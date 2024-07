Los médicos realizan un trasplante de laringe en un paciente con cáncer

MIÉRCOLES, 10 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Durante años, Marty Kedian había estado sin voz.

Kedian, oriunda de Haverhill, Massachusetts, se ha sometido a docenas de cirugías mientras recibía tratamiento para una forma rara de cáncer de laringe.

Como resultado, le robaron la voz, junto con la capacidad de tragar y respirar normalmente.

"Estaba vivo, pero no estaba vivo", dijo Kedian. "Me encanta hablar con la gente dondequiera que voy, y simplemente no podía. Me sentía raro y no salía a ningún lado".

Estaba completamente fuera de lugar para el usualmente gregario Kedian.

"Soy ese tipo en el juego de béisbol que no conoce a nadie sentado a su alrededor", dijo. "Y al final del juego, soy amigo de todos en mi sección".

Ahora, Kedian puede volver a su papel de charlatán afable, gracias a un trasplante total de laringe que recibió en la Clínica Mayo.

Es el primer paciente de Mayo en someterse a un trasplante total de laringe, y apenas la tercera persona en Estados Unidos en someterse al procedimiento, dijeron los médicos.

Cuatro meses después de la cirugía, Kedian puede hablar, tragar y respirar por sí mismo.

"El Sr. Kedian ya ha recuperado alrededor del 60% de su voz, lo que no habría pensado que sucedería durante al menos un año. Todavía habla con la misma voz y el acento de Boston que tenía antes del cáncer", dijo el Dr. David Lott, presidente de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de la Clínica Mayo, en Arizona.

"También puede comer hamburguesas, macarrones con queso, casi cualquier cosa, y tragar sin problemas", añadió en un comunicado de prensa de la Clínica Mayo. "Su respiración también continúa mejorando constantemente".

Los médicos planean retirar el tubo de traqueostomía cuando Kedian recupere la capacidad completa de respirar por sí mismo, dijo Lott.

Seis cirujanos de Mayo realizaron el procedimiento de 21 horas, que incluyó no solo la laringe, sino también todas las glándulas, vasos sanguíneos, nervios y vías respiratorias asociados con ella. Los cirujanos primero extirparon la laringe cancerosa de Kedian y luego la reemplazaron con un trasplante donado.

Kedian fue diagnosticado por primera vez con cáncer en 2013, cuando buscó atención médica después de notar que tenía problemas para tragar su comida.

Las pruebas revelaron que tenía una forma rara de cáncer de laringe llamada condrosarcoma, y los médicos le dijeron a Kedian que necesitaba cirugía.

Su primera cirugía ocurrió en 2014, y docenas más siguieron durante la siguiente década. Los procedimientos redujeron su voz a un susurro ronco.

Finalmente, Kedian recibió un tubo de traqueostomía para que pudiera respirar a través de un orificio en la parte delantera de su cuello.

Kedian se acercó a Mayo después de que sus médicos anteriores le dijeran que la única opción que le quedaba era que le extirparan la laringe por completo.

"No quería una laringectomía", dijo Kedian. "Quería encontrar una manera de recuperar mi calidad de vida".

En Mayo, Lott dirige el primer ensayo clínico conocido sobre trasplante de laringe en los Estados Unidos. El programa espera realizar trasplantes de laringe adicionales en los próximos años.

Después de ser aceptados en el ensayo clínico, Kedian y su esposa se mudaron a un hogar temporal en Phoenix y el 29 de febrero se sometieron a la cirugía de trasplante.

"Quería esto para poder hablar y respirar normalmente con mi nueva nieta", dijo Kedian. "Quiero leerle cuentos antes de dormir con mi propia voz".

Kedian era un buen candidato para el trasplante porque ya estaba en terapia inmunosupresora de un trasplante de riñón anterior, dijo el Dr. Girish Mour, director médico del Programa de Trasplantes de Laringe y Tráquea de Mayo.

"Tener un paciente con un cáncer activo que ya tenía su propia inmunosupresión nos permitió realizar el trasplante de forma segura sin introducir un riesgo adicional de una forma que rara vez, si es que alguna vez, se ha hecho antes", dijo Mour.

Kedian planea regresar a Massachusetts la próxima semana.

"Mayo y el Dr. Lott me han ayudado a recuperar mi calidad de vida", dijo. "Mi trabajo ahora es mejorar. Mi próximo trabajo será mostrarles a los demás que ellos también pueden hacerlo".

Un informe sobre la cirugía de trasplante se publicó el 9 de julio en la revista Mayo Clinic Proceedings.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece más información sobre el cáncer de laringe.

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 9 de julio de 2024