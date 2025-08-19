Salud

Niños en crisis permanecen en las salas de emergencias durante días

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 18 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Miles de niños en riesgo de suicidio o en medio de la depresión pasan días languideciendo en las salas de emergencias de los hospitales, a la espera de tratamiento, según un estudio reciente.

Más de 1 de cada 10 niños enviados a un hospital por una afección de salud mental terminaron esperando en la sala de emergencias de tres a siete días antes de que hubiera una cama disponible, informaron los investigadores el 15 de agosto en JAMA Health Forum.

La práctica, conocida como "internado", se ha vuelto cada vez más común a medida que la capacidad de los hospitales para el tratamiento hospitalario no ha podido mantenerse al día con el creciente número de niños en crisis, dijeron los investigadores.

"En un mundo perfecto, el abordaje no ocurriría en absoluto", dijo el investigador principal, John McConnell, director del Centro de Efectividad de los Sistemas de Salud de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de reclamaciones de Medicaid de 2022 que involucraron 255,000 visitas a emergencias por afecciones de salud mental entre niños de 5 a 17 años en 44 estados de EE. UU.

En general, más de 1 de cada 10 visitas a la sala de emergencias relacionadas con la salud mental terminaron durando tres o más días, mientras los niños esperaban atención.

En cinco estados, ese abordaje ocurrió en más de 1 de cada 5 visitas de este tipo, dijeron los investigadores. Esos estados fueron Montana, Carolina del Norte, Maine, Florida y Iowa.

Desafortunadamente, con frecuencia no es posible dar de alta a un niño en crisis ni a su hogar ni a un centro residencial de salud conductual, dijeron los investigadores.

"Si usted es padre y su hijo está teniendo una crisis, puede ir al departamento de emergencias y luego, idealmente, encontrar un lugar más adecuado para recibir atención después de eso", dijo McConnell en un comunicado de prensa. "Desafortunadamente, este estudio revela que a menudo no hay lugar para enviarlos".

Solo en el Hospital Infantil Doernbecher de OHSU, la cantidad de niños que requieren una consulta psiquiátrica en la sala de emergencias se ha triplicado, aumentando a 453 el año pasado de 150 en 2016, dijo la Dra. Rebecca Marshall, profesora asociada de psiquiatría de OHSU.

"Las enfermeras y los médicos que se dedican a la atención pediátrica lo hacen porque les gustan los niños y quieren que les vaya mejor", dijo Marshall, que no participó en el estudio.

"Cuando hay un niño que languidece en el departamento de emergencias y no puede recibir la atención que necesita, su condición puede empeorar", dijo en un comunicado de prensa. "Es desmoralizador y abrumador, especialmente cuando intentas hacer malabarismos con muchos otros niños que también necesitan atención".

Los hospitales de EE. UU. en general se enfrentan a una crisis con respecto al internado de pacientes en la sala de emergencias, según estudios anteriores.

Por ejemplo, entre el 25% y el 35% de todos los pacientes de emergencias que requieren hospitalizaciones terminan esperando cuatro o más horas para que se abra una cama, según un informe publicado a principios de este mes en la revista Health Affairs.

Peor aún, casi un 5 por ciento de los pacientes admitidos durante los meses pico de invierno esperaron un día completo por una cama, y casi un 3 por ciento esperaron ese tiempo durante los meses de menor actividad, mostraron los resultados de Health Affairs .

Los nuevos resultados muestran los problemas especiales asociados con la escasez de atención de salud mental adecuada para los niños, dijo McConnell.

Si usted o alguien que conoce tiene tendencias suicidas, llame a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis al 988 o acuda a 988lifeline.org.

Más información

El Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia ofrece más información sobre el abordaje y el hacinamiento en las salas de emergencias.

FUENTES: Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, comunicado de prensa, 15 de agosto de 2025; Foro de salud de JAMA, 15 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Dayninosencrisispermanecenenlassalasdeemergenciasdurantedias

Últimas Noticias

Los estudiantes universitarios con autismo tienen tasas mucho más altas de ansiedad y depresión

Healthday Spanish

Los estudiantes universitarios con autismo

Los habitantes urbanos tienen mayores probabilidades de asma

Healthday Spanish

Los habitantes urbanos tienen mayores

Dispositivo elimina los cánceres de vejiga en 4 de 5 casos

Healthday Spanish

Dispositivo elimina los cánceres de

Una infancia feliz puede proteger contra los trastornos alimentarios

Healthday Spanish

Una infancia feliz puede proteger

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) detalla los requisitos y procesos fundamentales para producir tratamientos seguros y eficaces . Distintas instancias de supervisión y monitoreo respaldan la protección de los pacientes y promueven la transparencia en cada etapa del proceso productivo

Medicamentos seguros en Argentina: cuál
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por la llegada de

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

Tragedia en Villa Celina: una anciana de 81 años fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Nicolás Vázquez y el escandaloso

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

Habló Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis: “No me siento responsable de su separación”