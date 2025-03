Síndrome de Houdini, cuando el miedo al compromiso afecta las relaciones y el bienestar emocional

Las personas con síndrome de Houdini suelen sentir miedo a la intimidad y la cercanía emocional, lo que los lleva a evitar las confrontaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacerse humo, desaparecer o esfumarse como hacen los magos. Así actúan las personas que tienen el llamado síndrome de Houdini, un comportamiento que se caracteriza por huir o distanciarse ante los problemas.

“El síndrome de Houdini se denomina así en alusión al reconocido mago, ilusionista y acróbata húngaro-estadounidense Harry Houdini quien a principios del siglo XX fue famoso por sus habilidades en el escapismo, donde en situaciones consideradas imposibles de librarse, tales como ser atado por cuerdas, esposas, candados o camisas de fuerza bajo el agua, él lograba salir exitosamente”, explicó a Infobae la licenciada en Psicología y Magister Alejandra Bruzzo, de Fundación Aiglé.

“Esta situación se da cuando en las relaciones uno de los integrantes de la pareja tiende a escaparse, tanto sentimental como físicamente, evitando la situación de tener que hablar. Cuanto más crece el compromiso en la pareja, más aumenta la necesidad de huir del ‘escapista’, cortando la relación abruptamente y desapareciendo sin explicación. Cabe destacar que por más que se lo denomine como síndrome, no se encuentra clasificado en ningún manual diagnóstico y tampoco fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, destacó la experta.

El síndrome de Houdini es una manifestación de ansiedad y miedo al compromiso, lo que genera evasión para evitar el sufrimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En coincidencia, Alexis Alderete (MP 85367), licenciado en Psicología, especialista en Trastornos de Ansiedad y Entrenamiento en Habilidades y posgrado en Sexología Clínica, afirmó a Infobae que “este síndrome describe el patrón de comportamiento de una persona que estando en una relación amorosa, ante la menor situación de conflictividad con la pareja u otra relación afectiva, elige evitar el enfrentamiento, optando por el escape, la evitación o por tomar distancia emocional”.

El psicólogo comentó que este comportamiento suele observarse con mayor frecuencia en jóvenes, “quienes no tienen mucha experiencia en relaciones sexo-afectivas, por lo cual no desarrollaron ni incorporaron las herramientas y habilidades para resolver aquellos conflictos que van atravesando en una relación de pareja o incluso familiar”.

Por supuesto, también puede aparecer en adultos, “quienes por su propia historia personal atravesaron malas experiencias con sus parejas, porque hubo violencia o conflictos, por lo que prefieren evitar todo malestar para no agravar la situación o que la pelea vaya escalando en la violencia”.

La inmadurez emocional y el miedo al compromiso son factores clave en la aparición del síndrome de Houdini en las relaciones de pareja (imagen ilustrativa infobae)

Por su parte, Bruzzo señaló: “En esta época, donde la sociedad se encuentra marcada por el individualismo, se utiliza coloquialmente el concepto del síndrome de Houdini, para denominar a aquellas personas escapistas. Las relaciones actualmente son difusas, frágiles y sin generar vínculos serios, como si las personas fueran reemplazables rápidamente. En dicho síndrome estas personas sienten amenazadas su libertad, el estar en una relación lo sienten como un peso y ven los vínculos como algo muy difícil, buscan salvaguardar su libertad”.

Las personas con síndrome de Houdini se caracterizan por escapar no solo de la pareja, sino también de trabajos y responsabilidades. De hecho, tienden a involucrarse rápidamente en actividades o relaciones, pero a medida que aumenta su compromiso también crece su necesidad de escapar de él.

El síndrome generalmente presenta varias fases que van desde el inicio, con una entrega completa e implicación total, hasta el rechazo y desaparición de la relación.

Cuáles son las causas de este síndrome

El apego evitativo, como consecuencia de la falta de cuidados emocionales, puede generar comportamientos relacionados con el síndrome de Houdini (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Bruzzo, los factores que influyen son varios: “Inmadurez emocional de la persona, quien no sabe cómo gestionar sus emociones. También miedo al compromiso en la relación a largo plazo, lo que genera un distanciamiento como una forma de no profundizar en la pareja. Es posible que la persona esté influenciada por experiencias pasadas, tal vez una relación que le generó el miedo a volver a sufrir o a ser abandonada y no quiere repetir ciertas situaciones. Finalmente, por incapacidad para manejar conflictos puede evitar las confrontaciones”.

Y añadió: “En resumen, este síndrome es consecuencia de la manifestación de ansiedad y el miedo al compromiso que afecta a muchas personas en diferentes aspectos de sus vidas. La evasión funcionaría como un mecanismo que encontró la persona para no sufrir”.

Para Alderete existen también múltiples causas de este síndrome, entre ellas, haber desarrollado apego evitativo. “Se define como toda conducta que lleva a una persona hacia el acercamiento y que conserve su proximidad con otro individuo. En el caso de desarrollar apego evitativo o miedoso, la persona ha internalizado que la intimidad le produce miedo. Por ende, este sujeto internalizó que cuando confía o muestra amor a otros puede sufrir un daño o salir lastimado emocionalmente”, describió Alderete.

Tanto las personas con el síndrome como sus parejas deben trabajar en la comunicación asertiva y la gestión de emociones para mejorar la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede incidir no haber aprendido o desarrollado una buena gestión de sus emociones: “Si son personas jóvenes, con poca experiencia en relaciones, puede darse que no han sabido cómo gestionar esos momentos incómodos o no aprendieron a expresar lo que van sintiendo y permitir que la otra persona hable sobre lo que siente de la relación. Si siempre escaparon de esos conflictos o dejaron sin darle explicaciones a la otra persona involucrada, eso refuerza la conducta de que ante un malestar emocional se debe huir”, señaló Alderete.

Cómo afrontar el síndrome de Houdini

Los expertos dicen que la manera de superarlo es aprender a observar el comportamiento que el “escapista” está reforzando. “Para la persona dicha conducta es automática y tal vez no pueda notar que siempre escapa a los conflictos emocionales”, dijo Alderete.

Y recomendó empezar un proceso terapéutico para explorar los orígenes de tal comportamiento. “Que aprenda habilidades emocionales para comenzar a gestionar de una manera más eficiente el resolver conflictos emocionales”, destacó el experto.

Este síndrome es consecuencia de la manifestación de ansiedad y el miedo al compromiso que afecta a muchas personas (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, Bruzzo dijo que la forma de afrontar esta situación es haciendo una autoevaluación:

Reflexionar sobre los vínculos y patrones de comportamiento en las relaciones

Identificar miedos y creencias limitantes

Reconocer las respuestas de huida como un mecanismo de evitación del miedo

Detectar las razones que originan la respuesta de escape

Apoyo social

Buscar ayuda especializada de psicólogos o psiquiatras.

Pedir apoyo a la pareja, reconocer y aceptar la soledad y la tristeza

Aumentar la autoestima

Para afrontar el síndrome de Houdini, se recomienda reflexionar sobre los patrones de comportamiento y buscar ayuda profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la pareja, Alderete recomendó no presionar “para evitar generar un mayor rechazo por parte de quien está atravesando el síndrome y que se produzca un mayor distanciamiento”.

Y aconsejó tener conversaciones profundas en momentos de tranquilidad. “Hablar sobre cuáles son los límites, cómo se llevará adelante la relación, qué temas son los que generan mayor ansiedad y que la pareja también pueda expresar cómo se siente cada vez que quiere resolver los problemas de una manera efectiva. Hay que entender que quien está en el lugar de pareja no comprende la actitud y la evitación, lo que le despierta ansiedad e incertidumbre, tratando de encontrar el origen de la conducta, lo que le produce más dudas que certezas”, comentó el experto.

Según Bruzzo, tanto el “escapista” como su pareja deben trabajar en:

Los expertos recomiendan procesos terapéuticos para gestionar los conflictos emocionales y aprender a resolverlos sin evasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar activamente y validar las emociones de la pareja

Fomentar la comunicación asertiva y ser honestos

Reflexionar sobre qué quieren y merecen en una relación

Conocer nuevas formas de relaciones sanas y duraderas

Buscar nuevas estrategias de respuesta, más saludables y positivas

Establecer límites saludables

“Si esto no funciona o no alcanza, se podría recurrir a una terapia de pareja o individual”, recomendó.

Finalmente, el licenciado Alderete concluyó: “Hay que internalizar que una relación sana es aquella que desarrolló la capacidad de afrontar diversos retos y que ambos miembros de la pareja deciden resolverlos para poder continuar juntos. Son los desafíos que resuelven juntos y cómo gestionan el malestar emocional y conductual, lo que termina fortaleciendo la pareja”.