El consumo regular de arándanos favorece la salud cardiovascular y metabólica

Los arándanos destacan como superalimento por su perfil nutricional y beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos han conquistado tanto la mesa como la atención de la ciencia. Considerados un superalimento por su perfil nutricional y sus beneficios para la salud, estos pequeños frutos han sido objeto de numerosos estudios que respaldan su impacto positivo en el bienestar humano.

América Latina, con Perú a la cabeza, se ha posicionado como líder en la producción mundial de arándanos, mientras que el cultivo ecológico de esta baya emerge como una alternativa sostenible en la agricultura global.

Propiedades nutricionales y compuestos bioactivos

El valor nutricional de los arándanos, según detalla el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), reside en su baja densidad calórica y su alta concentración de micronutrientes esenciales. Cada 100 gramos de arándanos frescos aportan aproximadamente 57 calorías, 14,5 gramos de carbohidratos, 0,3 gramos de grasas y 0,7 gramos de proteínas, junto con un 87,8% de agua y 4,9 gramos de fibra dietética. Esta composición los convierte en una opción adecuada para dietas equilibradas y control de peso.

Uno de los aspectos más destacados es la abundancia de compuestos bioactivos, especialmente antioxidantes. Las antocianinas, responsables del característico color azul de la fruta, y los flavonoides, figuran entre los principales agentes antioxidantes presentes.

Una sola taza de arándanos (148 gramos) contiene más de 13.000 antioxidantes, una cifra que supera en diez veces las recomendaciones diarias habituales. Estos compuestos neutralizan los radicales libres, moléculas asociadas al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades crónicas.

Los arándanos destacan por su abundancia de antioxidantes, especialmente antocianinas y flavonoides (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a vitaminas y minerales, los arándanos sobresalen por su aporte de vitamina C (entre el 14% y el 24% del valor diario recomendado), vitamina K (24% del VDR) y manganeso (22% del VDR), según un estudio publicado en el International Journal of Molecular Sciences. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro, mientras que la vitamina K resulta esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea.

El manganeso, por su parte, interviene en el metabolismo de carbohidratos y proteínas y contribuye a reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Además, el potasio y la fibra presentes en los arándanos favorecen la salud digestiva y ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. La versión deshidratada de los arándanos mantiene la mayoría de estos nutrientes, aunque presenta una mayor concentración de azúcares naturales.

Beneficios para la salud respaldados por evidencia científica

La literatura científica reciente ha documentado múltiples beneficios para la salud asociados al consumo regular de arándanos. En el ámbito cardiovascular, estudios clínicos han demostrado que su ingesta reduce en un 10% el riesgo de hipertensión arterial.

Un metaanálisis de 44 ensayos aleatorizados confirmó que las antocianinas presentes en los arándanos disminuyen los niveles de colesterol total y LDL (conocido como “colesterol malo”), al tiempo que aumentan el HDL (“colesterol bueno”). Además, estos compuestos mejoran la elasticidad arterial y reducen la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos, lo que contribuye a la prevención de enfermedades coronarias.

En cuanto a la función cognitiva, los flavonoides de los arándanos tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que favorece la señalización neuronal. En adultos mayores, el consumo diario de arándanos se ha asociado con una ralentización del deterioro cognitivo, mejoras en la memoria a corto plazo y una mejor coordinación motora. Estos efectos se atribuyen a la reducción del estrés oxidativo en los tejidos cerebrales.

Estudios en coautoría de investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, la fibra y los antioxidantes de los arándanos ayudan a estabilizar los niveles de glucosa e insulina, lo que resulta especialmente relevante para personas con diabetes tipo 2.

Un estudio publicado en la revista Food & Function evidenció mejoras significativas en los marcadores de resistencia a la insulina tras la suplementación controlada con arándanos. Además, los compuestos fenólicos de la fruta inhiben la activación de factores relacionados con la inflamación crónica.

La literatura científica reciente destaca los beneficios de los arándanos para la salud cardiovascular y cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también destaca el papel del arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) en la prevención de infecciones urinarias recurrentes, gracias a sus proantocianidinas, que dificultan la adhesión bacteriana en las vías urinarias. En el ámbito oncológico, los antioxidantes de los arándanos contribuyen a neutralizar radicales libres que pueden dañar el ADN, lo que se traduce en una reducción del riesgo de cáncer de colon y mama.

Producción mundial y dinámica comercial

La industria global de los arándanos ha experimentado un crecimiento sostenido del 10% anual durante la última década, alcanzando una producción de 1,78 millones de toneladas en 2023. China encabeza la lista de países productores, con el 32% del total mundial, seguida por Estados Unidos (16%) y Perú (13%). América Latina, en conjunto, concentra el 42% de las plantaciones globales, con Perú, Chile y México como protagonistas.

Perú se ha consolidado como el principal exportador mundial, con 207.000 toneladas enviadas al exterior, lo que representa el 28% del mercado global. Sus principales destinos son Estados Unidos y la Unión Europea. La disponibilidad de arándanos durante todo el año, facilitada por la producción en hemisferios opuestos, ha convertido a esta fruta en un commodity global de alta demanda.

España y México también figuran entre los principales productores, con 71.000 y 67.000 toneladas respectivamente en 2023. Canadá completa el grupo de los siete países más relevantes, con 63.000 toneladas. En conjunto, los diez principales productores concentran el 88% de la producción mundial.

Variedades y características agronómicas

El éxito global de los arándanos se debe, en parte, a la diversidad de variedades adaptadas a diferentes condiciones climáticas. Existen tres grandes grupos: el arbusto alto del norte (Vaccinium corymbosum), que requiere entre 800 y 1.000 horas de frío y se cultiva principalmente en Estados Unidos y Europa; el arbusto alto del sur, un híbrido adaptado a climas cálidos con menores requerimientos de frío, predominante en Perú, México y California; y el arándano ojo de conejo (Vaccinium virgatum), resistente y cultivado en el sur de Estados Unidos.

La innovación genética ha permitido el desarrollo de híbridos como Ozarkblue, que combina tolerancia a diferentes climas con frutos de mayor tamaño y dulzura. Estas mejoras han facilitado la expansión del cultivo a nuevas regiones y han incrementado la productividad.

Usos culinarios y formas de consumo

Los arándanos mantienen sus nutrientes tanto frescos como congelados, ideales para batidos y ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad gastronómica de los arándanos es otro de sus atractivos. Consumidos frescos o congelados, conservan la totalidad de sus vitaminas y antocianinas, lo que los hace ideales para batidos, ensaladas o como snack. En su versión deshidratada, los arándanos concentran antioxidantes, aunque pierden parte de la vitamina C durante el proceso, y suelen emplearse en mezclas de frutos secos.

Los arándanos también se utilizan en productos procesados como mermeladas, zumos pasteurizados y vinos, aunque el calor puede reducir algunos compuestos sensibles. En repostería, su presencia es habitual en muffins, tartas y galletas, y su combinación con cítricos o frutos rojos realza su perfil ácido-dulce.

Historia y origen

Originarios de Norteamérica, los arándanos formaban parte de la dieta de tribus indígenas como los Wampanoag, quienes los incorporaban en preparaciones tradicionales como el pemmican. La domesticación de la especie comenzó en 1900, cuando Elizabeth White y Frederick Coville desarrollaron las primeras variedades comerciales en Nueva Jersey.

En Sudamérica, el cultivo de arándanos es relativamente reciente. Perú inició su producción en 2008 con apenas 10 hectáreas en la región de Arequipa. En poco más de una década, el país andino se ha convertido en el segundo productor mundial, impulsado por la diversidad de microclimas que favorecen el desarrollo de la fruta.