Un libro de cocina vinculó la alimentación saludable con un buen descanso

Un nuevo libro de cocina propone una solución inesperada para quienes buscan mejorar la calidad de su sueño: cambiar lo que comen. La obra titulada Eat Better, Sleep Better (Come mejor, duerme mejor), escrita por Marie-Pierre St-Onge y Kat Craddock, combina investigaciones científicas con recetas diseñadas para promover un descanso más reparador.

Este proyecto surge de años de estudio sobre la relación entre la alimentación y el sueño, liderados por St-Onge, quien dirige el Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y el Circadiano en la Universidad de Columbia.

De acuerdo con los hallazgos de St-Onge, las dietas ricas en grasas saturadas y carbohidratos simples pueden dificultar el sueño profundo, mientras que una alimentación equilibrada, rica en fibra y nutrientes esenciales, favorece un descanso de mayor calidad.

Además, la falta de sueño no solo afecta el bienestar general, sino que también puede influir en las elecciones alimenticias, creando un ciclo perjudicial.

“Es un ciclo en el que la falta de sueño conduce a malas elecciones alimentarias y a una peor calidad de la dieta, lo que a su vez impulsa la falta de sueño”, explicó St-Onge a AP.

La ciencia detrás de los alimentos que favorecen el sueño

El libro se basa en investigaciones que identifican ciertos alimentos como aliados del sueño. Ingredientes como los frutos secos, las semillas y los cereales integrales, entre ellos la cebada y el trigo sarraceno, contienen melatonina, una hormona clave en la regulación del ritmo circadiano.

Frutas y verduras de colores vivos, como la calabaza, las cerezas, los plátanos y los tomates, también contribuyen a mejorar la calidad del sueño gracias a sus fitoquímicos y propiedades antiinflamatorias.

Otro componente esencial es el triptófano, un aminoácido que el cuerpo no produce de manera natural y que debe obtenerse a través de la dieta. Sin embargo, para que el triptófano se convierta en melatonina y serotonina, necesita la presencia de nutrientes como el magnesio, el zinc y las vitaminas del grupo B.

St-Onge enfatizó que no se trata de consumir un alimento específico antes de dormir, sino de mantener una dieta equilibrada a lo largo del día para que el cuerpo disponga de los nutrientes necesarios en el momento adecuado.

Un plan de 28 días para transformar la dieta y el descanso

El libro no solo ofrece recetas, sino que también presenta un plan de alimentación de 28 días diseñado para mejorar el sueño. Según explicó AP, las recetas abarcan todas las comidas del día, incluyendo refrigerios y postres, y están cuidadosamente elaboradas para cumplir con los requisitos nutricionales identificados por la investigación.

Craddock, quien es redactora jefe de la revista gastronómica Saveur, señaló que el desarrollo de las recetas fue un proceso colaborativo entre su enfoque culinario y los objetivos científicos de St-Onge.

Un ejemplo destacado es una versión más saludable del gumbo criollo, un plato tradicionalmente pesado. En esta receta, la andouille, una salchicha de cerdo rica en grasas saturadas, se sustituye por salchicha de pollo, y se incorporan más de medio kilo de verduras variadas junto con arroz integral, un carbohidrato complejo.

Cocina internacional y accesible para todos

Además de mejorar la calidad del sueño, el libro busca ampliar los horizontes culinarios de los lectores. Según reportó AP, Craddock destacó que las recetas incluyen ingredientes y platos de diversas culturas, lo que permite a las personas explorar opciones saludables y emocionantes que pueden estar disponibles en su entorno local.

“Si profundizamos un poco más y miramos un poco más allá, hay ingredientes saludables, sabrosos y emocionantes de muchas culturas que se encuentran justo en nuestro propio patio trasero”, afirmó Craddock.

El libro también incluye gráficos y explicaciones científicas que ayudan a los lectores a comprender cómo los alimentos afectan el sueño y la salud en general.

St-Onge subrayó que los efectos de una dieta saludable en el sueño no son inmediatos, ya que el cuerpo necesita tiempo para procesar los alimentos y transformar los nutrientes en las hormonas necesarias.