La cirugía para bajar de peso podría ser un salvavidas para las personas que necesitan un riñón

MIÉRCOLES, 13 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- La cirugía para perder peso podría ayudar a los pacientes que luchan contra la obesidad y la insuficiencia renal a ser elegibles para un trasplante que salve vidas, informan unos investigadores.

La obesidad es una razón clave por la que algunos pacientes renales son rechazados para un trasplante.

Pero la cirugía para perder peso "no solo ayuda a reducir el peso de los pacientes a un nivel en el que puedan recibir un trasplante de forma segura, sino que también aborda el problema más amplio de las disparidades en la atención de la salud, que afectan sobre todo a las personas negras y de bajos ingresos", señaló el autor para la correspondencia, el Dr. Anil Paramesh. Dirige programas de trasplante de riñón y páncreas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

Paramesh fue parte de un estudio dirigido conjuntamente por especialistas en pérdida de peso y cirugía de trasplantes. Siguió a 183 pacientes con enfermedad renal terminal desde enero de 2019 hasta junio de 2023.

Treinta y seis se sometieron a una cirugía para bajar de peso y 10 recibieron trasplantes de riñón.

En promedio, los pacientes que se sometieron a ambos procedimientos tuvieron una reducción del 27 % en el índice de masa corporal (una estimación de la grasa corporal basada en la estatura y el peso) cuando recibieron el trasplante. También tenían un mejor control de la hipertensión y la diabetes.

Con estas ganancias, las perspectivas de trasplante fueron significativamente mejores.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 12 de marzo de la revista Journal of the American College of Surgeons.

"Hemos visto que la cirugía bariátrica no se trata solo de perder peso; mejora significativamente otras afecciones graves como la diabetes, la hipertensión y la apnea del sueño", señaló Paramesh en un comunicado de prensa del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons).

Si bien el programa ofrecía un camino a seguir para los pacientes que de otro modo habrían sido considerados inelegibles para un trasplante, Paramesh señaló que el programa tenía una alta tasa de abandono. Algunos pacientes no pudieron someterse a la cirugía, otros no quisieron hacerlo.

Además, algunos tuvieron complicaciones, como presión arterial baja, después de la cirugía para bajar de peso.

"Nuestros hallazgos indican una necesidad apremiante de mejorar la educación y el apoyo de los pacientes, asegurándose de que los candidatos potenciales comprendan los beneficios de la cirugía para perder peso y su papel en la mejora de su elegibilidad para el trasplante", dijo Paramesh.

Más información

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales ofrece más información sobre los beneficios de la cirugía para bajar de peso.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 12 de marzo de 2024