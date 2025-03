El hábito número uno que se debe adoptar para tener un mejor nivel de azúcar en sangre, según los dietistas

Este habito es el mejor para mantener los niveles de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente ha revelado que realizar pausas breves para caminar durante el día puede tener un impacto significativo en los niveles de azúcar en sangre, especialmente después de las comidas. Según informó un artículo especializado de Eating Well, caminar entre dos y cinco minutos luego de comer no solo mejora la sensibilidad a la insulina, sino que también ayuda a reducir los picos de glucosa en el organismo. Este hábito, que no requiere grandes esfuerzos ni largas sesiones de ejercicio, podría ser clave para prevenir y controlar enfermedades como la diabetes tipo 2.

De acuerdo con Eating Well, la actividad física, incluso en pequeñas dosis, desempeña un papel crucial en la regulación del azúcar en sangre. Esto se debe a que los músculos, al activarse, utilizan la glucosa como fuente de energía, lo que contribuye a disminuir los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Además, la actividad física mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, la hormona encargada de transportar el azúcar desde la sangre hacia las células. Este proceso, descrito por la dietista Raksha Shah, es conocido como un “barrido de azúcar”, ya que permite que el cuerpo queme la glucosa en lugar de almacenarla.

La ciencia detrás de caminar luego de comer

Caminar durante apenas 10 minutos después de una comida puede tener beneficios significativos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eating Well destacó que investigaciones recientes han demostrado que caminar apenas 10 minutos después de una comida puede tener beneficios significativos para la salud metabólica. Según la dietista Bess Berger, este hábito no solo mejora la sensibilidad a la insulina, sino que también reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, especialmente en personas con un estilo de vida sedentario. Berger enfatizó que no es necesario realizar ejercicios intensos o pasar horas en el gimnasio para obtener estos beneficios; basta con incorporar caminatas suaves en la rutina diaria.

Este estudio concluyó que realizar pausas de dos a cinco minutos para caminar a lo largo del día puede reducir de manera significativa los niveles de glucosa e insulina después de las comidas. Estas pausas, además, suman un promedio de 28 minutos de actividad física de baja intensidad al día, lo que representa un aumento considerable en comparación con un estilo de vida sedentario. Este enfoque, según los expertos, es especialmente útil para quienes pasan largas horas sentados, ya sea en el trabajo o en casa.

Estrategias para incorporar diariamente más movimiento

Para quienes encuentran difícil mantenerse activos, el artículo ofreció una serie de recomendaciones prácticas. En lugar de intentar realizar cambios drásticos, los expertos sugieren comenzar con pequeños ajustes que sean sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, se puede instalar una plataforma para caminar debajo del escritorio, configurar recordatorios en el teléfono para levantarse y moverse cada cierto tiempo, o incluso aprovechar momentos cotidianos, como hablar por teléfono, para caminar de un lado a otro.

La dietista Raksha Shah también recomendó actividades simples como pasar la aspiradora o realizar estiramientos mientras se ve televisión. Según Shah, lo importante es evitar estar sentado durante largos períodos y activar los músculos grandes del cuerpo. Incluso tareas domésticas o movimientos ligeros pueden marcar una diferencia significativa en la salud metabólica.

Más allá del ejercicio: otros factores claves para controlar el azúcar en sangre

También existen otros métodos y otras estrategias para mantener niveles saludables de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la actividad física es fundamental, existen otras estrategias igualmente importantes para mantener niveles saludables de azúcar en sangre. Una de ellas es seguir una dieta equilibrada. Shah sugirió que los platos deben incluir una combinación de verduras ricas en fibra, proteínas magras o de origen vegetal, carbohidratos de calidad como cereales integrales o legumbres, y grasas saludables provenientes de alimentos como el aguacate o los frutos secos. Este enfoque ayuda a prevenir picos de glucosa y promueve un bienestar general.

El sueño también juega un papel crucial. Según el medio especializado, estudios han demostrado que la falta de sueño o un descanso de mala calidad pueden elevar los niveles de azúcar en sangre al día siguiente. Establecer una rutina de sueño regular y buscar formas de relajarse antes de acostarse, como la meditación o la lectura, pueden mejorar significativamente la calidad del descanso.

El estrés es otro factor que no debe pasarse por alto. Shah explicó que el estrés crónico eleva los niveles de cortisol, una hormona que puede causar fluctuaciones en el azúcar en sangre. Para contrarrestar este efecto, se recomienda practicar actividades relajantes como el yoga, la meditación o simplemente tomarse un tiempo para desconectar y descansar.

Un cambio pequeño con grandes beneficios

Incorporar pausas breves para caminar en la rutina diaria puede ser una estrategia sencilla pero poderosa para mejorar la salud metabólica. Este hábito no solo ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, sino que también contribuye a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Además, no es necesario realizar cambios drásticos en el estilo de vida; basta con encontrar formas creativas de mantenerse activo a lo largo del día.

Ya sea caminando después de las comidas, bailando al ritmo de una canción favorita o realizando tareas domésticas, cualquier actividad que active los músculos grandes del cuerpo puede marcar una diferencia significativa. Según los expertos citados, la clave está en la constancia y en evitar largos períodos de inactividad.