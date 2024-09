Las inyecciones semanales de insulina son tan efectivas para la diabetes como las inyecciones diarias, según muestran los estudios

MIÉRCOLES, 11 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Las inyecciones semanales de insulina pueden ayudar a controlar tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2, tan bien como lo hacen las inyecciones diarias, encontraron un par de ensayos clínicos.

Una nueva clase de insulina llamada efsitora alfa ha sido diseñada para requerir inyecciones solo una vez a la semana, dijeron los investigadores.

Dos ensayos de fase 3 presentados el martes en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Madrid muestran que efsitora es tan segura y eficaz como las inyecciones diarias estándar de insulina:

Un ensayo en 928 personas con diabetes tipo 2 encontró que la efsitora semanal controlaba los niveles de azúcar en la sangre, así como una forma de insulina de acción prolongada llamada degludec.

El otro ensayo encontró que la efsitora una vez a la semana también funcionó tan bien como el degludec diario en 623 personas con diabetes tipo 1.

"Una insulina una vez a la semana tiene el potencial de simplificar la administración de la dosis y disminuir las barreras para comenzar la terapia con insulina mediante una reducción en la carga de inyección en comparación con una insulina una vez al día", escribió el equipo detrás del ensayo sobre la diabetes tipo 2, que fue dirigido por la Dra. Carol Wysham, endocrinóloga del Centro MultiCare Rockwood para la Diabetes y la Endocrinología en Spokane. Lavar.

"Tradicionalmente, las insulinas basales se dosifican una vez al día, un programa de tratamiento que puede dificultar el cumplimiento para una parte significativa de las personas que viven con diabetes tipo 2", señaló Wysham en un comunicado de prensa del fabricante de medicamentos Eli Lily. "Efsitora tiene el potencial de abordar la carga del tratamiento y mejorar la adherencia, al mismo tiempo que reduce la A1C. Estos resultados pueden tener un impacto significativo para las personas que viven con diabetes tipo 2 que buscan una opción de una vez a la semana que proporcione resultados similares a las insulinas diarias".

En ambos ensayos clínicos, que duraron 52 semanas, los investigadores asignaron aleatoriamente a los participantes a tomar insulina efsitora o degludec.

La principal diferencia en los resultados entre los dos ensayos involucró eventos hipoglucémicos (bajo nivel de azúcar en la sangre).

El ensayo de diabetes tipo 2 no encontró diferencias estadísticamente significativas entre efsitora y degludec en lo que respecta a la hipoglucemia.

Pero la hipoglucemia ocurrió con más frecuencia entre los diabéticos tipo 1 que tomaban efsitora (10 por ciento) en comparación con degludec (3 por ciento), muestran los resultados.

Se necesita más trabajo para determinar la mejor dosis "para mantener la eficacia y al mismo tiempo mitigar el riesgo de hipoglucemia con el tratamiento semanal con efsitora en las personas con diabetes tipo 1", concluyó el equipo del ensayo de diabetes tipo 1 dirigido por el Dr. Richard Bergenstal, director ejecutivo del Centro Internacional de la Diabetes del Instituto HealthPartners, en Minneapolis.

"Las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina todos los días. Actualmente, pueden administrar la insulina usando un sistema automatizado de administración de insulina o tomando una inyección diaria de insulina basal y múltiples inyecciones de insulina durante las comidas cada día", explicó Bergenstal en un comunicado de prensa de Eli Lilly. "Estos nuevos datos muestran que con una dosis a la semana de insulina basal, efsitora pudo lograr una reducción de A1C similar a la de tomar una inyección de una de las insulinas de base más utilizadas todos los días. Espero con interés una mayor evaluación de estos datos, incluidas las formas de minimizar la hipoglucemia, para que la insulina una vez a la semana pueda ser una opción para personalizar el manejo de la diabetes tipo 1".

El ensayo de diabetes tipo 2 también encontró que efsitora funcionó bien en los diabéticos, incluso si estaban tomando un medicamento GLP-1 como Ozempic.

"Dadas las directrices de tratamiento y las recomendaciones de incorporar agonistas del receptor de GLP-1 en una etapa más temprana del tratamiento, junto con su uso creciente en todo el mundo, es relevante mostrar que efsitora se puede añadir de forma efectiva y segura a dicha terapia", concluyó el equipo de Wysham en un comunicado de prensa de la reunión.

La diabetes tipo 1 es una afección hereditaria en la que el sistema inmunitario destruye o daña la capacidad del cuerpo para producir insulina. Las personas con diabetes tipo 2 desarrollan resistencia a la insulina, que también puede destruir o dañar la capacidad de producir insulina.

Los resultados del ensayo sobre la diabetes tipo 2 se publicaron el 10 de septiembre en la revista New England Journal of Medicine, mientras que los resultados del ensayo sobre la diabetes tipo 1 se publicaron el 10 de septiembre en la revista The Lancet.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2024; Eli Lilly, comunicados de prensa, 10 de septiembre de 2024