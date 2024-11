Ablación: el mejor tratamiento para los latidos cardíacos rápidos en sobrevivientes de ataques cardíacos

MARTES, 19 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Una nueva investigación sugiere que un procedimiento que ahora se considera un plan B cuando los pacientes tienen episodios de latidos cardiacos rápidos tras un ataque cardiaco debería ser el tratamiento de referencia.

La ablación es un procedimiento mínimamente invasivo para tratar cortocircuitos eléctricos anormales causados por un ataque cardíaco. Estos episodios, llamados taquicardia ventricular (TV), son la causa más común de muerte cardiaca súbita.

Hoy en día, la ablación generalmente se reserva para pacientes cuya TV no mejora con medicamentos, pero una investigación presentada el sábado en una reunión de la Asociación Americana del Corazón en Chicago y publicada simultáneamente en el New England Journal of Medicine sugiere que puede ser una mejor opción de primera línea.

"Para las personas que han sobrevivido a un ataque cardiaco y han desarrollado TV, nuestros hallazgos muestran que realizar una ablación con catéter para tratar directamente el tejido cicatricial anormal del corazón que causa la arritmia, en lugar de recetar medicamentos para el ritmo cardiaco que pueden afectar a otros órganos, además del corazón, proporciona mejores resultados generales", señaló el autor principal, el Dr. John Sapp, decano adjunto de investigación clínica en la Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. "Estos resultados podrían cambiar la forma en que se tratan los sobrevivientes de ataque cardiaco con taquicardia ventricular".

Los ataques cardiacos dejan tejido cicatricial, que a veces contiene fragmentos supervivientes de músculo cardiaco que crean circuitos eléctricos anormales en el corazón, explicó.

Estos circuitos anormales causan un ritmo rápido en las cavidades inferiores del corazón. Los latidos rápidos del corazón, a su vez, evitan que las cámaras se llenen completamente entre latidos, lo que reduce el flujo de sangre por todo el cuerpo.

Algunos pacientes son tratados con un desfibrilador implantable, que administra una descarga para restaurar el ritmo normal del corazón. Aunque podría salvar vidas, no previene la TV, y los medicamentos contra la arritmia podrían empeorar las cosas o dañar otros órganos, dijo Sapp.

Cuando la medicación no ayuda, la ablación ya es el remedio de referencia. Utiliza energía de radiofrecuencia para destruir el tejido anormal que causa la TV, mientras que el resto del corazón no está dañado.

"Hemos mostrado anteriormente que cuando un medicamento no previene los episodios de BT, la ablación ha llevado a mejores resultados que aumentar los medicamentos", dijo Sapp en un comunicado de prensa de la reunión. "Ahora sabemos que la ablación es una opción razonable para el tratamiento de primera línea".

Para el nuevo estudio, su equipo siguió a 416 pacientes en tres países. Todos presentaron episodios repetidos de TV y tenían implantados desfibriladores. A un grupo se le recetó un medicamento antiarrítmico y al otro se le abló. Se les dio seguimiento durante una mediana de 4,3 años, lo que significa que la mitad fueron monitoreados durante menos tiempo y la otra mitad durante más.

Los investigadores encontraron que los pacientes que recibieron ablación tenían un 25 por ciento menos de probabilidades de morir o tener un episodio de TV que requiriera una descarga de desfibrilador. Esto incluyó tener tres o más episodios de TV en un día, así como aquellos que no fueron detectados por el implante y requirieron atención hospitalaria.

El estudio fue demasiado pequeño para mostrar un efecto estadísticamente significativo en cada parámetro importante, dijo Sapp, pero los pacientes tratados con ablación tuvieron menos descargas del desfibrilador para la TV, menos episodios de tres o más TV en un solo día y menos episodios de TV que el desfibrilador pasó por alto.

"Actualmente, la ablación con catéter con frecuencia se reserva como una terapia de último recurso cuando los medicamentos antiarrítmicos fallan o no se pueden tolerar", dijo Sapp. "Ahora sabemos que la ablación es una opción razonable para el tratamiento de primera línea".

Anotó que el estudio no determinó qué pacientes y características se beneficiarían más de un tratamiento u otro. Y, dijo, los resultados no se aplican a los pacientes cuyas cicatrices cardiacas son provocadas por algo más que una arteria bloqueada.

"También observamos que, a pesar de estos tratamientos, la tasa de episodios de TV siguió siendo relativamente alta", añadió Sapp. "Todavía necesitamos más investigación e innovación para desarrollar mejores tratamientos para estos pacientes".

FUENTE: Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), comunicado de prensa, 16 de noviembre de 2024