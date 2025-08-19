Salud

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

Una mujer de Utah identificó una lesión en el rostro que parecía inofensiva, pero tras consultar a especialistas recibió un diagnóstico que modificó su rutina y su perspectiva sobre la importancia de atender cualquier anomalía cutánea

Fermín Filloy

Por Fermín Filloy

Guardar
Entre las señales de alerta
Entre las señales de alerta para detectar cáncer de piel se encuentran lesiones que reaparecen, sangran o forman costras, un examen oportuno puede ser la diferencia entre un tratamiento sencillo y un procedimiento invasivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pequeña mancha seca en la nariz llevó a Amanda Anderson, madre de cuatro hijos y residente de Layton, Utah, en Estados Unidos, a descubrir que enfrentaba un tipo de cáncer de piel: el carcinoma de células basales.

Lo que en un principio parecía una simple irritación causada por el frío invernal terminó por convertirse en una advertencia sobre la importancia de no subestimar los cambios en la piel.

El caso pone de relieve la necesidad de prestar atención a señales aparentemente inofensivas y de actuar con rapidez ante cualquier anomalía cutánea.

Amanda notó la imperfección en enero y, sin darle demasiada importancia, consultó a su médico de cabecera, quien le recetó una crema para la sequedad, según Daily Mail.

La mancha reapareció, sangró y formó costras, lo que la llevó a buscar una segunda opinión. Una biopsia confirmó el diagnóstico de carcinoma de células basales. “Al principio no estaba demasiado preocupada”, relató Anderson. “Era solo una pequeña zona seca en la nariz. Como es invierno, es normal tener zonas secas”.

Cirugía y recuperación

Amanda requirió tres rondas de
Amanda requirió tres rondas de cirugía de Mohs en la nariz para lograr la remoción completa del tumor, el proceso dejó una huella física y emocional que la impulsó a concientizar sobre la importancia del cuidado dermatológico

El tratamiento recomendado fue la cirugía de Mohs, una técnica especializada que consiste en extraer capas delgadas de piel y examinarlas bajo el microscopio hasta asegurarse de que no queden células cancerosas. Amanda requirió tres rondas de este procedimiento antes de que los cirujanos confirmaran la eliminación total del tumor.

El proceso dejó un orificio del tamaño de una moneda de un centavo en su nariz, que los médicos repararon utilizando piel de la zona circundante. Según la Mayo Clinic, la cirugía de Mohs permite extirpar el cáncer de piel con precisión, minimizando el daño al tejido sano y reduciendo la necesidad de tratamientos adicionales.

El impacto emocional del diagnóstico fue considerable para Amanda. “Es duro escucharlo”, confesó. “Lo noto en la cara y, como mujeres, hacemos todo lo posible para que nuestros rostros luzcan lo mejor posible”.

A pesar de considerarse una persona muy cuidadosa con la protección solar y la búsqueda de sombra, la noticia la tomó por sorpresa: “Estoy obsesionada con la protección solar y la sombra. Así que fue un golpe bajo”.

Durante la infancia de Amanda
Durante la infancia de Amanda Anderson el uso de protector solar no estaba tan extendido, mientras que el bronceado era una tendencia popular

Factores de riesgo y contexto personal

La infancia de Amanda transcurrió en Arizona durante los 80, una época en la que el bronceado era popular y el uso de protector solar no estaba generalizado. “Soy muy rubia, tengo pecas y no me bronceo fácilmente”, explicó. Recordó que había un salón de bronceado cerca de su escuela y que la exposición al sol era constante.

Estos antecedentes, sumados a su tipo de piel, incrementaron su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

De acuerdo con la Mayo Clinic y MedlinePlus, el carcinoma de células basales se origina en las células basales de la epidermis, la capa más externa de la piel. Suele manifestarse como un bulto ligeramente transparente o de color piel, especialmente en áreas expuestas al sol como la cabeza y el cuello.

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es la principal causa, aunque existen otros factores de riesgo: piel clara o pecosa, ojos claros, cabello rubio o rojo, antecedentes familiares de cáncer de piel, quemaduras solares graves en la infancia y exposición diaria al sol. Este tipo de cáncer es de crecimiento lento y rara vez se disemina a otras partes del cuerpo, pero su detección temprana es fundamental para un tratamiento exitoso.

A pesar de los cuidados
A pesar de los cuidados regulares y el uso constante de protección solar, Amanda Anderson recibió el diagnóstico de cáncer de piel, su experiencia refuerza la idea de que la prevención nunca debe darse por finalizada y los controles deben ser permanentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía de Mohs, según la Mayo Clinic, es el procedimiento de elección para extirpar el carcinoma de células basales, ya que permite eliminar el tumor con la máxima conservación de tejido sano. La mayoría de los pacientes pueden regresar a casa el mismo día, y el método reduce la probabilidad de recurrencia.

Prevención y mensaje final sobre el cuidado de la piel

Tras su recuperación, Amanda se ha convertido en una firme defensora de la prevención y el cuidado de la piel. “El daño ya está hecho de joven”, reflexionó. “Animo a mis hijas a que se pongan protector solar debajo del maquillaje”. Además, advierte sobre los riesgos de la exposición solar inadvertida: “La gente no se da cuenta de que uno puede quemarse con el sol a través de la ventanilla de un coche”.

La experiencia de Amanda Anderson subraya la importancia de incorporar el cuidado de la piel en la rutina diaria, del mismo modo que se atiende la salud bucal, y recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz frente al cáncer de piel.

Temas Relacionados

Cáncer de pielCarcinoma de células basalesAmanda AndersonCirugía de MohsProtección solarLaytonMayo ClinicÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alertan que el cigarrillo electrónico podría ser la puerta de entrada al tabaquismo en jóvenes

Un equipo del Reino Unido analizó decenas de investigaciones recientes para dimensionar los riesgos. La palabra de los expertos

Alertan que el cigarrillo electrónico

Ahora ANMAT dice que descarta el riesgo sanitario en el lote de tomate triturado: el análisis de los expertos

La agencia nacional de control de alimentos amplió la información sobre las unidades de tomate triturado marca Marolio y descartó la presencia del gusano tipo microstomum sp en el producto, sin representar un riesgo sanitario para las personas. Las razones del cambio

Ahora ANMAT dice que descarta

El dato de salud que suele pasar desapercibido en el reloj inteligente y puede ayudar a controlar el estrés

Comprender esta información ofrece una herramienta valiosa para anticipar desequilibrios y mejorar la respuesta ante situaciones exigentes en la vida cotidiana

El dato de salud que

Cuidado facial nocturno: cuáles son los secretos para lucir una piel sana y brillante, según la ciencia

Diversos estudios identificaron el papel fundamental de la madrugada en la regeneración cutánea. Cómo influyen la melatonina y el ritmo circadiano en este proceso

Cuidado facial nocturno: cuáles son

Cuál es la forma fácil y eficaz de filtrar microplásticos del agua potable, según la ciencia

La presencia de microplásticos en el agua de consumo genera preocupación entre científicos y autoridades sanitarias a nivel global. En qué consiste la propuesta de expertos de China

Cuál es la forma fácil
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los últimos doce meses,

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

Polémica por los dichos de una senadora: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados”

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA