifican activamente la respuesta de las neuronas SST y desencadenan una depresión prolongada en sus salidas sinápticas.

Este mecanismo constituye un paso clave en la capacidad del cerebro para adaptar sus circuitos a la experiencia, permitiendo nuevos aprendizajes y comportamientos.

Temas Relacionados

Plasticidad sinápticaAprendizaje asociativoCorteza sensorialCerebroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué sangra la nariz y cuáles son los errores más comunes al detener la hemorragia

Los episodios de sangrado son habituales y en la mayoría de los casos se controlan de manera casera, aunque la recurrencia puede indicar la necesidad de una evaluación médica. Cuáles son las prácticas simples que permiten reducir estos episodios

Por qué sangra la nariz

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La consulta con especialistas certificados y la correcta evaluación del paciente resultan fundamentales para garantizar la seguridad en procedimientos de renovación cutánea, según recomendaciones de dermatólogos a Infobae

El tratamiento estético de Eliana

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

El avance de patologías infecciosas en nuevos territorios alertó a autoridades sanitarias. Los expertos destacan la importancia de intensificar la prevención

Los mosquitos que preocupan a

Investigan el potencial de un alimento natural para fortalecer la memoria y proteger el cerebro

Una estudio científico identificó compuestos que favorecen el crecimiento de neuronas y la plasticidad cerebral en modelos animales. Los detalles

Investigan el potencial de un

Cuáles son las señales poco conocidas de la inflamación y cuándo consultar con un médico

Aunque pueden confundirse con otras dolencias, existen manifestaciones claves de esta condición, según Women’s Health. Por qué las mujeres son las más afectadas

Cuáles son las señales poco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedirán la excarcelación del creador

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong-un elogió a sus

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

Donetsk, el corazón de la resistencia ucraniana que Moscú quiere conquistar

Qué es el olivino y por qué es una alternativa sostenible para obtener metales de baterías

El FBI reveló que hackers rusos aprovecharon una falla para espiar infraestructura crítica mundial

Alerta en Ucrania: bombardeo masivo de drones rusos en Kiev y a lo largo del país

TELESHOW
La tristeza de Candelaria Tinelli

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían su divorcio en las próximas horas: los detalles del acuerdo tras la infidelidad

La reacción de Graciela Alfano a la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Lali Espósito y La Joaqui estrenaron canción juntas y un beso entre ambas encendió a todos: “Iba a ser mi novia”

El fuerte descargo del hijo de Martín Demichelis en medio del divorcio: “Búsquense una vida y dejen vivir”