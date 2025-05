El nutriente olvidado que influye durante la salud mental en la menopausia

El hierro, clave para combatir la confusión cognitiva durante la perimenopausia, según un estudio publicado en Nutrients (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente publicado en la revista Nutrients y citado por Women´s Health puso el foco en un vínculo poco explorado pero crucial para las mujeres durante la menopausia: la relación entre los niveles de hierro en el cuerpo y la claridad mental.

Es que mientras que los sofocos, el insomnio y los cambios de humor suelen acaparar la atención, la confusión cognitiva o “niebla mental” es otro de los síntomas frecuentes que afectan notablemente la calidad de vida de muchas mujeres en esta etapa. Durante la transición a la menopausia, conocida como perimenopausia, no solo se altera el equilibrio hormonal, sino también la función cerebral.

Las dificultades para concentrarse, lapsos de memoria y la sensación general de confusión son quejas comunes en consultorios médicos. Y si bien la terapia hormonal ha resurgido como una opción para tratar estos síntomas, la investigación propone una alternativa más accesible: optimizar el consumo de hierro.

Una investigación que conecta sangre, cerebro y memoria

Nuevas investigaciones destacan la relación entre niveles de hierro adecuados y mejora en atención, memoria y función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigadores responsables del estudio analizó a 39 mujeres con una edad promedio de 54 años. Ninguna de ellas presentaba anemia clínica, pero sí niveles de hierro bajos o dentro del rango inferior considerado normal para su grupo etario. A cada participante se le realizaron análisis de sangre, resonancias magnéticas cerebrales y pruebas cognitivas utilizando electroencefalogramas.

Los resultados fueron concluyentes: aquellas mujeres con niveles adecuados de hierro en sangre obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones de memoria, atención y cognición general.

Por el contrario, quienes presentaban una deficiencia de este nutriente mostraron un desempeño notablemente menor. “Abordar los niveles bajos de hierro durante la transición menopáusica podría ser un buen enfoque para aliviar la confusión mental que se experimenta comúnmente en la menopausia”, señalaron los autores del estudio.

Por qué el hierro es esencial para el cerebro

Según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el hierro permite que la hemoglobina —una proteína presente en los glóbulos rojos— transporte oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, incluido el cerebro.

Si los niveles son bajos, el suministro de oxígeno disminuye, afectando directamente la función cognitiva. Entre los síntomas habituales de esta carencia se encuentran la dificultad para concentrarse, el cansancio físico y una mayor fatiga durante el ejercicio.

La Dra. Mary Jane Minkin, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Yale, advirtió que el sangrado abundante durante la perimenopausia —frecuente en muchas mujeres— puede contribuir a una baja significativa de hierro, ya que el mineral se pierde con la sangre. “Cuando tienes menos hierro, llega menos oxígeno al cerebro. Eso provoca niebla mental”, explicó.

Cómo detectar una deficiencia

Una alimentación variada y rica en hierro puede ser clave para reducir los efectos cognitivos menos visibles de la menopausia, como la niebla mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango considerado normal de hierro en sangre para mujeres oscila entre 35 y 145 Microgramos por decilitro, aunque los especialistas también consideran otros marcadores, como la capacidad total de fijación del hierro y la saturación de transferrina, que ayudan a ofrecer una imagen más completa del estado del organismo.

Para conocer estos valores, se requiere un análisis de sangre realizado por un profesional de salud. Tanto médicos clínicos como nutricionistas pueden ordenar estos estudios. Ante síntomas de confusión o fatiga, también se recomienda evaluar los niveles de vitamina B12 y folato, ya que ambas deficiencias pueden interferir en la función neurológica.

La dietista Jessica Cording, autora del libro The Little Book of Game-Changers, recomendó priorizar el consumo de hierro a través de la alimentación antes de recurrir a suplementos. Alimentos como lentejas, carne roja, cereales fortificados, espinaca y tofu son fuentes naturales eficaces. En casos de menstruaciones abundantes, se sugiere prestar aún más atención a la ingesta de estos productos.

Alimentos como lentejas, carne roja, espinaca y cereales fortificados, recomendados para incrementar el hierro de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, si el déficit es severo, un suplemento puede resultar necesario. La dosis será determinada por el profesional tratante, en función de los niveles individuales. Cording señaló que las mujeres con menstruación irregular o más intensa durante la perimenopausia pueden requerir incluso más hierro que mujeres más jóvenes.

Un síntoma silencioso que merece atención

La niebla mental no solo afecta la productividad, sino que puede deteriorar la autoestima, la toma de decisiones y el bienestar emocional. Dado que se trata de un síntoma menos visible que otros asociados a la menopausia, suele minimizarse o confundirse con estrés. Este estudio aportó evidencia concreta de que una simple corrección en la dieta o una suplementación oportuna pueden tener efectos beneficiosos significativos.

Ante cualquier señal de deterioro cognitivo, los expertos recomiendan consultar con un profesional de salud que pueda evaluar todas las posibles causas y definir un plan de acción.