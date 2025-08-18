4 pruebas caseras para evaluar resistencia cardiovascular, fuerza y equilibrio

Expertos seleccionan cuatro pruebas simples para evaluar la condición física en casa ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de especialistas y entrenadores, consultados por The New York Times, seleccionó cuatro pruebas simples para que cualquier persona pueda evaluar su condición física en el hogar, sin importar la experiencia previa ni la disponibilidad de equipamiento profesional.

Estas herramientas detectan el estado general de salud, identifican diferencias entre extremidades y señalan áreas que requieren atención especial. Evalúan resistencia cardiovascular, fuerza muscular y equilibrio, y han sido validadas tanto en el ámbito deportivo como médico.

Entre los especialistas consultados para la selección y validación de estas pruebas se incluyen Chris Hinshaw, entrenador destacado en resistencia. Juliet Starrett, experta en movilidad y prevención de lesiones; Mark Murphy, fisioterapeuta especialista en rehabilitación muscular; Kim Hébert-Losier, referente en biomecánica; y Elizabeth Gardner, médica de la Yale School of Medicine.

1. Old Man Test: equilibrio funcional

Diseñada por Chris Hinshaw, esta prueba pone a prueba el equilibrio dinámico al colocarse una media y un zapato permaneciendo de pie sobre una sola pierna. Según Juliet Starrett, “este test visibiliza deterioros del balance y puede anticipar caídas en mayores de cincuenta años”.

Además, investigaciones publicadas en PLOS ONE avalan que el tiempo logrado sobre un solo pie es un indicador confiable del envejecimiento neuromuscular.

Indicaciones:

Colocar una media y un zapato frente a la persona.

Pararse sobre una pierna, manteniendo la otra en el aire.

Colocarse la media en el pie que está en el aire manteniendo el equilibrio.

Calzarse el zapato y, si corresponde, atar los cordones.

Repetir el procedimiento con la otra pierna.

La pierna libre no debe tocar el suelo más de tres veces en total.

Si hay dificultad, se puede usar calzado sin cordones o simplemente sostener el equilibrio sobre una pierna durante un minuto.

Interpretación:

Completar la secuencia con tres apoyos o menos indica un equilibrio adecuado.

Perder la postura o requerir apoyo con frecuencia sugiere trabajar el balance.

El test sirve como termómetro diario, pero problemas persistentes ameritan fortalecer el equilibrio.

2. Prueba de flexiones: fuerza en el tren superior

Esta evaluación mide la fuerza y la resistencia de pecho, hombros, brazos y core mediante la máxima cantidad de repeticiones con técnica precisa. El fisioterapeuta Mark Murphy comentó: “Si los brazos no fallan antes que el core, posiblemente debas fortalecer el abdomen antes de buscar más fuerza en el tren superior”.

Indicaciones:

Manos al ancho de hombros sobre el suelo.

Cuerpo extendido, apoyando solo las puntas de pies y manos, con espalda recta.

Bajar flexionando los codos hasta acercar el pecho al suelo.

Regresar a la posición original estirando los brazos.

Continuar hasta perder la técnica o sentir agotamiento muscular .

Anotar el número de repeticiones logradas.

Si no se logran repeticiones completas, realizar flexiones con rodillas apoyadas o mantener una plancha durante un minuto.

Interpretación:

Más repeticiones con buena técnica reflejan excelente fuerza y resistencia .

Referencia: hombres adultos, más de 20-30 repeticiones; mujeres adultas, más de 10-20.

Si solo se logran hasta cinco repeticiones, conviene fortalecer el área.

Si el abdomen se fatiga antes que los brazos, enfocar el trabajo en el core.

3. Elevación de talón a una pierna: fuerza y estabilidad en la pantorrilla

Prueba recomendada por Kim Hébert-Losier, consiste en elevar el talón estando de pie sobre una pierna —preferiblemente en un escalón— hasta que la técnica deje de ser óptima. Este test permite identificar desbalances musculares y anticipar riesgos en la vida diaria o deportiva.

Indicaciones:

Pararse sobre un pie, en el borde de un escalón.

Sostenerse apenas del respaldo de una silla o pared para seguridad.

Mantener la rodilla recta y elevar el talón lo máximo posible.

Bajar el talón de manera controlada.

Repetir el movimiento hasta perder la técnica y anotar el número de repeticiones por pierna.

Si hay dificultad, realizar la prueba en el suelo.

Interpretación:

Hombres de 40 a 49 años: 28 repeticiones o más; mujeres, 24 o más.

Grandes diferencias entre piernas indican desequilibrios.

Pocas repeticiones o fatiga temprana evidencian debilidad y menor estabilidad.

4. YMCA 3-Minute Step Test: resistencia cardiovascular

Respaldada por la doctora Elizabeth Gardner, esta prueba evalúa la resistencia cardiovascular y, en menor proporción, la fuerza y coordinación de las piernas. Se utiliza un banco de 30,5 cm, metrónomo fijado en 96 pulsos por minuto y cronómetro.

Indicaciones:

Asegurar la estabilidad del banco.

Programar el metrónomo a 96 pulsos por minuto.

Pararse frente al banco y subir primero con un pie y luego el otro; bajar en el mismo orden.

Mantener la secuencia tres minutos.

Al finalizar, sentarse y contar los pulsos en la muñeca durante un minuto.

Si resulta muy exigente, empezar con menos tiempo y aumentar gradualmente.

Interpretación:

Menos pulsaciones tras el ejercicio indican mejor condición cardiovascular.

Los resultados varían según edad y género.

Dificultad para recuperarse o fatiga excesiva señala la necesidad de mejorar la resistencia.

Si las piernas se fatigan antes que la respiración, priorizar el fortalecimiento de miembros inferiores.

Consultar las tablas YMCA estándar para clasificar el resultado.

Estas pruebas permiten adaptaciones, como reducir la duración o usar apoyo, para personas con molestias o menor experiencia. Recomendadas por especialistas de The New York Times, facilitan el monitoreo personal y hábitos saludables sin requerir equipamiento profesional. Se aconseja comparar resultados en el tiempo y consultar a un profesional si persisten dificultades, promoviendo así el bienestar físico.