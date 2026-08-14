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Por qué algunas personas huelen distinto con la edad

Los cambios en los lípidos de la piel, ciertos medicamentos, la alimentación y las condiciones de salud pueden modificar el olor corporal a medida que pasan los años

Un hombre con camiseta gris frunce el ceño y cierra los ojos mientras su mano izquierda está cerca de su axila levantada, sobre un fondo de taquillas.
La dermatóloga Sonal Choudhary afirmó que el olor corporal asociado a la edad no refleja falta de higiene, sino cambios bioquímicos de la piel envejecida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La idea de que el paso del tiempo deja una marca en el olfato tiene una base biológica, aunque la explicación es más amplia que un simple estereotipo. Según Popular Science, el envejecimiento puede modificar el olor corporal por cambios en la química de la piel, aunque médicos e investigadores advierten que también influyen la medicación, la dieta, el entorno y la forma en que cada persona interpreta ciertos aromas.

La dermatóloga Sonal Choudhary, profesora asistente de dermatología en la Universidad de Pittsburgh, explicó que una de las confusiones más frecuentes consiste en asociar ese olor con falta de higiene. “El mayor error es creer que este olor refleja una mala higiene”, señaló la especialista en Popular Science, y continuó: “En realidad, la piel envejecida atraviesa cambios bioquímicos previsibles que pueden alterar el olor corporal, incluso en personas con hábitos de higiene adecuados”.

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Una molécula asociada al olor de la edad

Parte de la explicación científica se concentra en el 2-nonenal, un compuesto que aparece cuando ciertos lípidos presentes en la superficie cutánea se oxidan. Según detalló Popular Science, Choudhary indicó que ese proceso se vuelve más probable con el paso de los años debido a transformaciones en la composición de la piel.

La especialista precisó que el 2-nonenal no aumenta de manera lineal durante toda la vida. Algunas investigaciones ubican su incremento desde la mediana edad, aunque los niveles pueden estabilizarse o mostrar diferencias marcadas entre personas. Esa variabilidad sugiere que el fenómeno no responde a una sola causa ni afecta del mismo modo a todos los adultos mayores.

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Moléculas y proteínas de colores brillantes conectadas por líneas digitales sobre fondo oscuro con patrones geométricos.
El 2-nonenal es una molécula vinculada al olor de la edad y aparece cuando se oxidan ciertos lípidos de la superficie cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en el Monell Chemical Senses Center aportó un dato que complejiza la idea del llamado “olor a viejo”. En esa investigación, participantes olieron muestras de sudor axilar de personas de distintos grupos etarios. El resultado mostró que los hombres de mediana edad fueron calificados con el olor más desagradable, mientras que el de los adultos mayores recibió valoraciones menos negativas.

Más que química, una combinación de factores

Ese hallazgo reforzó una hipótesis: el olor asociado a la edad no depende únicamente de un marcador químico. Choudhary sostuvo que en la vejez suelen acumularse otras condiciones que influyen en el olor corporal, entre ellas enfermedades crónicas, menor movilidad, cambios en las rutinas de higiene y modificaciones en el ambiente doméstico.

La médica también mencionó el efecto de los tratamientos farmacológicos. Antidepresivos, medicación para la diabetes y suplementos pueden alterar la transpiración y el olor de la piel. A eso se suman factores alimentarios: ajo, cebolla, alcohol y ciertas especias cambian el aroma corporal en algunas personas, sin importar la edad.

Primer plano de una mujer adulta con camisa de lino marrón, levantando el brazo derecho para revelar la axila, con una leve neblina visible. Mira hacia abajo con expresión seria.
Las investigaciones indican que el 2-nonenal puede aumentar desde la mediana edad, pero sus niveles no crecen de forma lineal y varían entre personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tejidos de la ropa, la frecuencia de lavado y los productos de cuidado personal también forman parte de la ecuación. Para Choudhary, el envejecimiento representa solo un elemento dentro de un cuadro más amplio, donde la biología se cruza con hábitos cotidianos y condiciones de salud.

La memoria también influye en lo que percibimos

Popular Science subraya otro punto central: el olfato humano no funciona como un sensor neutro. La percepción de los aromas está atravesada por recuerdos, aprendizajes culturales y asociaciones personales. Muchas personas vinculan ciertos olores con casas de abuelos, muebles antiguos o residencias de larga estadía, y esa carga simbólica puede influir en la manera en que interpretan el olor de otra persona.

Choudhary explicó que, en ese sentido, el llamado popularmente “olor a viejo” mezcla señales químicas reales con una lectura subjetiva. Un mismo aroma puede despertar familiaridad, rechazo o nostalgia según la experiencia previa de quien lo percibe. Esa dimensión cultural ayuda a entender por qué el concepto tiene tanta fuerza en el lenguaje cotidiano, aun cuando la evidencia científica no lo reduzca a una única sustancia.

Cuándo conviene consultar a un médico

Los cambios graduales en el olor corporal no suelen ser motivo de alarma. Aun así, la especialista advirtió que una modificación repentina o muy marcada merece atención clínica, sobre todo si aparece junto con pérdida de peso, fiebre, sudoración excesiva, alteraciones urinarias, lesiones en la piel u otros síntomas recientes.

Un hombre sentado en camilla de examen, con camisa celeste, mira a un médico de espaldas. Un cartel de anatomía y un estetoscopio cuelgan en la pared.
Los cambios repentinos en el olor corporal pueden requerir consulta médica, y el control del problema incluye limpieza suave de la piel, lavado de la ropa, hidratación y manejo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, el nuevo olor podría ser una señal temprana de una condición médica o un efecto secundario de algún tratamiento. La recomendación, según recogió Popular Science, consiste en no atribuir de forma automática esa variación al envejecimiento y comentarla con un profesional de la salud.

Qué se puede hacer para reducir el olor corporal

Hasta el momento no existe un tratamiento aceptado de forma general para disminuir de manera específica el 2-nonenal. Pese a eso, la dermatóloga señaló que hay medidas simples que ayudan a controlar el olor corporal y a preservar la barrera cutánea.

Entre ellas figuran la limpieza suave de la piel, el lavado frecuente de la ropa y la hidratación regular. También mencionó una alimentación equilibrada, con productos ricos en antioxidantes, como frutos rojos, vegetales de hoja oscura y legumbres. La evidencia disponible todavía no permite afirmar que los antioxidantes, en cosméticos o en la dieta, reduzcan de forma directa ese compuesto.

La médica añadió que el control de enfermedades crónicas, una buena hidratación y el tratamiento de la sudoración excesiva también pueden colaborar en el manejo del problema. La explicación científica, de acuerdo con Popular Science, deja un mensaje claro: el olor asociado a la edad existe en parte, pero no responde a una sola molécula ni define por sí mismo a una persona.

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