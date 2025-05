Cómo funciona el dispositivo digerible que facilita el diagnóstico de enfermedades digestivas

El Día Mundial de la Salud Digestiva, que se celebra cada 29 de mayo, es una oportunidad para valorar el rol que el sistema digestivo juega en el bienestar integral del organismo, ya que impacta tanto en el estado físico como en el equilibrio emocional y mental.

A través del proceso digestivo se absorben los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. Adoptar una alimentación equilibrada y tomar decisiones conscientes sobre el estilo de vida, además de realizarse los chequeos médicos preventivos, permite prevenir enfermedades gastrointestinales, según señala la Organización Mundial de Gastroenterología (OMG).

En los últimos años, la ciencia desarrolló dispositivos médicos cada vez más sofisticados para acceder a zonas del cuerpo humano antes difíciles de explorar. Una de las más innovadoras y no tan conocidas es la endocápsula, también conocida como cápsula endoscópica, una tecnología no invasiva que permite visualizar el interior del tubo digestivo.

Su objetivo fundamental es el estudio del intestino delgado, con una precisión antes impensada.

Aunque la endocápsula facilita el estudio del intestino delgado, no permite tomar biopsias ni extirpar pólipos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el médico gastroenterólogo y jefe del servicio de endoscopía digestiva del Sanatorio de la Trinidad Palermo, Sergio Etchepare, explicó: “La función principal es estudiar enfermedades inflamatorias del intestino delgado, algunos tumores en ciertos cuadros de anemia que no se han detectado por otros métodos y, sobre todo, el sangrado de tipo digestivo de origen oculto, que la cápsula puede detectar en zonas que no se alcanzan con otros métodos".

El gastroenterólogo detalló que la endoscopía digestiva alta permite estudiar el esófago, el estómago y el duodeno, mientras que la videocolonoscopía explora el colon y la parte final del intestino delgado (íleon). Estos siguen siendo los métodos principales y más efectivos. Sin embargo, entre ambas zonas queda un sector extenso —aproximadamente seis metros del intestino delgado— que es muy difícil de alcanzar con técnicas convencionales.

“Aunque existen endoscopios más largos, como los enteroscopios, pero que no logran recorrerlo completamente. En estos casos, la cápsula endoscópica adquiere su mayor relevancia, ya que permite observar directamente esa zona inaccesible por otros medios”.

¿Qué es endocápsula digestiva?

La tecnología, que se ingiere como una píldora, ofrece imágenes detalladas del aparato digestivo y ayuda a identificar enfermedades ocultas, según especialistas (freepik)

La endocápsula es una pequeña cámara del tamaño y forma de una píldora grande, equipada con una fuente de luz y tecnología de transmisión de imágenes. El paciente la ingiere por vía oral y, a medida que recorre el aparato digestivo, captura miles de imágenes que son enviadas a un dispositivo receptor colocado en la cintura del paciente.

El médico gastroenterólogo y jefe del servicio de endoscopía digestiva del Sanatorio de la Trinidad Palermo, Sergio Etchepare, explicó a Infobae: “Es un dispositivo con una microcámara que se ingiere por boca y recorre todo el tubo digestivo, logrando una afirmación a través de unos transmisores que se colocan al paciente como un cinturón y después se logra una desgrabación para que el especialista observe todas las imágenes”.

¿Para qué se utiliza la endocápsula digestiva?

Endoscopia capsular del intestino delgado. A: normal; B: divertículos; C: angiodisplasia; D: erosiones de la enfermedad de Crohn; E: pólipo de 10 mm; y F: colitis ulcerosa (Cleveland Clinic Journal of Medicine)

Su uso principal es el diagnóstico de enfermedades del intestino delgado, una región difícil de alcanzar con las técnicas tradicionales como la endoscopía digestiva alta o la videocolonoscopía.

Este tipo de estudio es particularmente útil en casos donde no se logra identificar el origen de una hemorragia con los métodos convencionales.

“La cápsula endoscópica se utiliza en el país desde hace aproximadamente 20 años. Fue desarrollada en Israel hace más de 25, pero como suele ocurrir con ciertas tecnologías médicas, cada tanto reaparece en redes sociales —como TikTok— presentada como un descubrimiento reciente o como si fuera útil para todo tipo de patologías. Es importante dejar en claro que no sirve para todo", remarcó Etchepare.

El especialista detalló que, entre las patologías que puede detectar, se encuentran enfermedades inflamatorias, diarreas crónicas por malabsorción que no tienen causa evidente, tumores poco frecuentes (menos del 3%) y cuadros de anemia sin diagnóstico claro, donde se sospecha una causa digestiva que no pudo ser identificada mediante endoscopía alta o baja. También es útil frente a sangrados digestivos de origen oculto, cuando los métodos convencionales no logran revelar la causa.

Diferencias y similitudes con la videocolonoscopía

El procedimiento con la cápsula endoscópica requiere una preparación similar a la videocolonoscopía, con dieta líquida y ayuno previo al estudio (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

La preparación para el procedimiento de la cápsula endoscópica es similar a la de una videocolonoscopía: dieta líquida el día anterior y ayuno estricto por al menos 12 horas.

El día del estudio se colocan sensores adhesivos en el abdomen y se entrega al paciente la cápsula para ingerirla. La mayoría de las personas tragar la endocápsula no genera inconvenientes. “La mayoría de los casos, el paciente traga la cápsula como si fuera una píldora grande y después la despide sin darse cuenta”, detalló Etchepare. “En casos excepcionales, puede introducirse por endoscopía bajo sedación”.

Una confusión frecuente entre los pacientes es creer que la endocápsula cumple el mismo papel que una colonoscopía convencional. Sin embargo, esto no es así. “La endocápsula no reemplaza a la videocolonoscopía. La preparación es exactamente la misma, incluso con más ayuno, y la cápsula no puede retroceder ni tomar biopsias”, aclaró el especialista.

Entre las enfermedades detectables con endocápsula se incluyen inflamaciones, tumores poco frecuentes y diarreas crónicas de causa desconocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cápsula no permite realizar maniobras activas como aspirar líquidos, inflar el lumen intestinal ni extraer pólipos, precisó Etchepare y agregó que, en estudios de screening para prevención del cáncer colorrectal, donde es necesario detectar y quizás extirpar pólipos durante la observación, el método adecuado es la videocolonscopía.

Aunque el avance tecnológico de la endocápsula es muy relevante, los especialistas insisten en que se trata de un método con indicaciones concretas.

Etchepare fue claro al respecto: “La cápsula endoscópica no es mágica. Tiene indicaciones precisas. Siempre, ante un procedimiento con endocápsula, se hace una entrevista previa de un gastroenterólogo en la que se explican las indicaciones y eventualmente contraindicaciones que pueda haber para cada paciente”.