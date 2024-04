Cómo es el plan que propone Bill Gates para reducir la mortalidad infantil a la mitad

En 2019, se logró que la mortalidad infantil se redujera a más de la mitad. Bill Gates propone lograr el mismo objetivo nuevamente en 2040

Bill Gates siempre se ha destacado por su preocupación por la salud global. De hecho fue uno de los protagonistas durante la pandemia por COVID-19 por sus pronósticos acerca de la enfermedad en ese momento y sus advertencias actuales sobre nuevas pandemias.

Recientemente, expresó que planea dar prácticamente todo su patrimonio a su fundación de filantropía. “Las grandes crisis de nuestro tiempo requieren que todos hagamos más… Espero que al dar más, podamos mitigar parte del sufrimiento que enfrentan las personas en este momento y ayudar a cumplir la visión de la fundación de brindar a cada persona la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”, declaró en un comunicado.

A través de su blog personal, Gates Notes, comparte sus pensamientos sobre diversos temas, desde la salud, la nutrición, el cambio climático hasta negocios e inversiones.

Cuenta en su reciente artículo “Cómo reducir la mortalidad infantil a la mitad… otra vez”, que en 1990, la posibilidad de reducir la mortalidad infantil a la mitad en los próximos treinta años era remota. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. “Y creo que el mundo puede volver a hacerlo para 2040 (podemos reducir la mortalidad infantil a la mitad una vez más) y acercarnos aún más a poner fin a todas las muertes infantiles evitables”, afirmó.

Durante la pandemia de COVID-19 Bill Gates tuvo un rol protagónico. Actualmente, ha dado varias advertencias sobre nuevas pandemias que amenazan la salud de niños y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates cuenta que se interesó por este tema hace 27 años, cuando leyó un artículo en el New York Times donde decía que “La diarrea mata a unos 3,1 millones de personas al año, casi todas ellas, niños”. “Aprender eso me sorprendió profundamente. No hay mayor dolor que la muerte de un niño. La muerte de millones de ellos (por algo fácilmente tratable en gran parte del mundo) es una tragedia tras otra en una escala casi insondable”, describió Gates, quien se dedicó a investigar la salud global en general y la mortalidad infantil en particular.

Poco después, la Fundación Gates se propuso como misión “luchar contra disparidades de salud prevenibles como ésta en todo el mundo, con énfasis en los niños cuyas vidas estaban siendo truncadas antes de que tuvieran una oportunidad”.

Finalmente, en 2019, se logró que la mortalidad infantil se redujera a más de la mitad.

“Las muertes por sarampión cayeron un 90 por ciento gracias a las vacunas. Las muertes por neumonía cayeron un 70 por ciento, también gracias a las vacunas. Las muertes por diarrea, que acabaron con la vida de 3 millones de niños al año no hace mucho, también cayeron un 70 por ciento, gracias a intervenciones de baja tecnología”.

Las muertes por diarrea, que acabaron con la vida de 3 millones de niños al año no hace mucho, también cayeron un 70 por ciento, gracias a intervenciones de baja tecnología, dice Gates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y continuó: “Las muertes por malaria se redujeron en un 36 por ciento gracias a eficaces mosquiteros y aerosoles. Incluso las muertes por VIH, que se triplicó como causa de muerte entre niños en la década de 1990, cayeron un 33 por ciento una vez que descubrimos cómo proteger y tratar a las madres para que no transmitan el virus a sus bebés”, describió Gates en su artículo.

El filántropo aclaró que no fueron sólo las tasas de mortalidad infantil por estas enfermedades las que disminuyeron, sino que el número bruto de muertes infantiles en general disminuyó (incluso cuando la población mundial aumentó) de 12 millones en 1990 a 5 millones en 2019.

Sin embargo, se lamenta de que a pesar de estos avances casi cinco millones de niños todavía mueren cada año antes de cumplir cinco años y otros dos millones nacen muertos. La pregunta que se hace es cómo volver a reducir la mortalidad infantil a la mitad. La respuesta es “comenzando por las madres”.

“Cuando una madre muere durante el parto, su hijo tiene más del 63 por ciento de posibilidades de morir antes de su primer cumpleaños. Para salvar la vida de esos niños (y la de tantas otras de aquí a 2040), debemos centrarnos en mantener a las mujeres sanas antes y durante el embarazo, para que puedan dar a luz y criar hijos sanos”, destacó Gates.

Gates propone centralizar los cuidados en la futura mamá. "Cuando una madre muere durante el parto, su hijo tiene más del 63 por ciento de posibilidades de morir antes de su primer cumpleaños", dice (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones preventivas que impulsa Gates

Evitar que las mujeres mueran desangradas después del parto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la hemorragia posparto (HPP), definida como la pérdida de más de medio litro de sangre dentro de las 24 horas posteriores al parto, es la principal causa de mortalidad materna. A menudo, se detecta cuando es demasiado tarde, porque es difícil saber cuánta sangre ha perdido.

Gates propone el uso una herramienta de bajo costo llamada campo obstétrico calibrado y un partero capacitado que monitoree con ella la pérdida de sangre en tiempo real. “Al combinar cinco intervenciones que detienen el sangrado y administrarlas simultáneamente en lugar de secuencialmente (un enfoque conocido como E-MOTIVE), los trabajadores de la salud pueden reducir los casos de sangrado severo en un 60 por ciento. Al detectar y tratar la anemia, una causa común de HPP, durante el embarazo, el mundo puede prevenir por completo algunos casos de HPP”, explicó.

Prevenir infecciones potencialmente mortales durante el parto. La sepsis es otra causa común de mortalidad materna. Produce que el sistema inmunológico reaccione exageradamente a una infección, provocando inflamación generalizada y daño a los órganos. Gates afirmó que los investigadores han descubierto recientemente que la azitromicina, uno de los antibióticos más comunes del mundo, puede reducir los casos de sepsis en un tercio cuando se administra de forma preventiva.

Las muertes por sarampión cayeron un 90 por ciento desde 2019 gracias a las vacunas, dijo Gates OLYMPIA QUIRONSALUD

Acelerar el desarrollo de los pulmones de los bebés prematuros. Cuando el nacimiento se produce antes de las 37 semanas de embarazo, los órganos del bebé aún están poco desarrollados, especialmente los pulmones, lo que los vuelve vulnerables a una gran cantidad de complicaciones potencialmente fatales. Gates comentó que ahora los médicos pueden recetarle corticosteroides prenatales que ayudan a que los pulmones del bebé crezcan tanto como lo harían en unas pocas semanas, pero en sólo unos días.

Luchar contra la desnutrición antes y después del nacimiento. “Si bien los expertos solían creer que la desnutrición solo podía tratarse alrededor de los seis meses (una vez que el bebé comienza a comer alimentos sólidos), ahora sabemos que los microbiomas de las madres y los bebés están conectados. Eso significa que se pueden administrar suplementos de micronutrientes a las mujeres embarazadas; cuando lo hacen, los bebés aumentan 5 gramos adicionales de peso cada día durante las últimas etapas del embarazo y tienen más probabilidades de nacer con un intestino sano”.

Y agregó Gates que cuando un bebé nace con bajo peso o prematuro, se pueden agregar polvos probióticos que incluyen bifidobacterias a la leche materna para mejorar su sistema digestivo, ayudarlo a absorber nutrientes y reducir el riesgo de contraer infecciones graves y morir.

Desarrollar una vacuna contra el VIH y malaria e intensificar los esfuerzos de distribución de vacunas están entre los objetivos de Gates para reducir la mortalidad infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué estas intervenciones deben hacerse en el comienzo de la vida de un bebé recién nacido y en el período previo a ella? Porque la mitad de todas las muertes de niños menores de cinco años se producen en los primeros 28 días. “Si un bebé nace sano y sobrevive ese primer mes, las probabilidades de que viva hasta cumplir cinco años aumentan dramáticamente y luego hasta la edad adulta”, acotó Gates.

Y agregó que para lograrlo es necesario renovar las inversiones por parte de gobiernos y organizaciones de todo el mundo para llevar a cabo estas intervenciones que salvan vidas. Pero esto no requiere muchos “inventos nuevos”, insistió Gates. “Una vez más: las soluciones para reducir la mortalidad infantil a la mitad ya existen. (Y todas son de bajo costo)”.

También destacó que se debe seguir mejorando el saneamiento y aumentando el acceso al agua potable en todo el mundo; desarrollar una vacuna contra el VIH y malaria e intensificar los esfuerzos de distribución de vacunas.

Se hace imprescindible actualizar las inversiones por parte de gobiernos y entidades globales para ejecutar estas acciones que tienen el potencial de salvar vidas. (Getty)

“Con el compromiso adecuado creo que algún día las muertes infantiles evitables serán tan inimaginables para nosotros como la vida sin computadoras. Y en un futuro no muy lejano, también se hará realidad un mundo donde todos los niños tengan las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar, sin importar dónde nazcan”, concluyó Gates.