Drogas sintéticas en adolescentes: advierten sobre un aumento alarmante del consumo en Argentina

El doctor Luis Ferrari, toxicólogo, advirtió sobre un crecimiento exponencial del consumo de drogas sintéticas en adolescentes de entre 13 y 17 años.

Un repunte en los casos de intoxicación por drogas sintéticas entre adolescentes encendió las alarmas a nivel nacional. Luis Ferrari, (MN11.166), toxicólogo, profesor de Toxicología y Ciencias Forenses de la Universidad de La Plata y único miembro argentino del Comité de expertos en Drogas Emergentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió: “Estamos ante un crecimiento exponencial del consumo de sintéticos en chicos de entre 13 y 17 años, más allá de los boliches; esto va mucho más allá de las fiestas electrónicas y requiere una estrategia nacional urgente”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo

El especialista trazó un panorama alarmante sobre la situación en Argentina, donde el acceso a drogas sintéticas, antes restringido a ciertos circuitos, se expandió a través de canales digitales, alcanzando barrios y localidades humildes, dijo.

Ferrari señaló: “Las redes sociales y la mensajería instantánea transformaron las vías de llegada. Ya no hablamos de la pastilla que se consigue en una fiesta, ahora se entrega a domicilio, casi como si fuera comida rápida”.

Preocupación por el alcance de las drogas sintéticas

El acceso a pastillas se expandió por canales digitales y ya no se limita a grandes ciudades ni sectores de alto poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del consumo de drogas sintéticas en la adolescencia preocupa dijo Ferrari por el perfil de riesgo que representa. “Hay chicos que creen que la pastilla es menos riesgosa que otras sustancias porque no tiene olor o porque se la venden así. Pero una sola dosis puede generar un daño irreversible, estamos frente a drogas con efectos neurotóxicos que pueden dejar secuelas de por vida”, enfatizó.

Además, explicó que con frecuencia los jóvenes desconocen lo que realmente consumen: “Muchas veces la pastilla no tiene la composición declarada y en cada lote varía la concentración y la mezcla de compuestos”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Ferrari detalló cómo el fenómeno va más allá de los grandes centros urbanos: “Ya no es un problema exclusivo de Buenos Aires ni de las ciudades grandes. En mi trabajo veo adolescentes de zonas periféricas y pequeños pueblos que llegan intoxicados por MDMA, NBOMe, 2C-B y otras sustancias. Ni las escuelas ni las familias están preparadas para este nuevo escenario”.

“Muchos chicos creen que es menos riesgosa porque no tiene olor o por cómo se la venden”, explicó el especialista

Un cambio en los canales de distribución y consumo

Uno de los principales cambios que resaltó Ferrari fue la evolución de los canales de acceso. “El delivery de drogas es un hecho. La pandemia expandió el alcance de WhatsApp, Telegram y hasta Instagram como espacios donde se ofrecen sustancias. Están a la distancia de un mensaje. Lo que antes se conseguía con contacto directo en un boliche, hoy se traslada a la intimidad del hogar”, afirmó.

Esta transformación tecnológica plantea nuevos desafíos para la prevención y la intervención: “El Estado llega tarde. No hay campañas serias ni sistemas de alerta temprana, y el problema se multiplica semana a semana”.

El toxicólogo subrayó la importancia de la educación y la anticipación: “Los chicos no tienen real dimensión del peligro. Es urgente trabajar en la prevención desde edades cada vez más tempranas. No alcanza con ir a dar una charla cada tanto, se trata de formar a los docentes, las familias y los equipos de salud”.

Drogas cada vez más potentes y efectos imprevisibles

La composición de las pastillas suele variar en cada lote, lo que aumenta los riesgos de efectos graves e imprevisibles

Sobre la variedad de sustancias emergentes, Ferrari remarcó: “Estamos viendo drogas que antes eran una rareza de laboratorio y hoy circulan libremente en el país. El NBOMe, por ejemplo, genera cuadros de psicosis y convulsiones muy difíciles de tratar. El 2C-B, conocido como cocaína rosa, es muy popular entre adolescentes porque su apariencia no genera sospechas”. Advirtió que muchas de estas drogas no figuran en los protocolos médicos habituales: “El sistema de salud no tiene las herramientas necesarias para tratar estos casos. Muchas guardias ni siquiera cuentan con kits que permitan identificar la sustancia consumida”.

El experto describió además un fenómeno complejo: la policonsumo y la mezcla de drogas sintéticas con otras sustancias: “Los adolescentes combinan sintéticos con alcohol, psicofármacos e incluso con estimulantes vendidos en gimnasios. Esto potencia aún más los riesgos y las posibilidades de desenlaces fatales”.

El estigma hace que los jóvenes no pidan ayuda a tiempo: el silencio y el miedo agravan los riesgos, explicó el especialista (Imagen ilustrativa Infobae)

Subregistro, estigmatización y desinformación: los desafíos del Estado

Durante la entrevista con Infobae en Vivo, Ferrari denunció la falta de datos consistentes: “No hay estadísticas confiables porque muchas de estas intoxicaciones no se registran o se ocultan. Hay miedo, vergüenza y una idea errónea de que solo ‘los ricos’ acceden a sintéticos. Pero hoy el problema atraviesa todas las clases sociales”. A su vez, alertó sobre el estigma que atraviesa a los jóvenes y a las familias afectadas: “El temor al qué dirán hace que muchas veces los chicos no pidan ayuda a tiempo. Es fundamental cambiar ese enfoque y poner el acento en la salud”.

El toxicólogo reclamó una coordinación efectiva entre áreas del Estado. “Hoy cada provincia, cada municipio, hace lo que puede. Falta una estrategia nacional, equipos entrenados y laboratorios que acompañen la situación real. Desde la Organización de las Naciones Unidas detectamos que países con políticas unificadas y sistemas de alerta rápida logran reducir los daños, pero en Argentina seguimos fragmentados".

“Hoy se entrega a domicilio como si fuera comida rápida”, dijo Ferrari sobre la transformación del tráfico por redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de las plataformas digitales y la responsabilidad de las empresas

Respecto al papel de las plataformas, Ferrari fue enfático: “Hoy, comprar una pastilla por Instagram es más fácil que encargar una pizza. Hace falta una intervención seria y responsable de las empresas tecnológicas. Deben involucrarse en la detección y bloqueo de cuentas que ofrecen sustancias y en la promoción de información verificable sobre riesgos”.

Sin embargo, el profesor de Toxicología y Ciencias Forenses de la Universidad de La Plata consideró que “no se trata solo de bloquear, sino también de crear canales seguros para pedir ayuda y denunciar lo que sucede. Los chicos no pueden sentirse vigilados ni perseguidos, hay que generar confianza para que se animen a hablar”. Pidió especial atención al impacto negativo de la desinformación: “Las fake news abundan y muchas veces circulan recomendaciones peligrosas o mitos sobre cómo ‘evitar’ los daños que, en realidad, aumentan el riesgo”.

Propuestas concretas y pedido de reacción inmediata

En su diálogo con Infobae en Vivo, Ferrari presentó una serie de propuestas urgentes: “Necesitamos campañas masivas de prevención con lenguaje actual, sistemas de alerta rápida, protocolos para escuelas y capacitación permanente para equipos médicos y docentes. Cada día que perdamos, más chicos quedan expuestos”.

El toxicólogo alertó que una sola dosis de droga sintética puede causar daño neurológico irreversible en personas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subrayó la importancia de trabajar en la detección temprana y el acompañamiento: “Hay que dejar de lado la idea punitiva y abordar esto desde la salud pública. El castigo solo esconde el problema, lo esencial es acompañar con información seria y contención real”.

Sobre el rol de la familia, fue categórico: “No es tarea solo de los padres, pero tampoco se pueden desentender. La comunicación abierta es clave. Los adolescentes deben poder hablar de sus dudas sin miedo, porque la prevención empieza en casa, pero sigue en la escuela y en la atención médica”.

El impacto internacional y el lugar de Argentina

Consultado sobre el panorama regional e internacional, Ferrari explicó que “Argentina no está aislada; las rutas de las drogas sintéticas ya cruzan toda la región. Vemos patrones similares en Uruguay, Chile y Brasil, pero en todos estos países existen estrategias acordadas a nivel nacional, cosa que aquí falta".

Rescató la experiencia recogida en su labor como miembro del Comité de la ONU: “Los expertos insisten en articular la respuesta, compartir datos y trabajar con la comunidad. Es indispensable dejar de lado las internas políticas y tomar esto como una prioridad sanitaria”.

Algunas drogas emergentes no están contempladas en los protocolos médicos ni pueden detectarse en guardias hospitalarias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El toxicólogo no ocultó su preocupación por la inercia institucional: “Parece increíble que, ante semejante emergencia, los ministerios sigan debatiendo si el tema les compete o no. Se necesita una mesa interministerial que lidere la prevención y la atención”.

Finalmente, Ferrari enfatizó una deuda histórica: “En la formación profesional hay un vacío enorme. La mayoría de los médicos no recibe capacitación actualizada sobre drogas emergentes. Lo mismo ocurre con psicólogos y docentes. Hay que actualizar los planes de estudio y generar espacios de capacitación obligatoria”. Criticó la falta de inversión: “Sin recursos no hay capacidad de respuesta. El Estado tiene que invertir en equipos, en formación y en laboratorios”.

Antes de finalizar, Ferrari dejó un mensaje para los adolescentes: “No crean que es un juego, ni que es menos dañino porque es una pastilla de color. Hablen, pregunten, busquen ayuda. Y nunca tomen nada solo porque alguien lo dice por redes”. Para el Estado, el pedido fue contundente: “Dejen las diferencias y prioricen la vida de los chicos. Si seguimos mirando para otro lado, esto va a explotar”.

La entrevista completa a Luis Ferrari

Ferrari alertó sobre el policonsumo entre adolescentes: combinan drogas sintéticas con alcohol, psicofármacos y estimulantes

