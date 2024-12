Cuántas calorías tiene una palta

Vitaminas y minerales como la vitamina K, vitamina E, vitamina C, ácido fólico y potasio. La palta es especialmente rica en potasio, con un contenido que supera el de otros alimentos como el plátano, lo que la hace excelente para la regulación de la presión arterial. Según un artículo en The Journal of the American College of Nutrition, el consumo adecuado de potasio puede ayudar a reducir el riesgo de hipertensión.