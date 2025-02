5 estrategias para diagramar un plan de estudios y mejorar el rendimiento académico

El equilibrio perfecto entre el estudio y el descanso es fundamental para optimizar el rendimiento cognitivo sin descuidar la salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Las vacaciones son, sin duda, uno de los momentos más esperados del año para desconectar de las responsabilidades diarias, descansar, y disfrutar de actividades recreativas que recargan energías. Sin embargo, para muchos las vacaciones terminan siendo opacadas por las fechas de exámenes que se aproximan.

“El cerebro no puede evitar pensar en la obligación de los exámenes pendientes, dando lugar a una gran sensación de culpa por no estar siendo lo “suficientemente productivo”. Esta sensación de no poder disfrutar de un merecido descanso debido a la presión de estudiar puede generar altos niveles de ansiedad y estrés, interfiriendo no solo en la calidad de los momentos de ocio, sino también en la eficiencia del estudio mismo”, sostiene la licenciada Karen Fernández, licenciada en Psicología y miembro del Departamento de Neuropsicología de INECO.

En esta nota, desde la Neuropsicología, se explicará cómo las funciones ejecutivas del cerebro pueden ser aliadas para lograr el equilibrio perfecto entre el estudio y el descanso, fundamental para optimizar el rendimiento cognitivo sin descuidar la salud mental.

Las funciones ejecutivas son las habilidades que permiten planificar, organizar, guiar y monitorear la conducta hacia un objetivo. Así, en pos de lograr el equilibrio perfecto, estas habilidades van a ser fundamentales para estructurar las jornadas de estudio de manera efectiva y alternarlas con pausas programadas, que permitirán al cerebro recuperarse y mantener el rendimiento en su mejor nivel.

Recomendaciones para un equilibrio saludable entre estudio y descanso

Una técnica muy eficaz que utiliza la planificación estratégica es el método Pomodoro, que consiste en dividir el tiempo de estudio en bloques de trabajo enfocados de 30 minutos, seguidos de breves descansos de 5 o 10 minutos.

Tras completar cuatro bloques (o “Pomodoros”), se hace un descanso más largo de 30 minutos. Los tiempos de cada bloque pueden ajustarse según lo que funcione mejor para cada persona y le permita optimizar su rendimiento. Sabemos que el cerebro tiene un límite en su capacidad de concentración, que cuando se excede, la calidad del aprendizaje disminuye. Con esta estrategia, el cerebro podrá concentrarse plenamente durante los 30 minutos de estudio, sabiendo que tendrá un descanso breve para relajarse.

Estos descansos son esenciales, ya que promueven la consolidación de la información en la memoria a largo plazo, mejorando así la retención de la información. También ayudan a disminuir la fatiga cognitiva que resulta de estudiar durante largos períodos de tiempo sin interrupciones. Utilizando este método, se optimiza el rendimiento académico al mismo tiempo que la salud mental.

Una forma de organizar y optimizar el tiempo para disfrutar de las vacaciones sin sacrificar el estudio es utilizar un cronograma semanal, adaptado a las necesidades de cada persona, que contemple tanto los períodos de estudio como los de descanso y de ocio. Para lograr un adecuado equilibrio entre ambos, se recomienda intentar que la cantidad de tiempo dedicado al descanso sea similar a la que se destina al estudio.

Es importante que la planificación sea lo más realista posible. Así, al estructurar la jornada, se deben identificar las tareas a realizar, asignar un momento específico del día y un bloque de tiempo determinado para hacerlas y estimar cuánto tiempo tomará completarlas. Para una mayor organización, usar herramientas como agendas electrónicas o de papel, calendarios de Outlook o Gmail, o aplicaciones como Asana, RescueTime, Todoist etc.

Además, facilita el cumplimiento de los objetivos sin descuidar el bienestar. Si un bloque de estudio no se completó a tiempo o un descanso se extendió más de lo previsto, no debe verse como un fracaso, sino como una oportunidad para reorganizarse y encontrar nuevas soluciones.

Esta habilidad de adaptación frente a los imprevistos, conocida como flexibilidad cognitiva, es esencial para mantener un buen equilibrio entre estudio y descanso, evitando la frustración y promoviendo un enfoque más realista y saludable de la planificación.

Los descansos son fundamentales no solo para mantener la concentración durante el estudio, sino también para cuidar la salud mental y así maximizar la productividad. Es importante que sean aprovechados de manera activa y no se conviertan en una fuente de distracción innecesaria.

En los descansos breves entre los bloques de estudio en lugar de perder el tiempo viendo la televisión o en redes sociales, se recomienda optar por actividades que activen nuestro cerebro, como ejercicios de relajación y respiración, meditación, salir a caminar, o cualquier otro tipo de actividad al aire libre. Este tipo de pausas activas son beneficiosas para la memoria, la concentración y el bienestar emocional.

Una buena herramienta para limitar el uso del celular, que muchas veces es la principal fuente de distracción, es hacer uso de las funciones de restricción que permiten bloquear el acceso a ciertas aplicaciones durante un periodo de tiempo. Las vacaciones también son una excelente oportunidad para hacer todas esas cosas que relajan y conectan con el disfrute. Salir con amigos, ir al cine, disfrutar de una comida, visitar la playa o realizar deportes al aire libre, entre otras, brindan momentos de diversión y son fundamentales para liberar el estrés y recargar energías. Programar descansos eficaces permite que tanto el cerebro como el cuerpo se beneficien de un descanso reparador y actividades que fomenten el bienestar.

Es una técnica muy útil para mejorar la retención y comprensión de los contenidos de manera más eficiente. El método se basa en cinco pasos:

Preview (Previsualizar): Antes de comenzar a estudiar, repasa el contenido y observa los títulos, subtítulos e imágenes para obtener una visión general del tema.

Question (Preguntar): Formula preguntas sobre el tema. ¿Qué quieres saber de este contenido? ¿Qué esperas aprender?

Read (Leer): Lee el material con atención, buscando respuestas a las preguntas formuladas.

State (Explicar): Resume lo que has aprendido en tus propias palabras y repite la información las veces que sean necesarias. Esto fortalecerá la comprensión.

Test (Probar): Verifica tu comprensión del material intentando responder las preguntas formuladas al inicio.

El cerebro necesita un equilibrio adecuado entre el estudio y las vacaciones para mantener la salud mental y mejorar el rendimiento académico. La clave no está solo en estudiar de manera intensiva, sino en organizarse de manera inteligente para equilibrar el estudio con descansos programados que permitan al cerebro descansar y procesar la información adquirida. Tomarse tiempo para relajarse y desconectar es tan importante como estudiar, y el cerebro agradecerá la organización y el descanso para alcanzar su máximo potencial.