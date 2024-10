Alcohol, salud mental e infección renal: qué problemas enfrentó Liam Payne

Liam Payne, exintegrante de One Direction, fue hospitalizado de urgencia en Italia en septiembre de 2023 debido a una grave infección renal, lo que lo obligó a cancelar su gira por Sudamérica.

La muerte del exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne, resonó en todo el mundo. Este miércoles, el cantante cayó desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en Palermo, Buenos Aires. El historial de salud del artista, quien tuvo problemas renales como resultado de un nacimiento prematuro, es amplio, según el mismo confesó en distintos momentos de su carrera.

Desde problemas de salud mental, pasando por una infección renal que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia en Italia en septiembre de 2023, y hasta una adicción al alcohol, Payne enfrentó distintas afecciones que impactaron no solo en su vida diaria, sino también en su carrera. Y tal es esta realidad que, en su último episodio, el artista tuvo que cancelar su gira por Sudamérica por una infección que afectó sus riñones de un modo tan grave que lo obligó a interrumpir sus planes profesionales.

Asimismo, lo largo de los años, el artista desarrolló hábitos dañinos relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Es más, en julio de 2023, publicó un video en YouTube donde habló sobre su salud mental y los comentarios negativos que recibió por parte de sus seguidores, así como sobre sus críticas hacia sus excompañeros de banda. Es por eso que decidió asistir a una clínica de bienestar en Estados Unidos, donde permaneció 100 días para tratar su adicción al alcohol y la presión pública.

“Hasta ese momento estaba en muy mala forma y estaba muy feliz más que nada cuando llegué para ponerle un freno a mi vida y a mi trabajo”, afirmó Payne.

Liam Payne

Salud mental: a qué se enfrentó el cantante

En una entrevista con el medio The Sun, el cantante confesó que durante sus años en One Direction lidió con graves problemas de salud mental: “Salir y poner esa sonrisa feliz en mi cara y cantar las canciones, honestamente, a veces era como ponerme uno de esos disfraces, salir y, debajo del disfraz, la gente realmente no ve lo que está pasando”.

Es que, mientras millones de fans lo aclamaban en los conciertos, Payne enfrentaba una crisis. “No debería haber podido hacer tantos shows como lo hicimos, si soy honesto al respecto, si soy brutalmente honesto al respecto”.

En 2015, tras su ruptura con Sophia Smith, el cantante se vio profundamente impactado: “Dejé que me afectara ese día. No estaba en un buen momento. Desafortunadamente, estaba pasando por un momento difícil y dejé que me afectara demasiado”. Incluso, destacó que el ritmo frenético de la banda no ayudó: “Cuanto más hacíamos, no creo que nos detuviéramos a celebrar lo bueno que era todo... Fue como, ‘Oh, acabas de ganar tres EMAs, pero súbete al avión y ve al siguiente lugar’”.

