Qué tan útiles son los crucigramas para la salud del cerebro: ¿mito o realidad?

Los crucigramas ofrecen estimulación mental, pero su impacto en la salud cerebral es limitado (Créditos: Freepik)

De acuerdo con National Geographic, la creencia de que los crucigramas y otros juegos de palabras son esenciales para mantener la agudeza mental en la vejez ha sido ampliamente aceptada. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la clave para una buena salud cerebral podría ir más allá de estos pasatiempos. Aunque los crucigramas fueron considerados como ejercicios mentales efectivos, los expertos advierten que su impacto podría no ser tan directo como se piensa.

La conexión entre los crucigramas y la inteligencia verbal

Según National Geographic, una teoría popular es que las personas que disfrutan de los crucigramas tienden a tener un alto coeficiente intelectual verbal, lo que a su vez se asocia con un menor riesgo de demencia. Kellyann Niotis, neuróloga preventiva, señala que las personas con mayor educación suelen tener un coeficiente intelectual verbal más alto, lo que podría explicar por qué parecen estar en menor riesgo de deterioro cognitivo. Sin embargo, esta correlación no implica necesariamente una relación causal directa entre los crucigramas y la salud cerebral.

El desafío adecuado para activar el cerebro

Gary Small, presidente de psiquiatría en el Hackensack University Medical Center, creció en un hogar amante de los rompecabezas, pero profesionalmente no estaba completamente convencido de sus beneficios cognitivos. Según National Geographic, Small sugiere que para activar los circuitos neuronales y ejercitar el cerebro, el desafío debe ser el adecuado. Esto se alinea con el principio de “úsalo o piérdelo”, similar al ejercicio físico, donde se necesita un esfuerzo constante para mantener la fuerza.

Un estudio de 2022 publicado en NEJM Evidence encontró que las personas con deterioro cognitivo leve que realizaron crucigramas durante 12 semanas mostraron mejoras cognitivas. Sin embargo, National Geographic aclara que estos resultados, aunque prometedores, fueron modestos y específicos para un grupo particular de personas ya afectadas por el deterioro cognitivo.

Juegos de mesa y rompecabezas predicen habilidades de razonamiento y memoria, según estudio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, un estudio de 2024 analizó las elecciones de estilo de vida de más de 9.000 personas y concluyó que los juegos de mesa y los rompecabezas eran fuertes predictores de habilidades de razonamiento y memoria.

Ejercicio físico: el verdadero aliado del cerebro

A pesar de los beneficios potenciales de los crucigramas, National Geographic destaca que la investigación apoya más firmemente otras intervenciones de estilo de vida para mejorar la salud cerebral.

En su libro “Outlive: The Science and Art of Longevity”, el médico Peter Attia afirma que el ejercicio es “el elemento más poderoso en nuestro kit de herramientas preventivas”, especialmente para reducir el riesgo de Alzheimer y el deterioro cognitivo. El ejercicio regular mejora el control de la glucosa, aumenta el flujo sanguíneo y ha demostrado incrementar el volumen del hipocampo, una región crítica para el aprendizaje y la memoria.

El ejercicio físico es clave para reducir el riesgo de Alzheimer, afirma el médico, Peter Atti, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo modificables y la importancia de un enfoque integral

El informe de 2024 de The Lancet Commission on Dementia identificó 13 factores de riesgo modificables a lo largo de la vida, como la pérdida auditiva, el traumatismo craneoencefálico, la hipertensión, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la diabetes tipo 2, la contaminación del aire, el colesterol alto, los problemas de visión no tratados y los niveles educativos bajos en la infancia.

National Geographic señala que los crucigramas no figuran en esta lista, lo que sugiere que otros hábitos de vida tienen un impacto más significativo en la salud cerebral.

A su vez, el medio informa que mantener el cerebro activo ayuda a construir una reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y mantenerse fuerte frente al envejecimiento o enfermedades.

Por su lado, Gary Small recuerda un estudio de hace más de 25 años que mostró que las personas con riesgo genético de demencia necesitaban trabajar más para resolver tareas de memoria, y aquellos cuyos cerebros trabajaban más duro experimentaron un mayor deterioro cognitivo con el tiempo.

En última instancia, aunque los crucigramas pueden ofrecer cierta estimulación mental, National Geographic enfatiza que no deben ser la única estrategia para mantener la salud cerebral. Un enfoque integral que incluya ejercicio regular y otros hábitos saludables proporcionará una protección más efectiva contra el deterioro cognitivo que depender únicamente de los rompecabezas.