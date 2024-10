¿Por qué algunas personas necesitan dormir más que otras para estar descansadas?

Evitar las comidas copiosas en la cena y procurar no acostarse hasta que hayan pasado dos horas desde que se terminó de comer. El hambre y las comidas copiosas pueden alterar el sueño. Procurar no tomar líquidos en exceso al final de la tarde y por la noche para evitar levantarse de la cama para ir al baño. No consumir cafeína (bebidas colas y café); evitar el alcohol y el tabaco, ya que además de dañar la salud, perjudican el sueño.