Las letras de las canciones son importantes a la hora de manejar el estado de ánimo, según un estudio

LUNES, 19 de mayo de 2025 (HealthDay New) -- ¿Busca un poco de estímulo de "Don't Stop Me Now" o "Happy" de Pharrell Williams, de Queen?

O tal vez estás en un estado de ánimo reflexivo y prefieres escuchar "Forever Young" de Alphaville o "Time After Time" de Cyndi Lauper.

La gente recurre a la música para hacer frente a la situación, y un nuevo estudio centrado en los confinamientos por la COVID-19 revela que las letras importan tanto como la melodía a la hora de lidiar con los sentimientos.

Los oyentes recurren a las letras para reflejar sus estados internos, ya sea para procesar el dolor, sentirse menos solos o darse un impulso, informan los investigadores en la revista Frontiers in Psychology.

"Esta investigación ofrece una nueva perspectiva sobre cómo las personas usan la música no solo para entretenerse, sino como una herramienta significativa para la autorregulación emocional", señaló en un comunicado de prensa el investigador Roni Granot, profesor asociado de musicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel.

"Las letras incrustadas en la música a menudo dan voz a emociones que son difíciles de expresar: el dolor, el recuerdo y la esperanza entre ellas", dijo.

Para el estudio, los investigadores se basaron en datos recopilados de una encuesta en línea de más de 5,600 personas entre junio y noviembre de 2020, durante la primera ola de la pandemia.

Las personas procedían de 11 países gravemente afectados por la epidemia: Argentina, Brasil, China, Colombia, Italia, México, Países Bajos, Noruega, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Como parte de la encuesta, se pidió a las personas que nombraran la canción que más les ayudó a sobrellevar el encierro.

Alrededor de 2,800 respuestas apuntaron a canciones con letras, que los investigadores analizaron para encontrar patrones en las palabras elegidas por los artistas.

"La pandemia de COVID-19 ha brindado una oportunidad única para explorar, en un entorno real, el vínculo entre las canciones de afrontamiento y la regulación del estado de ánimo en una gran cantidad de canciones e individuos", escribieron los investigadores.

"El estrés, la ansiedad y la soledad experimentados por millones de personas exigían claramente la implementación de estrategias de regulación de las emociones, en las que escuchar música cumplía una función importante", continuaron.

Las canciones que contenían letras sobre la pérdida, la vida y la muerte, la pertenencia o el alma fueron seleccionadas de manera consistente por personas que dijeron que estaban luchando con la tristeza, la soledad o el deseo de reflexión personal, encontraron los investigadores.

Las personas que buscaban distraerse de la crisis eran más propensas a elegir canciones con un tema de pérdida, como "Still Loving You" de los Scorpions, dijeron los investigadores.

Por otro lado, aquellos que intentaban aliviar su soledad se sintieron atraídos por letras que evocan pertenencia, como "Happy" o "Mamma Mia" de Abba, según muestran los resultados.

Las canciones más populares procedían de los géneros latino, pop y rock, y la fuerte presencia de participantes de habla hispana impulsó la categoría latina, dijeron los investigadores.

Entre las canciones más destacadas se encuentran "Happy", "Watermelon Sugar" de Harry Styles y "Blinding Lights" de The Weeknd. Entre los principales artistas a los que se recurrió en busca de apoyo emocional se encuentran Queen, Dua Lipa, Taylor Swift, Harry Styles, Coldplay, The Beatles, The Weeknd e Imagine Dragons.

Aunque la música en general ayuda a las personas a sobrellevar la situación, las letras tienen un peso psicológico particular, concluyeron los investigadores.

"Este es el primer estudio empírico a gran escala que vincula el contenido lírico con las estrategias de afrontamiento emocional", señaló en un comunicado de prensa la investigadora sénior, Renana Peres, profesora de marketing de la Universidad Hebrea.

"En un momento en el que muchos están lidiando con traumas personales y colectivos, comprender el poder emocional de las letras puede ayudarnos a respaldar mejor la salud mental, tanto individualmente como como sociedad", añadió.

Más información

La Fundación Jed ofrece más información sobre música y salud mental.

FUENTE: Universidad Hebrea de Jerusalén, comunicado de prensa, 21 de abril de 2025