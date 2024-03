Una rara condición hace que los rostros de los demás parezcan "demoníacos"

VIERNES, 22 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Algunas personas diagnosticadas con esquizofrenia podrían sufrir una rara afección visual que puede hacer que los rostros de otras personas parezcan "demoníacos", argumenta un estudio reciente.

La afección, llamada prosopometamorfopsia (PMO, por sus siglas en inglés), puede hacer que los rasgos faciales de los demás parezcan horribles: caídos, más grandes, más pequeños, fuera de posición o estirados de maneras perturbadoras.

"No es sorprendente que a las personas con prosopometamorfopsia a menudo les resulte perturbador mirar las caras de otras personas", dijeron los investigadores en su sitio web sobre la afección. "Afortunadamente, la mayoría de los casos duran solo unos pocos días o semanas, pero algunos casos perciben distorsiones en los rostros durante años".

Desafortunadamente, este trastorno en la visión ha llevado a un diagnóstico de enfermedad mental en algunos pacientes.

"Hemos escuchado de varias personas con PMO que los psiquiatras les han diagnosticado esquizofrenia y les han recetado antipsicóticos, cuando su afección es un problema con el sistema visual", dijo el autor principal del estudio, Brad Duchaine, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales e investigador principal del Laboratorio de Percepción Social de la Universidad de Dartmouth.

Para ayudar a las personas a comprender la PMO, Duchaine y sus colegas han producido el primer informe de caso que proporciona ejemplos precisos y fotorrealistas de las distorsiones faciales experimentadas por un paciente específico con PMO.

El paciente, un hombre de 58 años, ve los rostros sin ninguna distorsión si están en una pantalla o en papel.

Pero cuando ve a alguien en persona, su rostro parece demoníaco y retorcido, dijeron los investigadores.

Esto proporcionó una oportunidad única de ver el mundo a través de los ojos de alguien con PMO, dado que estos pacientes por lo general ven distorsiones en todos los rostros, ya sea que se presenten en fotos o en persona, dijo el autor principal del estudio, Antonio Mello, estudiante doctoral de psicología y ciencias del cerebro en la Universidad de Dartmouth.

"En otros estudios de la afección, los pacientes con PMO no pueden evaluar con qué precisión una visualización de sus distorsiones representa lo que ven, porque la visualización en sí también representa una cara, así que los pacientes también percibirán distorsiones en ella", explicó Mello en un comunicado de prensa de la universidad.

El equipo de investigación tomó una foto de la cara de una persona, y luego hizo que el paciente comparara esa foto, que se mostraba en la pantalla de una computadora, con lo que estaba viendo en persona.

Utilizando la retroalimentación en tiempo real del paciente, los investigadores modificaron la foto para que coincidiera con las distorsiones faciales observadas por el paciente.

Publicado el 20 de marzo en la revista The Lancet, el producto final muestra un rostro masculino promedio retorcido en el de un duende, con ojos largos y rasgados, una sonrisa lasciva, orejas puntiagudas y cejas fruncidas.

Los investigadores esperan que las imágenes aumenten la comprensión de la PMO y cómo puede afectar a las personas con la afección.

"No es raro que las personas que tienen PMO no cuenten a los demás sobre su problema con la percepción facial porque temen que los demás piensen que las distorsiones son una señal de un trastorno psiquiátrico", dijo Duchaine. "Es un problema que la gente a menudo no entiende".

Sin embargo, agregaron que la afección es bastante rara, ya que solo se han publicado alrededor de 80 informes de casos de personas que padecen PMO.

No está claro qué hace que las personas desarrollen PMO, dijeron los investigadores en su sitio web. Especulan que la afección podría ser causada por anomalías en las regiones del cerebro utilizadas para procesar las caras o en las conexiones entre esas regiones.

Más información

La Academia Americana de Neurología (American Academy of Neurology) ofrece más información sobre la prosopometamorfopsia.

FUENTE: Universidad de Dartmouth, comunicado de prensa, 21 de marzo de 2024