Cuáles son las 5 acciones diarias que pueden promover el bienestar

Los rituales diarios propuestos por Dana Mahina transforman pequeños hábitos en poderosas herramientas para el bienestar emocional(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de café humeante, la luz del sol filtrándose por la ventana o un simple mensaje de un amigo pueden ser más que momentos pasajeros. Sin embargo, según la coach de liderazgo y autora de bestsellers Dana Mahina, además de distintos estudios, estos instantes pueden transformarse en “rituales diarios” que fortalecen el bienestar emocional.

De acuerdo con el medio Real Simple, Mahina sostiene que es posible alcanzar una vida más equilibrada mediante acciones sencillas, sin necesidad de realizar grandes cambios.

El bienestar emocional como parte integral de la salud

Dana Mahina, reconocida por su trabajo con mujeres de alto rendimiento y autora del libro B Is for Burnout, Not Btch*, afirma que la salud mental y física están interconectadas.

Según explicó al medio estadounidense, muchas personas mantienen rutinas físicas exigentes, pero desatienden su mundo interior. Este descuido, según Mahina, puede conducir al agotamiento, incluso cuando se cuida lo físico de forma disciplinada.

Un estudio de la Universidad de California refiere que los microhábitos positivos impactan significativamente en la regulación emocional diaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Real Simple detalla que los rituales propuestos por Mahina buscan atacar la raíz del malestar, no solo mitigar síntomas. Con constancia, estas prácticas pueden mejorar la percepción de felicidad diaria.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology respalda esta visión: investigadores de la Universidad de California concluyeron que los microhábitos positivos—como escribir un mensaje afectuoso, hacer una pausa para respirar o apreciar una escena agradable—tienen un impacto significativo en la regulación emocional y la percepción de bienestar general.

El trabajo señala que la repetición de estas acciones actúa como “microintervenciones psicológicas” que fortalecen la resiliencia emocional a largo plazo.

5 rituales diarios que mejoran el bienestar

Basada en su trayectoria profesional y personal, Mahina plantea cinco acciones cotidianas accesibles que promueven el equilibrio emocional.

1. Microalegrías intencionales

El límite de gratitud propone reconocer los límites personales que hacen posible disfrutar momentos de tranquilidad y fortalecer la autonomía emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ritual consiste en identificar pequeños placeres durante el día, como una taza de café o un mensaje afectuoso. Según Mahina en Real Simple, no se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de tomar conciencia de los momentos agradables y detenerse brevemente para disfrutarlos plenamente. Esta práctica permite reconfigurar el cerebro hacia un enfoque más positivo.

Un estudio realizado por el Departamento de Informática Biomédica de la Universidad de Columbia, titulado “Micro-acts, Macro Impact: Landmark Study Links Kindness Acts to Improved Well-Being”, que forma parte del proyecto BIG JOY y fue presentado en la conferencia ACM CHI 2025, encontró que la identificación consciente de pequeños momentos agradables puede mejorar significativamente el bienestar emocional y social. La investigación se llevó a cabo con la recopilación de datos de participantes de más de 200 países, y encontró que realizar actos de bondad o disfrutar de pequeños placeres diarios puede aumentar la felicidad general, reducir el estrés y mejorar la regulación emocional.

2. Gratitud límite

Mahina propone una variante de la gratitud: no solo agradecer, sino reconocer los límites personales que hacen posible esos motivos de gratitud. Por ejemplo, disfrutar de una noche tranquila puede depender de haber dicho “no” a compromisos sociales. Esta práctica fortalece la autonomía emocional.

Un estudio publicado en Applied Research in Quality of Life, exploró cómo la gratitud se vincula con el bienestar subjetivo y psicológico, y que está estrechamente relacionada con el bienestar que contribuye a un aumento en la gratitud. Este estudio también resalta cómo la regulación emocional, que incluye el reconocimiento de los propios límites y la priorización de momentos de descanso, mejora la capacidad para experimentar gratitud.

3. Auditoría energética

La auditoría energética sugiere reflexionar cada noche sobre qué actividades aportan o drenan energía, ayudando a tomar mejores decisiones emocionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada noche, la coach recomienda reflexionar sobre qué situaciones aportaron energía y cuáles la drenaron. Hacer una lista diaria permite identificar patrones y tomar decisiones más alineadas con el bienestar emocional.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology examinó cómo el uso diario de estrategias de gestión de energía influye en el bienestar laboral y destacó la importancia de reflexionar sobre las actividades que impactan nuestra energía. Los resultados sugieren que estrategias como tomar descansos breves y organizar las tareas de manera eficiente pueden mejorar la satisfacción laboral y reducir el agotamiento emocional, especialmente bajo altas demandas laborales.

4. Presencia en pausa

Este ritual consiste en hacer pausas breves, de 30 segundos, tres veces al día para observar el entorno y las propias sensaciones sin intentar modificarlas. Según Mahina, no se trata de meditación, sino de consciencia plena. Esta aceptación emocional favorece el autoconocimiento.

Un estudio titulado “The Mindful Pause: Cultivating Emotional Balance through Mindfulness”, publicado en el Journal of Yoga and Physiotherapy, explora cómo las pausas de mindfulness (conscientes) ayudan a restablecer el equilibrio emocional al permitir que los individuos se desconecten momentáneamente de la presión externa y la reactividad interna.

5. Registros de alineación de valores

Comenzar con rituales simples que tomen menos de dos minutos es clave para integrar estas prácticas de bienestar emocional en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez por semana, Mahina aconseja evaluar si las decisiones y comportamientos recientes están en sintonía con los valores personales. Este hábito, según explicó a Real Simple, genera dopamina y refuerza la autenticidad, clave para una vida con propósito.

Un estudio publicado en Psychology Today resaltó la importancia de realizar chequeos periódicos para reflexionar, recalibrar y reafirmar los valores personales. La investigación sugiere que prácticas como la escritura reflexiva o el uso de tarjetas de valores pueden ayudar a identificar los temas más importantes para cada persona. Además, el trabajo enfatiza que vivir alineado con los propios valores es una práctica diaria que requiere conciencia continua y ajuste intencional del rumbo, lo que promueve la autenticidad y, en consecuencia, el bienestar emocional.

Cómo integrar los rituales en la vida diaria

La publicación de Real Simple recoge también las recomendaciones prácticas de Mahina para incorporar estos rituales: comenzar con uno sencillo que tome menos de dos minutos, y avanzar gradualmente hacia otros. La clave está en la constancia y la adecuación a las necesidades personales.

Mahina subraya que no es necesario esperar a una crisis para iniciar el cuidado del bienestar emocional. “El mundo necesita lo que ofreces, pero solo cuando actúas desde un estado de bienestar genuino, no solo la apariencia de tenerlo todo bajo control”, afirma en sus declaraciones al medio estadounidense.

Para quienes no saben por dónde empezar, Mahina ofrece una sugerencia concreta: elegir uno de los cinco rituales y practicarlo diariamente. Con el tiempo, estos actos de “auto-honor” fortalecen no solo la estabilidad emocional, sino también la autenticidad y el sentido de propósito, pilares esenciales para una vida plena.