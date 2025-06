Nicole Kidman reveló su secreto exprés para tonificar piernas y glúteos con solo 3 ejercicios

Nicole Kidman revela una rutina de tres ejercicios básicos para mantener piernas firmes y glúteos tonificados a los 57 años (@nicolekidman)

A los 57 años, Nicole Kidman desafía las expectativas sobre el envejecimiento físico en Hollywood y fuera de él. La actriz australiana, reconocida por su carrera y su presencia en la pantalla, ha llamado la atención no solo por su talento, sino también por la fortaleza de sus piernas y glúteos.

Según un reportaje publicado por Women’s Health, Kidman mantiene su forma física con una rutina de entrenamiento sencilla pero efectiva, compuesta por tres ejercicios básicos recomendados tanto por su equipo profesional como por expertos en fitness. Esta propuesta resulta especialmente útil para contrarrestar los efectos del sedentarismo y mejorar la postura.

Las patadas de burro son clave en el método de Nicole Kidman, diseñadas para tonificar el tren inferior y mejorar la postura (Freepik)

El entrenamiento que sigue Nicole Kidman incluye tres ejercicios básicos: patadas de burro, glute rainbows (arco iris de glúteos) y fire hydrants (boca de incendios). Cada uno se ejecuta en series de diez a doce repeticiones por lado, con pausas de 45 a 60 segundos entre movimientos. El circuito completo se repite cuatro veces, lo que representa cerca de 20 minutos de trabajo enfocado en el tren inferior.

Las patadas de burro se realizan en posición cuadrúpeda, con manos bajo los hombros y rodillas alineadas con las caderas. Se eleva una pierna flexionada hacia atrás y arriba, cuidando de no arquear la espalda ni rotar la pelvis.

En los glute rainbows, también en posición a gatas, se extiende una pierna y se traza un arco desde un lado del cuerpo hacia el otro, cruzando por detrás de la pierna opuesta. La extremidad debe mantenerse a la altura de la cadera durante todo el recorrido.

Los glute rainbows, un ejercicio del entrenamiento de Nicole Kidman, armonizan fuerza y movilidad para combatir el sedentarismo (captura de video)

El ejercicio fire hydrants parte de la misma postura. Con la pierna flexionada en ángulo recto, se eleva lateralmente la rodilla hasta que el muslo quede paralelo al suelo, sin perder el control postural. De acuerdo con Women’s Health, estos movimientos, pese a su simplicidad aparente, requieren concentración y estabilidad corporal.

Testimonios sobre la exigencia del método

La eficacia de esta serie también ha sido reconocida por colegas de la actriz. Joey King, coprotagonista de Kidman en la película Un asunto familiar, compartió su experiencia en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon: “Nicole me enseñó el entrenamiento de glúteos más épico y horrible que he aprendido en mi vida. Fue muy intenso. Pensé: ‘Soy joven. Puedo aguantar’. Pero no pude”.

Joey King describe el entrenamiento de glúteos de Nicole Kidman como “épico e intenso”, resaltando su impacto físico (Reuters)

King detalló que mantener la pierna elevada durante las repeticiones fue especialmente desafiante. En tono de broma, comentó: “Tienes que mantener la pierna en el aire durante unos doce años; es muy difícil”. Aun así, reconoció que continúa con la rutina: “Todavía lo hago porque es tan efectivo, que le mando fotos cada vez que lo hago. Le digo: ‘¡Llama a una ambulancia, te quiero!’”.

Estas declaraciones, reproducidas por Women’s Health, refuerzan el impacto del entrenamiento y subrayan el compromiso de Kidman con su bienestar físico.

Un enfoque integral: running y más

Además del trabajo localizado, Nicole Kidman mantiene un estilo de vida activo mediante el running, disciplina que practica desde su niñez. “Vengo de una familia de corredores de maratón, así que eso ha formado parte de mi vida desde pequeña. Mi padre me sacaba de la cama a rastras... y nos obligaba a dar vueltas corriendo al óvalo”, relató en declaraciones recopiladas por Women’s Health.

El running, una actividad que Nicole Kidman ha practicado desde niña, complementa su enfoque integral hacia el bienestar físico (The Grosby Group)

La actriz disfruta correr tanto en entornos urbanos como naturales. Alterna sus entrenamientos entre Nashville, donde suele trotar por zonas boscosas, y Sídney, donde aprovecha la cercanía al mar. “Simplemente pongo mi música y me voy. Me voy al bosque y por eso me encanta vivir en Nashville. Y en Sídney está la playa, que es absolutamente preciosa para correr”, comentó.

Kidman complementa su rutina con prácticas como natación y sesiones de Lagree, un método de entrenamiento que combina resistencia, equilibrio y fuerza, lo que demuestra su enfoque equilibrado y constante hacia la salud física.

Movimiento y constancia para todas las edades

La información recopilada por Women’s Health indica que la fortaleza física de Nicole Kidman no se debe a métodos complejos, sino a una combinación de ejercicios funcionales, constancia y pasión por el movimiento.

Nicole Kidman desafía el envejecimiento físico con tres ejercicios básicos que fortalecen piernas y glúteos (Reuters)

Su preferencia por rutinas simples pero efectivas, complementadas con actividades aeróbicas y de resistencia, ofrece una alternativa viable para combatir el sedentarismo y mejorar la postura.

Con respaldo de expertos y el testimonio de colegas, su método se presenta como una herramienta accesible para fortalecer el tren inferior y fomentar un estilo de vida activo en cualquier etapa de la vida.