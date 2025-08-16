Los químicos eternos podrían obstaculizar la pérdida de peso en los adolescentes

VIERNES, 15 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las sustancias PFAS "para siempre" podrían obstaculizar la capacidad de un adolescente de perder el exceso de peso, incluso si se ha sometido a una cirugía para perder peso, señala un estudio reciente.

Los adolescentes con niveles altos en la sangre de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) eran más propensos a recuperar el peso perdido tras la cirugía bariátrica, informaron los investigadores en la edición del 14 de agosto de la revista Obesity.

"Nuestro estudio muestra una asociación clara entre la exposición a las PFAS y los resultados relacionados con el peso en la cirugía bariátrica para los adolescentes", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Brittney Baumert. Es investigadora postdoctoral en ciencias de la población y la salud pública en la Escuela de Medicina Keck de la USC.

Las PFAS se denominan "sustancias químicas para siempre" porque combinan moléculas de carbono y flúor, uno de los enlaces químicos más fuertes posibles. Esto hace que la eliminación y descomposición de PFAS sea muy difícil.

Los compuestos de PFAS se han utilizado en productos de consumo desde la década de 1940, incluida la espuma extintora de incendios, utensilios de cocina antiadherentes, muebles resistentes a las manchas, ropa impermeable y envoltorios de alimentos, dijeron los investigadores.

Estudios anteriores han mostrado que las sustancias químicas PFAS alteran las hormonas en el cuerpo humano, lo que podría afectar el metabolismo y el aumento de peso, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

"Con el creciente uso de intervenciones para perder peso en todo el mundo, es fundamental que comprendamos la asociación entre las PFAS y la gestión exitosa de la pérdida de peso, lo que incluye lo que esto significa para los resultados a largo plazo", dijo Baumert.

En el estudio, los investigadores siguieron a 186 adolescentes que se sometieron a cirugía bariátrica entre 2007 y 2012.

Se tomaron muestras de sangre antes de la cirugía y se analizaron siete tipos de PFAS, y se realizó un seguimiento de los participantes durante hasta cinco años después de la cirugía para determinar el peso, el índice de masa corporal (IMC) y el tamaño de la cintura. (El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la estatura y el peso).

Los resultados mostraron que los adolescentes con niveles sanguíneos más altos de PFAS antes de la cirugía recuperaron más peso y tuvieron mayores aumentos en la circunferencia de la cintura que aquellos con niveles más bajos.

Los vínculos más fuertes entre las sustancias químicas y el exceso de peso se observaron en una clase de PFAS conocida como ácidos sulfónicos, que incluye el perfluoroctaansulfonano (PFOS) y el ácido perfluoroheptanosulfónico (PFHpS), dijeron los investigadores.

Por ejemplo, los adolescentes con los niveles más altos de PFOS recuperaron alrededor de 47 libras en promedio dentro de los cinco años posteriores a su cirugía, en comparación con alrededor de 36 libras para aquellos con los niveles de exposición más bajos, mostraron los resultados.

Y los adolescentes con la exposición más alta a PFHpS recuperaron un promedio de un 4.3 por ciento de su peso corporal por año tras la cirugía, en comparación con un 2.7 por ciento por año en el grupo de exposición más bajo.

Estos resultados se suman a la creciente evidencia de que las PFAS necesitan una regulación más fuerte, dijeron los investigadores. Esto se aplica particularmente a los suministros públicos de agua, que son la mayor fuente de exposición a PFAS en los EE. UU.

"Las PFAS son un riesgo modificable, por lo que las políticas de protección son tan importantes para reducir la exposición y salvaguardar la salud pública, especialmente para las poblaciones vulnerables", dijo Baumert.

Los investigadores planean explorar si la exposición a PFAS podría afectar el impacto de otros métodos de pérdida de peso, como los medicamentos GLP-1 como Ozempic y Zepbound.

También quieren investigar si los productos químicos PFAS aumentan el riesgo de afecciones metabólicas como la diabetes tipo 2 o la enfermedad del hígado graso.

Sin embargo, anotaron que el estudio actual es observacional y no puede establecer un vínculo causal directo entre las PFAS y el aumento de peso.

