Cómo se ejercita el científico que estudia a los “super ancianos”, los mayores de 80 años con una salud sorprendente

Eric Topol promueve el entrenamiento regular como la clave para extender los años libres de enfermedades (fuente: GENEDGE)

El cardiólogo Eric Topol, reconocido por su labor en el Scripps Research Translational Institute de La Jolla, San Diego, sostiene que el ejercicio, y en particular el entrenamiento de fuerza, es el factor más determinante para envejecer de manera saludable, superando incluso a la genética.

Tras casi dos décadas de investigación sobre longevidad, Topol, de 70 años, ha plasmado sus hallazgos en el libro "Super Agers: An Evidence-based Approach to Longevity", donde sintetiza cientos de estudios científicos y comparte su experiencia personal. Según detalló The Washington Post, afirma que nunca es tarde para comenzar a ejercitarse y que pequeños cambios en el estilo de vida pueden marcar una diferencia significativa en la calidad y duración de los años saludables.

Topol destaca el entrenamiento de fuerza como clave para el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Topol sobre los “super agers” y el papel limitado de la genética

Hace diecisiete años, Eric Topol inició una investigación para descubrir por qué algunas personas logran llegar a edades avanzadas sin enfermedades crónicas, mientras que otras no. Junto a su equipo, secuenció los genomas de aproximadamente 1.400 personas mayores de 80 años que no presentaban patologías graves, a quienes denominó "Super Agers“.

Sin embargo, los resultados sorprendieron al equipo: no se identificaron similitudes genéticas significativas entre los participantes, lo que llevó a la conclusión de que el ADN no explica el envejecimiento saludable. “La genética no es el factor principal”, explicó en declaraciones recogidas por The Washington Post.

En su libro recientemente publicado, Topol reúne y analiza cientos de estudios sobre salud, enfermedad y envejecimiento.

De acuerdo con sus dichos, el ejercicio es la intervención con mayor respaldo científico para ralentizar el envejecimiento. “El ejercicio es la única intervención que ha mostrado efecto en ralentizar el envejecimiento”, afirmó el cardiólogo en la entrevista publicada por The Washington Post.

Si bien reconoce que otros factores del estilo de vida, como la dieta y la interacción social, son relevantes, sostiene que la evidencia sobre el impacto del ejercicio en la salud a largo plazo es excepcional. El genetista e investigador en medicina digital subraya que ejercitarse no solo contribuye a la longevidad, sino que también mejora la calidad de vida en la vejez.

Topol se mantiene activo con una rutina variada de ejercicio para demostrar cómo los cambios en el estilo de vida pueden prolongar los años de salud plena (fuente: Leigh Bureau)

De la actividad aeróbica al entrenamiento de fuerza y balance

Durante décadas, Topol recomendó a sus pacientes priorizar el ejercicio aeróbico, como caminar, andar en bicicleta o nadar, aconsejando al menos 30 minutos la mayoría de los días. Él mismo seguía esta rutina, sin prestar demasiada atención al entrenamiento de fuerza. Sin embargo, al profundizar en la investigación para su libro, cambió de perspectiva.

“La fuerza y el entrenamiento de resistencia tienen correlaciones extraordinarias con el envejecimiento saludable”, señaló Topol. Desde entonces, incorporó ejercicios de fuerza y balance a su rutina, lo que le permitió mejorar notablemente su postura y condición física general.

El ejercicio, más que la genética, es crucial para una vida larga y sin enfermedades, según Topol (Imagen ilustrativa Infobae)

La rutina personal de Topol

Topol comenzó el entrenamiento de fuerza como principiante, por lo que inicialmente recurrió a un entrenador un par de veces por semana para evitar lesiones. Actualmente, solo consulta al entrenador una vez al mes y realiza la mayor parte de su rutina en casa, lo que considera más práctico y económico.

Entre los ejercicios que practica se encuentran planchas, zancadas, sentadillas, abdominales sobre balón medicinal, la postura de cobra y otros ejercicios de suelo, además del uso de bandas de resistencia.

También dedica tiempo a ejercicios de balance, como mantenerse de pie sobre una pierna o intentar tocar la nariz mientras se sostiene en un solo pie. "Nunca es demasiado tarde para empezar“, enfatizó el experto, quien anima a las personas de cualquier edad a fortalecer su musculatura y mejorar su estado físico.

El cardiólogo continúa realizando ejercicio aeróbico, aunque con menor frecuencia que antes. Ahora combina sesiones de entrenamiento de fuerza y balance con actividades aeróbicas, como caminatas rápidas, cuatro veces por semana. Topol destaca la importancia de adaptar la rutina a las posibilidades de cada persona y de buscar momentos prácticos para ejercitarse, como aprovechar la pausa del almuerzo para caminar o realizar ejercicios en casa.

Además del ejercicio, Topol resalta la relevancia de la socialización y el contacto con la naturaleza en el proceso de envejecimiento saludable. Según la información publicada por The Washington Post, el cardiólogo advierte que, con la edad, muchas personas tienden a aislarse, lo que puede afectar negativamente la salud.

Asimismo, señala que pasar tiempo al aire libre tiene un impacto positivo respaldado por la evidencia científica. “Si puedes estar afuera, moverte en la naturaleza y compartir con amigos, es un beneficio doble o triple”, comentó en la entrevista.

La investigación indica que un enfoque riguroso en el ejercicio físico puede agregar hasta una década de vida saludable (fuente: LinkedIn)

Extender los años de vida saludable: la meta de Topol

El objetivo final de Topol no es solo prolongar la vida, sino aumentar los años vividos sin enfermedades graves, lo que denomina "healthspan“. Según los estudios analizados en su libro, adoptar hábitos saludables, especialmente el ejercicio, puede aportar entre siete y diez años adicionales de vida libre de patologías como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la neurodegeneración.

“El objetivo es extender los años de vida sin enfermedades graves”, afirmó Topol, quien, a sus 70 años, aspira a llegar a los 80 o más manteniendo una buena salud. “Si llegas a los 85 sin ninguna de esas enfermedades, has ganado la lotería”, concluyó.