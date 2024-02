El medicamento utilizado para tratar la artritis reumatoide también puede ayudar a prevenirla

JUEVES, 15 de febrero de 2024 (HealthDay News) -- A Philip Day le encantaba tanto jugar al fútbol que el ingeniero de software de 35 años fundó un sitio web, FootballMatcher.com, para ayudar a las personas a conectarse para los juegos improvisados.

La diversión se detuvo cuando Day desarrolló un dolor en las articulaciones tan fuerte que lo mantuvo alejado de su deporte favorito.

"El dolor se volvió tan terrible que dejé de ir al fútbol, y me volví más perezoso y me sentí progresivamente peor física y mentalmente", dijo Day, quien vive en el distrito londinense de Eltham, en un comunicado de prensa.

"El dolor era impredecible", recordó. "Un día me aparecía en las rodillas, al siguiente en los codos y luego en las muñecas o incluso en el cuello".

Pero Day ahora ha vuelto a jugar, gracias a un medicamento biológico que le impidió desarrollar artritis reumatoide en toda regla.

Day participó en un ensayo clínico que demostró que el medicamento abatacept (Orencia), que ya se usa para tratar la artritis reumatoide diagnosticada, también puede evitar que las personas progresen a la dolorosa enfermedad inflamatoria.

El abatacept alivia los síntomas y previene el daño articular en los pacientes con artritis reumatoide al amortiguar el sistema inmunitario, señalaron los investigadores.

Alrededor de 1.3 millones de estadounidenses viven con artritis reumatoide, que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo comienza a atacar los tejidos de las articulaciones, causando inflamación, dolor e hinchazón.

El ensayo clínico de Day demostró que el abatacept también es eficaz para prevenir la aparición de la artritis reumatoide.

Alrededor de un 6 por ciento de los pacientes tratados con abatacept desarrollaron artritis, en comparación con un 29 por ciento que recibieron un placebo tras un año de tratamiento, según los resultados de un ensayo clínico, que se publicaron en la edición del 13 de febrero de la revista The Lancet.

"Este es el ensayo más grande de prevención de la artritis reumatoide hasta la fecha, y el primero en mostrar que una terapia autorizada para su uso en el tratamiento de la artritis reumatoide establecida también es efectiva para prevenir el inicio de la enfermedad en las personas en riesgo", señaló en un comunicado de prensa el investigador Andrew Cope, director del Centro de Enfermedades Reumáticas del King's College de Londres.

"Estos resultados iniciales podrían ser una buena noticia para las personas en riesgo de artritis, ya que mostramos que el fármaco no solo previene la aparición de la enfermedad durante la fase de tratamiento, sino que también puede aliviar síntomas como el dolor y la fatiga", continuó.

Para el ensayo clínico, los investigadores reclutaron a 213 pacientes mayores de 18 años con alto riesgo de artritis reumatoide. Todos tenían síntomas tempranos como dolor en las articulaciones, pero no hinchazón que condujera a un diagnóstico formal.

La artritis reumatoide con mayor frecuencia comienza en la mediana edad, pero también puede afectar a adultos mucho más jóvenes, señalaron los investigadores.

"Inscribirse en el ensayo fue una obviedad; fue un rayo de esperanza en un momento oscuro", dijo Day.

La mitad de los participantes fueron tratados con abatacept y la otra mitad con un placebo cada semana durante un año. El medicamento se administra mediante inyecciones semanales en el hogar o en un hospital a través de un goteo intravenoso.

Después de un año de tratamiento, se suspendió el medicamento y se monitoreó a los pacientes para ver cuántos desarrollarían artritis reumatoide.

Después de los dos años completos, el 25 por ciento de los pacientes con abatacept habían progresado a artritis reumatoide, en comparación con el 37 por ciento de los que recibieron un placebo.

"Los resultados muestran claramente que durante el período de tratamiento casi todos los individuos que recibieron el fármaco biológico no mostraron síntomas ni signos de artritis reumatoide en comparación con la población de control", dijo Ravinder Maini , profesor emérito de reumatología en el Imperial College de Londres que no participó en la investigación, sobre el ensayo clínico.

"En el periodo de seguimiento de 1 año sin tratamiento, es interesante notar que algunos parecieron entrar en remisión", añadió.

El abatacept también mejoró las puntuaciones de los pacientes en cuanto al dolor, la función y la calidad de vida, y redujo la inflamación en las articulaciones detectable por ecografía.

"A los pocos meses ya no tenía dolores ni molestias y cinco años después diría que me he curado", dijo Day. "Ahora puedo jugar al fútbol con mi hijo de tres años y tener una vida normal".

El abatacept no es barato, anotaron los investigadores. Un año de tratamiento cuesta alrededor de 10,000 libras en el Reino Unido, equivalente a más de $12,500 en los Estados Unidos.

Los efectos secundarios incluyen infecciones del tracto respiratorio superior, mareos, náuseas y diarrea, aunque los investigadores dijeron que estos síntomas suelen ser leves.

"Actualmente no hay medicamentos disponibles que prevengan esta enfermedad potencialmente incapacitante", dijo Cope. "Nuestros próximos pasos son comprender a las personas en riesgo con más detalle para que podamos estar absolutamente seguros de que las personas con mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide reciben el medicamento".

El ensayo clínico fue financiado por Bristol Meyers Squibb, el fabricante del medicamento.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la artritis reumatoide.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 13 de febrero de 2024