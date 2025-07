Cuáles son los mejores ingredientes para el cuidado de la piel, según un consenso de expertos

Un estudio nacional en Estados Unidos identifica los ingredientes más eficaces para el cuidado de la piel, según dermatólogos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ritual cotidiano de mirarse al espejo, millones buscan el secreto de una piel saludable y radiante entre frascos y promesas, sin una brújula clara sobre qué ingredientes realmente funcionan.

En este escenario, cerca de ochenta dermatólogos de cuarenta y tres instituciones de Estados Unidos dieron un paso decisivo: por primera vez, alcanzaron un consenso nacional sobre los ingredientes más eficaces para el cuidado de la piel frente a los problemas más frecuentes.

Según el comunicado de prensa emitido por Northwestern Medicine, la investigación fue liderada por el doctor Murad Alam, vicepresidente y profesor de dermatología en la Northwestern University Feinberg School of Medicine, y publicada el 8 de julio de 2025 en el Journal of the American Academy of Dermatology. Entre los ingredientes mejor valorados destacaron los retinoides y el protector solar mineral, ambos con un respaldo casi unánime por parte de los especialistas consultados.

Un consenso por una piel saludable

De acuerdo con el comunicado, el objetivo central del estudio fue identificar aquellos ingredientes tópicos con mayor nivel de aceptación clínica para tratar afecciones comunes de la piel como arrugas, manchas oscuras, acné, resequedad, piel grasa, enrojecimiento y poros dilatados.

El consenso de 80 dermatólogos de 43 instituciones destaca retinoides y protector solar mineral como los ingredientes mejor valorados (VisualesIA)

Para lograrlo, los investigadores aplicaron el método Delphi, una herramienta de consenso estructurado ampliamente utilizada en entornos científicos. Esta técnica permite alcanzar acuerdos sólidos mediante rondas sucesivas de evaluación y retroalimentación entre expertos.

El proceso inició con una revisión minuciosa de la literatura científica disponible, de la que se extrajo una lista preliminar de 318 ingredientes utilizados en productos dermatológicos. Un panel inicial compuesto por diecisiete dermatólogos con experiencia clínica y académica redujo esa lista a ochenta y tres compuestos considerados especialmente relevantes.

Posteriormente, sesenta y dos especialistas de distintas instituciones del país participaron en dos rondas de votación anónima y discusión, calificando cada ingrediente en una escala del uno al nueve. Solo aquellos que obtuvieron puntuaciones altas y un amplio grado de acuerdo ingresaron en la lista final.

El doctor Alam explicó que este esfuerzo conjunto busca ofrecer una herramienta confiable en un mercado con una oferta excesiva y escasa regulación. “Esta es la primera vez que expertos han unido fuerzas a nivel nacional para aclarar la abrumadora cantidad de opciones de cuidado de la piel”, declaró a Northwestern Medicine.

Alta coincidencia médica sobre los ingredientes más efectivos para tratar el acné, según dermatólogos encuestados (Freepik)

Ingredientes recomendados según cada problema de la piel

El estudio identificó veintitrés ingredientes que alcanzaron consenso clínico para abordar siete preocupaciones cutáneas frecuentes. La lista no solo refleja un respaldo cuantitativo, sino que también detalla qué ingredientes son más eficaces según cada necesidad específica, junto con el porcentaje de acuerdo entre los dermatólogos participantes.

Es decir que, los porcentajes de la tabla no indican la concentración de ingredientes, sino el grado de consenso entre los dermatólogos sobre su eficacia para tratar afecciones como acné, manchas o piel seca.

Por ejemplo, que el 96,8% recomiende retinoides para líneas finas refleja respaldo profesional, no la cantidad que debe llevar un producto. Las concentraciones reales son menores y se ajustan a normativas, estudios y tolerancia cutánea. Esta información es orientativa, no técnica.

El método Delphi permitió seleccionar 23 ingredientes clave para tratar arrugas, acné, manchas, piel seca y otros problemas cutáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Northwestern Medicine presentó los siguientes resultados:

Líneas finas y arrugas : protector solar mineral (96,8%), retinoides (96,8%), vitamina C (88,7%), protector solar químico (82,3%)

Acné : retinoides (96,8%), peróxido de benzoilo (95,2%), ácido salicílico (93,6%), clindamicina (90,3%), ácido azelaico (87,1%), ácido glicólico (79,0%)

Enrojecimiento : protector solar mineral (95,2%), sulfacetamida con azufre (82,3%), niacinamida (72,6%), productos con tinte verde (77,4%), metronidazol (79,0%), brimonidina (75,8%), ivermectina (72,6%)

Manchas oscuras : hidroquinona (98,4%), retinoides (96,8%), ácido kójico (93,6%), ácido glicólico (91,9%), ácido azelaico (88,7%), vitamina C (87,1%), ácido tranexámico (87,1%), niacinamida (79,0%)

Poros dilatados : retinoides (93,6%)

Piel seca : petrolato (85,5%), lactato de amonio (79,0%), ácido hialurónico (79,0%), urea (79,0%), ceramidas (82,1%)

Piel grasa: retinoides (93,6%), peróxido de benzoilo (80,7%), ácido salicílico (79,0%)

Esta es la tabla de porcentajes que muestra el grado de consenso entre dermatólogos sobre la efectividad de distintos ingredientes para tratar afecciones cutáneas (northwestern.edu)

Decisiones informadas y palabra experta

El consenso alcanzado cobra especial relevancia en un contexto donde la oferta de productos cosméticos es extensa y muchas veces confusa.

El doctor Alam advirtió que el uso indiscriminado de múltiples fórmulas puede agravar los problemas cutáneos: “Usar demasiados productos puede irritar la piel y empeorar la situación. Se trata de saber cuáles ingredientes son más efectivos para cada preocupación específica y para tu rutina”.

Según el artículo publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, la mayoría de los ingredientes recomendados cuentan con respaldo de estudios clínicos de nivel 1b o 2b, lo que indica un alto estándar de evidencia científica.

El consenso facilita decisiones informadas en un mercado saturado de productos para el cuidado de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso de los dermatólogos estadounidenses representa una herramienta práctica y confiable. Al establecer un listado con respaldo clínico, el estudio permite a los consumidores interpretar mejor las etiquetas de los productos y tomar decisiones informadas.

“Queríamos ayudar tanto a los médicos como a los usuarios a entender cuáles ingredientes cuentan con el mayor respaldo de los expertos”, afirmó el doctor Alam. La investigación no solo orienta al público general, sino que también sirve como referencia para profesionales de la salud que buscan actualizar o reforzar sus recomendaciones terapéuticas en dermatología.

El estudio proporciona un marco sólido para abordar los principales problemas de la piel mediante ingredientes probados, seguros y eficaces. En un mercado complejo, esta guía actúa como brújula clínica y científica para quienes buscan resultados comprobables y decisiones responsables en el cuidado de la piel.