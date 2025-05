Estados Unidos ya no recomienda la vacuna COVID para niños sanos y embarazadas: qué dicen los infectólogos

Estados Unidos retiró la recomendación de vacunar contra COVID-19 a niños sanos y embarazadas, una medida anunciada por Robert F. Kennedy Jr. (Europa Press)

El gobierno de Estados Unidos realizó un cambio en su estrategia sanitaria de inmunización al decidir retirar la recomendación de vacunar rutinariamente contra el COVID-19 a niños sanos y embarazadas.

Infobae detalló que la decisión fue anunciada por Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud y Servicios Humanos, quien comunicó la medida a través de un video publicado en la red social X. Kennedy afirmó que el objetivo es “reducir el aparato federal y ajustar las políticas sanitarias a las prioridades del expresidente Donald Trump”.

El anuncio representa una ruptura con las políticas establecidas desde el inicio de la emergencia sanitaria. La política anterior del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) promovía la vacunación universal contra el COVID-19 desde los seis meses de edad.

El secretario Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura crítica frente a las vacunas, afirmó que el retiro responde al objetivo de reducir el aparato federal (REUTERS)

“El año pasado, la administración Biden instó a los niños sanos a recibir otra dosis de la vacuna contra la COVID-19 a pesar de la falta de datos clínicos que respalden la estrategia de dosis de refuerzo en niños”, afirmó Kennedy en el video donde comunicó la polémica decisión sanitaria.

Los CDC, siguiendo a su panel de expertos externos, recomendaron previamente vacunas COVID actualizadas para todas las personas de seis meses o más. Las aseguradoras dijeron que están revisando la guía regulatoria para determinar sus políticas, que normalmente siguen las recomendaciones en salud federal.

Qué dicen los expertos de la medida en EEUU

Los expertos critican que una vacuna no puede retirarse por decisión individual, sin estudios y sin participación de especialistas en el tema(Europa Press)

El subdirector del Hospital Francisco Muñiz, el médico infectólogo Juan Carlos Cisneros (MN 62530), indicó a Infobae que “es un tema complicado porque la vacuna no tiene una indicación totalmente clara en chicos sanos. El problema (de la decisión del funcionario estadounidense) es político, pues se tomó la decisión sin consultar a los estamentos que habitualmente son los especializados en esto. Y por otro lado, lo que no se dice es que en realidad los potenciales problemas con la vacuna que justificarían no darla son por la plataforma de ARN”, sostuvo el especialista.

Y aclaró que “los estudios de vacunas ARN donde se autorice experimentar en chicos o embarazadas son muy costosos. Las vacunas que tienen otro tipo de plataforma que no es de ARN, tendrían muchos menos problemas”.

En diálogo con Infobae, el doctor Ricardo Teijeiro (MN 58065), infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) señaló que “es inaceptable que se tome una decisión unilateral desde un secretario de Salud o un ministro en este tipo de consideraciones".

“Para recomendar una vacuna y dársela a la población o integrar un calendario de vacunación tiene que pasar muchos pasos -continuó-, como la elaboración de varios estudios epidemiológicos, la opinión de los asesores. En Estados Unidos está el Comité asesor en inmunizaciones. Acá en Argentina está la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaiN) También la opinión de los expertos de las sociedades científicas”.

La Academia Americana de Pediatría alertó que la medida genera confusión en padres y profesionales de salud respecto de los riesgos actuales (AFP)

Y agregó: “Entonces, de la misma manera, para evaluar una vacuna y retirarla del ofrecimiento a la población, se tiene que seguir los mismos estudios y la opinión de todos los que saben. No la opinión de uno que está mirando solamente el costo económico”.

“No hay una vacuna sola para COVID. Hay distintas plataformas, algunas más económicas, otras más caras, algunas con más efectos adversos, otras no. Entonces hay que hacer un estudio profundo y de acuerdo a la epidemiología, los riesgos que tiene cada país", señaló Teijeiro.

El infectólogo agregó que “justo en este momento hay un aumento de circulación de una cepa en Asia que es importante aunque no tenga un gran impacto en mortalidad. Hay que recordar que la vacuna no solo disminuye la posibilidad de contagio y la mortalidad, sino también la posibilidad de padecer long COVID, o COVID duradero, en la enfermedad prolongada, que está trayendo muchos trastornos en las personas. Eso también es prevención. Estoy en contra, sobre todo en la forma con que encara esto el secretario de Salud en Estados Unidos. Creo que tienen que ser más serios”.

El Colegio Americano de Obstetras advirtió que “la infección por COVID-19 durante el embarazo puede ser catastrófica” y defendió la vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No es conveniente la medida. Rige para Estados Unidos, pero no para la Argentina, donde todavía se recomienda la vacunación periódica en menores y en embarazadas. Por otro lado, es importante que tengamos siempre una continuidad en los estudios de evaluación de la eficacia de la respuesta a la vacuna, la persistencia de la respuesta en el tiempo en distintos grupos de edad y fundamentalmente en los niños y mayores de 65 años”, coindició el doctor Gerardo Laube, médico infectólogo del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires en diálogo con Infobae.

“De alguna manera habría que seguir los lineamientos similares a los que se sigue con la vacuna antigripal, que va cambiando la composición de la vacuna de acuerdo a la circulación de cepas. Así que no creo que sea conveniente suspender esquemas de vacunación, excepto que una vacuna ya demuestre que los efectos pueden ser más importantes que el riesgo de la enfermedad. Pero como estamos todavía muy lejos de esa circunstancia, es conveniente seguir con todos los programas como actualmente en el país se siguen por lo menos sosteniendo”, completó el también profesor titular de Infectología, Medicina del viajero y Microbiología de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Los beneficios de la vacunación durante el embarazo

La FDA ahora exigirá ensayos con placebo para aprobar refuerzos, lo que podría retrasar la disponibilidad de nuevas dosis en otoño. (Europa Press)

A pesar de la retirada de la recomendación por parte del gobierno de Estados Unidos, permanece el consenso en la comunidad científica sobre los beneficios de la vacunación durante el embarazo. Diversas investigaciones respaldan la práctica como una herramienta efectiva para proteger tanto a las mujeres embarazadas como a sus recién nacidos frente al COVID-19.

Las hospitalizaciones de mujeres embarazadas incrementaron de manera considerable durante los picos pandémicos entre 2020 y 2022, lo cual subraya la importancia de ofrecerles protección adicional a través de la inmunización.

Además, un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, citado por NPR, mostró un aumento en la mortalidad materna en los primeros meses de la pandemia, ilustrando el riesgo que el COVID-19 representa para este grupo vulnerable.

Preocupaciones de los expertos en EEUU

Hasta ahora, los CDC promueven la vacunación universal desde los seis meses de edad, siguiendo las recomendaciones de su comité asesor (REUTERS/Tami Chappell)

La decisión de retirar la recomendación de vacunación para mujeres embarazadas y niños sanos ha generado preocupación entre los expertos de salud. Figuras del ámbito médico, como el doctor Steven Fleischman, presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, expresaron que el cambio no se apoya en un cambio en la ciencia, ya que “la infección por COVID-19 durante el embarazo puede ser catastrófica”, según CNN.

Fleischman resaltó que la vacunación es segura y ofrece protección a las madres y sus recién nacidos.

El doctor Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría, declaró a NPR que la nueva política genera confusión tanto para los padres como para los profesionales de la salud. O’Leary se mostró preocupado por el hecho de que esta medida podría disminuir el incentivo para vacunar a grupos vulnerables al COVID-19, como las embarazadas y los niños.

Además, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) instó a las aseguradoras a seguir cubriendo las vacunas contra el COVID-19, enfatizando la necesidad de proteger a los estadounidenses de las complicaciones graves de la enfermedad. La presidenta de IDSA, Tina Tan, pidió al Congreso supervisar adecuadamente los procedimientos de toma de decisiones en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Aunque la nueva política rige solo en EE.UU., en Argentina aún se recomienda la vacunación periódica en menores y embarazadas (REUTERS/Annie Rice)

Modificación de Políticas de Inmunización

La modificación en las políticas de inmunización de Estados Unidos no se llevó a cabo siguiendo el procedimiento habitual. Según informó CBS News, el cambio ocurrió sin la consulta del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), el cual es responsable de evaluar la inclusión o retiro de vacunas en el calendario oficial.

Este comité tenía programada una reunión para junio, con el fin de debatir el papel de la vacuna en mujeres embarazadas y menores, una discusión que ahora se vio alterada por la decisión anticipada de Kennedy. El director de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Jay Bhattacharya, se adhirió al anuncio, sosteniendo que la medida “está alineada con el sentido común y la buena ciencia”, indicando la baja incidencia de enfermedad grave por COVID-19 en menores sin condiciones de salud preexistentes.

La medida rige para las vacunas con la plataforma ARN mensajero, que son las de Pfizer-BioNTech y Moderna (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

En paralelo con la retirada de la recomendación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estipuló nuevos requisitos para la aprobación de futuros refuerzos de la vacuna COVID-19.

Como reportó Reuters, se exigirán ensayos clínicos controlados con placebo para su aprobación en personas sanas menores de 65 años. Estas nuevas directrices podrían retrasar la disponibilidad de vacunas para el otoño, afectando a los grupos que tradicionalmente reciben dosis antes de la temporada de influenza.