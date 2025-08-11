Cuáles son los 6 alimentos avalados por la ciencia que potencian la salud cerebral y previenen el deterioro cognitivo

La ciencia respalda el consumo de ciertos alimentos para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es posible proteger el cerebro simplemente eligiendo bien lo que comemos cada día? Mientras crecen las preocupaciones sobre el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, la ciencia y la nutrición tienden un puente entre el plato y la mente.

Los alimentos pueden ser aliados insospechados para mantener la agudeza mental y prevenir el deterioro cognitivo, una idea respaldada por publicaciones especializadas y por un número cada vez mayor de estudios internacionales.

Estrategias alimentarias con respaldo científico

Expertos en nutrición, y publicaciones como EatingWell insisten en el impacto de la dieta sobre la memoria, la concentración y la protección neuronal. La dieta MIND —a la que también hacen referencia medios como Harvard Health Publishing— es señalada como uno de los enfoques más efectivos para cuidar la salud cerebral.

Su base radica en alimentos ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos omega-3, elementos fundamentales para el rendimiento y la protección del cerebro. Diversos trabajos coinciden en que los patrones alimentarios pueden ayudar a ralentizar el envejecimiento mental y reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer.

Verduras de hoja verde, cordero, huevos, salmón, arándanos y nueces destacan por su impacto positivo en la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 6 alimentos que potencian la salud cerebral y previenen el deterioro cognitivo

1. Verduras de hoja verde

Col rizada, espinacas y otras hojas contienen vitamina K, E, folato y betacaroteno, esenciales para la función cognitiva.

Harvard Health Publishing sugiere que consumir al menos una porción diaria de estos vegetales puede enlentecer el deterioro mental hasta en 11 años, según estudios liderados por sus expertos. De este modo, incorporar hojas verdes a batidos, ensaladas o guisos asegura el suministro de antioxidantes clave y nutrientes protectores.

Las verduras de hoja verde aportan vitamina K, E, folato y beta caroteno, esenciales para la función cognitiva y la protección cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cordero

Distinto a otras carnes rojas, el cordero se relaciona con mejoras en pruebas cognitivas de largo plazo, según investigaciones citadas incluso por The Guardian.

Además, este tipo de carne aporta zinc y vitamina B12, nutrientes que, como detalla Mayo Clinic, son fundamentales para la salud del sistema nervioso y la memoria. La variedad de preparaciones —en estofados o a la parrilla— ofrece alternativas para sumarlo a la dieta de manera equilibrada.

El cordero destaca por su aporte de zinc y vitamina B12, nutrientes clave para la memoria y la salud del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Huevos

Son fuente principal de colina, nutriente esencial en la comunicación celular. BBC Good Food enfatiza su papel en el desarrollo cerebral, especialmente en embarazadas y adultos mayores, y destaca su perfil proteico de alta calidad. La versatilidad de los huevos permite integrarlos en múltiples comidas, facilitando una ingesta regular sin grandes esfuerzos culinarios.

Una investigación del Rush Memory and Aging Project, con más de 1 000 adultos mayores (edad promedio: 81 años) seguidos durante casi siete años, concluyó que quienes consumían al menos un huevo por semana tenían un riesgo un 47 % menor de desarrollar demencia tipo Alzheimer. Autopsias cerebrales revelaron menos placas y enredos típicos de la enfermedad en consumidores habituales de huevos. Aproximadamente el 39 % de este beneficio se atribuye al aporte de colina.

Los huevos son una fuente principal de colina, fundamental para la comunicación celular y el desarrollo cerebral en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Salmón

Reconocido por su carga de ácidos grasos omega-3, el salmón es pieza central en el menú de quienes buscan proteger el cerebro.

Cleveland Clinic destaca que consumir pescado azul al menos dos veces por semana ayuda a reducir la inflamación y a mejorar la conectividad entre neuronas. Prepararlo al vapor, al horno o en ensaladas frías ayuda a conservar sus nutrientes y sumar variedad a la dieta.

El salmón, rico en ácidos grasos omega-3, ayuda a reducir la inflamación y mejora la conectividad neuronal, según Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Arándanos

Estos frutos aportan antioxidantes y fitonutrientes que mejoran la circulación cerebral y reducen el riesgo de demencia.

National Institutes of Health (NIH) subraya que los arándanos pueden aumentar la plasticidad sináptica, clave para el aprendizaje y la memoria.

Un estudio de Harvard Medical School indica que el consumo regular de frutos rojos se asocia con una menor tasa de deterioro cognitivo en mujeres adultas. Agregar arándanos a smoothies, yogures o cereales potencia el valor nutricional de las comidas diarias.

Los arándanos ofrecen antioxidantes y fitonutrientes que mejoran la circulación cerebral y reducen el riesgo de demencia, según NIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Nueces

Las nueces, especialmente por su ácido alfa-linolénico (ALA), ofrecen omega-3 vegetal para combatir la inflamación y el estrés oxidativo asociados al deterioro cognitivo.

American Academy of Neurology asocia el consumo frecuente de nueces y otros frutos secos con un descenso del riesgo de demencia en personas mayores. Incorporarlas a ensaladas, platos de vegetales o como colación diaria aporta sabor y efectos protectores nada despreciables.

Las nueces, gracias a su ácido alfa-linolénico, proporcionan omega-3 vegetal y ayudan a combatir el deterioro cognitivo y el estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complementos y consejos prácticos

Fuentes internacionales como Johns Hopkins Medicine añaden que, más allá de cada ingrediente, el patrón alimentario global resulta crucial. Se recomienda reducir el consumo de grasas saturadas, azúcares y ultraprocesados, mientras se priorizan los alimentos frescos y balanceados. Un punto repetido por diferentes medios es la importancia de la constancia: el beneficio real proviene de la incorporación diaria y variada de los seis alimentos sugeridos, en el contexto de una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas saludables.

La integración de estos alimentos en la rutina resulta sencilla: sumar hojas verdes a guisos, consumir cordero de forma moderada, incorporar huevos en desayunos y cenas, preparar salmón en recetas variadas, endulzar los días con arándanos y tener siempre a mano un puñado de nueces. Cada pequeño cambio en el menú representa un paso hacia la protección de la memoria, la concentración y la salud cerebral a largo plazo.