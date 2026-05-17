El Salvador vivió el “Paseo de Caballeros”, una rodada para concientizar sobre el cáncer de próstata

Carlos Antonio Navarrete, sobreviviente de cáncer, promueve chequeos anuales para la detección temprana en El Salvador. (Infobae / Foto A. Parada)

A sus 76 años, Carlos Antonio Navarrete recorre calles de San Salvador sobre una motocicleta de casi 500 kilogramos. Su historia es la de un sobreviviente que decidió transformar la adversidad en un llamado colectivo. “Tengo 15 años de sobrevida tras haber superado el cáncer gracias a Dios y al cuido personal, considero que una de las partes más importantes es mantener el chequeo anual”, declaró a Infobae tras participar en el Paseo de Caballeros. Esta actividad reúne a decenas de motociclistas con el objetivo de concientizar sobre la prevención del cáncer de próstata entre los salvadoreños.

Navarrete, originario de la capital y gerente general de una compañía importadora, relató que hace más de medio siglo comenzó a manejar motocicleta y que nunca ha sufrido accidentes graves. “En motocicleta la defensa es el humano, no el vehículo. Hay que cuidarse, no solo en la carretera, sino en todo sentido”, explicó. Su diagnóstico de cáncer gástrico llegó de forma repentina en 1960, aunque llevaba un estilo de vida activo, sin excesos, y sin síntomas aparentes. “Esto me pasó sin tener dolor, ni nada. En los chequeos médicos anuales salió la enfermedad que ya comenzaba. Fue oportuno y aquí estoy”, señaló Navarrete. La detección temprana, insistió, marcó la diferencia “Uno de los factores importantes es hacer su chequeo anual. Es la clave del éxito de cualquier enfermedad, más del cáncer que es una enfermedad silenciosa, pero cuando ataca, ataca fuerte”.

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Navarrete atribuye su recuperación del cáncer a la detección temprana lograda gracias a chequeos médicos regulares. (Infobae / A. Parada)

La experiencia personal de Navarrete se entrelaza con el mensaje que impulsa el Distinguished Gentleman’s Ride, conocido localmente como Paseo de Caballeros. Este movimiento internacional reúne a miles de motociclistas vestidos con trajes elegantes para realizar recorridos en ciudades de todo el mundo. El objetivo es recaudar fondos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata, así como a la salud mental masculina. Desde su creación en 2012, la iniciativa ha recaudado más de $30 millones y suma a más de 58 mil motociclistas en numerosas ciudades cada año.

En El Salvador, la edición de este año convocó a decenas de participantes de distintos clubes y marcas. El recorrido se extendió entre El Salvador del Mundo y el Redondel Masferrer; más tarde la actividad se extendió a otros puntos emblemáticos como Surf City. Daniel Magaña, gerente de ventas de BMW El Salvador, que coordinó, destacó la diversidad de la comunidad: “Este es el quinto año que nos sumamos a la dinámica. El objetivo es poder apoyar y empatizar con todos aquellos hombres que están sufriendo o han sido diagnosticados con cáncer de próstata, con el objetivo de recaudar fondos para poder seguir salvando vidas”, explicó a Infobae. Magaña subrayó que los fondos se distribuyen de manera equitativa a través de una plataforma global, para apoyar tratamientos y diagnósticos de quienes enfrentan la enfermedad.

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El Paseo de Caballeros reúne a motociclistas para concientizar sobre la prevención del cáncer de próstata y la salud masculina. (Infobae / A. Parada)

La convocatoria muestra un crecimiento sostenido en el número de participantes, incluyendo a mujeres riders. “Ya llevamos bastante tiempo que la comunidad de mujeres ha ido aumentando. Este año vemos bastante movimiento de parte de ellas, son alrededor de 15 mujeres que nos acompañan en todo el recorrido”, detalló Magaña.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en 2020, el cáncer de próstata provocó 328 muertes en El Salvador, ubicándose como la 12° causa de fallecimiento en el país, según cifras de World Life Expectancy. El cáncer de próstata suele afectar a hombres de edad avanzada y en el 95% de los casos corresponde a un adenocarcinoma. La importancia de la detección temprana y el acceso a controles médicos periódicos resuena en el testimonio de Navarrete y en las voces de quienes se suman al Paseo de Caballeros.

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Los fondos recaudados durante el evento apoyan diagnósticos y tratamientos de cáncer de próstata a través de una plataforma global. (Infobae / A. Parada)

Durante la jornada, los participantes remarcaron la importancia de crear espacios donde los hombres puedan hablar de salud y romper tabúes. “El objetivo es poder apoyar. Aquí podemos ver motos de todo tipo de marcas. Buscamos que sea algo que sume a toda la comunidad rider”, enfatizó Magaña, quien observó cómo año tras año se suman más personas a la causa.

El Paseo de Caballeros reafirma su propósito como plataforma de solidaridad y prevención. La actividad, que se realiza simultáneamente en más de 900 ciudades del mundo, permite que las donaciones lleguen allí donde más se necesitan, impulsando la detección temprana y la atención médica de quienes enfrentan el cáncer de próstata en etapas avanzadas.

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